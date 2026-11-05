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На Кубани осудили крымчанина за незаконный выезд из России - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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На Кубани осудили крымчанина за незаконный выезд из России
На Кубани осудили крымчанина за незаконный выезд из России - РИА Новости Крым, 05.11.2026
На Кубани осудили крымчанина за незаконный выезд из России
Краснодарский краевой суд вынес приговор 48-летнему жителю Крыма, который прежде был допущен к гостайне, но выехал за пределы страны. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T16:34
2026-11-05T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Краснодарский краевой суд вынес приговор 48-летнему жителю Крыма, который прежде был допущен к гостайне, но выехал за пределы страны. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (выезд из Российской Федерации гражданина РФ, ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд заведомо для него ограничено в соответствии с законодательством о государственной тайне).Суд назначил крымчанину наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, добавили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что 134 должностных лица в Крыму получили административные дела за нарушения правил защиты информации, один из силовиков – уголовное дело за разглашение гостайны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионил в Форосе – крымчанин получил срок за госизменуЖитель Симферополя отправится в колонию на 18 лет за госизмену и шпионажВ России ввели пожизненное заключение за госизмену
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На Кубани осудили крымчанина за незаконный выезд из России

На Кубани суд назначил крымчанину штраф в 200 тысяч рублей за незаконный выезд из России

16:34 05.11.2026
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Краснодарский краевой суд вынес приговор 48-летнему жителю Крыма, который прежде был допущен к гостайне, но выехал за пределы страны. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
"Судом установлено, что подсудимый, заведомо зная об ограничении его права на выезд из Российской Федерации в связи с ранее имевшимся допуском к государственной тайне, без разрешения уполномоченного органа пересек Государственную границу Российской Федерации через КПП "Адлер" для выезда в туристических целях в Республику Абхазия", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (выезд из Российской Федерации гражданина РФ, ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд заведомо для него ограничено в соответствии с законодательством о государственной тайне).
Суд назначил крымчанину наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, добавили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что 134 должностных лица в Крыму получили административные дела за нарушения правил защиты информации, один из силовиков – уголовное дело за разглашение гостайны.
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