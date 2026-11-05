https://crimea.ria.ru/20261105/na-kubani-osudili-krymchanina-za-nezakonnyy-vyezd-iz-rossii-1160807106.html

На Кубани осудили крымчанина за незаконный выезд из России

На Кубани осудили крымчанина за незаконный выезд из России - РИА Новости Крым, 05.11.2026

На Кубани осудили крымчанина за незаконный выезд из России

Краснодарский краевой суд вынес приговор 48-летнему жителю Крыма, который прежде был допущен к гостайне, но выехал за пределы страны. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T16:34

2026-11-05T16:34

2026-11-05T16:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Краснодарский краевой суд вынес приговор 48-летнему жителю Крыма, который прежде был допущен к гостайне, но выехал за пределы страны. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (выезд из Российской Федерации гражданина РФ, ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд заведомо для него ограничено в соответствии с законодательством о государственной тайне).Суд назначил крымчанину наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, добавили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что 134 должностных лица в Крыму получили административные дела за нарушения правил защиты информации, один из силовиков – уголовное дело за разглашение гостайны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионил в Форосе – крымчанин получил срок за госизменуЖитель Симферополя отправится в колонию на 18 лет за госизмену и шпионажВ России ввели пожизненное заключение за госизмену

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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