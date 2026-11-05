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На Кубани пройдет реконструкция трассы М-4 "Дон" между Геленджиком и Джубгой
На Кубани пройдет реконструкция трассы М-4 "Дон" между Геленджиком и Джубгой - РИА Новости Крым, 05.11.2026
На Кубани пройдет реконструкция трассы М-4 "Дон" между Геленджиком и Джубгой
В Краснодарском крае пройдет реконструкция участка федеральной трассы М-4 "Дон" вдоль Черноморского побережья между Геленджиком и Джубгой. "Главгосэкспертиза... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T18:29
2026-11-05T18:29
2026-11-05T18:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае пройдет реконструкция участка федеральной трассы М-4 "Дон" вдоль Черноморского побережья между Геленджиком и Джубгой. "Главгосэкспертиза России" выдала положительные заключения на первы этапы работ. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.Обновленный участок трассы обеспечит бесшовное движение между Геленджиком и Джубгой. Общая протяженность составит порядка 60 километров. Из них 24 километра — реконструкция с доведением до четырех полос движения и 33,9 — новое строительство двухполосных обходов населенных пунктов.По словам председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, проект разделен на шесть этапов. В рамках первых трех этапов предусмотрено строительство обхода села Бжид и реконструкция участков существующей дороги протяженностью порядка 15 километров.Проектируемые отрезки трассы расположены в Туапсинском районе и на территории города-курорта Геленджика.В ходе реконструкции дороги планируется одностороннее расширение проезжей части с выносом новой дорожной оси на обочину. Кроме того, инженеры выправят все крутые повороты: радиусы кривых увеличат до нормативных 600 метров.Ключевая цель проекта – увеличение числа полос с двух до четырех и переустройство основного направления автомагистрали в обход всех населенных пунктов.Ранее сообщалось, что реконструкция участка трассы М-4 "Дон" в Ростовской области выполнена на 60%. Завершить работы планируется летом 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трассу М-4 "Дон" подготовили к зимеВ школах новых регионов России открыли "Дорожные классы"Реконструкция трассы М-4 "Дон" выполнена на 60 процентов
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геленджик, краснодарский край, новости, ремонт и строительство дорог, автодор
На Кубани пройдет реконструкция трассы М-4 "Дон" между Геленджиком и Джубгой
На Кубани пройдет реконструкция трассы М-4 "Дон" между Геленджиком и Джубгой
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае пройдет реконструкция участка федеральной трассы М-4 "Дон" вдоль Черноморского побережья между Геленджиком и Джубгой. "Главгосэкспертиза России" выдала положительные заключения на первы этапы работ. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.
"Главгосэкспертиза России" выдала положительные заключения на первые три этапа работ. Обновленный маршрут значительно повысит комфорт и безопасность поездок для граждан", – приводит слова Марата Хуснуллина пресс-служба правительства.
Обновленный участок трассы обеспечит бесшовное движение между Геленджиком и Джубгой. Общая протяженность составит порядка 60 километров. Из них 24 километра — реконструкция с доведением до четырех полос движения и 33,9 — новое строительство двухполосных обходов населенных пунктов.
По словам председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, проект разделен на шесть этапов. В рамках первых трех этапов предусмотрено строительство обхода села Бжид и реконструкция участков существующей дороги протяженностью порядка 15 километров.
Проектируемые отрезки трассы расположены в Туапсинском районе и на территории города-курорта Геленджика.
"Это позволит в перспективе вывести транзитный транспорт за пределы населенного пункта, снизить нагрузку на местную дорожную сеть и улучшить условия движения", – отметил Петушенко.
В ходе реконструкции дороги планируется одностороннее расширение проезжей части с выносом новой дорожной оси на обочину. Кроме того, инженеры выправят все крутые повороты: радиусы кривых увеличат до нормативных 600 метров.
Ключевая цель проекта – увеличение числа полос с двух до четырех и переустройство основного направления автомагистрали в обход всех населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что реконструкция участка трассы М-4 "Дон" в Ростовской области выполнена
на 60%. Завершить работы планируется летом 2027 года.
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