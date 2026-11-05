https://crimea.ria.ru/20261105/na-kubani-proydet-rekonstruktsiya-trassy-m-4-don-mezhdu-gelendzhikom-i-dzhubgoy-1160810994.html

На Кубани пройдет реконструкция трассы М-4 "Дон" между Геленджиком и Джубгой

На Кубани пройдет реконструкция трассы М-4 "Дон" между Геленджиком и Джубгой - РИА Новости Крым, 05.11.2026

На Кубани пройдет реконструкция трассы М-4 "Дон" между Геленджиком и Джубгой

В Краснодарском крае пройдет реконструкция участка федеральной трассы М-4 "Дон" вдоль Черноморского побережья между Геленджиком и Джубгой. "Главгосэкспертиза... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T18:29

2026-11-05T18:29

2026-11-05T18:29

геленджик

краснодарский край

новости

ремонт и строительство дорог

автодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае пройдет реконструкция участка федеральной трассы М-4 "Дон" вдоль Черноморского побережья между Геленджиком и Джубгой. "Главгосэкспертиза России" выдала положительные заключения на первы этапы работ. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.Обновленный участок трассы обеспечит бесшовное движение между Геленджиком и Джубгой. Общая протяженность составит порядка 60 километров. Из них 24 километра — реконструкция с доведением до четырех полос движения и 33,9 — новое строительство двухполосных обходов населенных пунктов.По словам председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, проект разделен на шесть этапов. В рамках первых трех этапов предусмотрено строительство обхода села Бжид и реконструкция участков существующей дороги протяженностью порядка 15 километров.Проектируемые отрезки трассы расположены в Туапсинском районе и на территории города-курорта Геленджика.В ходе реконструкции дороги планируется одностороннее расширение проезжей части с выносом новой дорожной оси на обочину. Кроме того, инженеры выправят все крутые повороты: радиусы кривых увеличат до нормативных 600 метров.Ключевая цель проекта – увеличение числа полос с двух до четырех и переустройство основного направления автомагистрали в обход всех населенных пунктов.Ранее сообщалось, что реконструкция участка трассы М-4 "Дон" в Ростовской области выполнена на 60%. Завершить работы планируется летом 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трассу М-4 "Дон" подготовили к зимеВ школах новых регионов России открыли "Дорожные классы"Реконструкция трассы М-4 "Дон" выполнена на 60 процентов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геленджик, краснодарский край, новости, ремонт и строительство дорог, автодор