https://crimea.ria.ru/20261105/na-krymskom-mostu-vyrosla-ochered--obstanovka-seychas-1160795922.html

На Крымском мосту выросла очередь – обстановка сейчас

На Крымском мосту выросла очередь – обстановка сейчас - РИА Новости Крым, 05.11.2026

На Крымском мосту выросла очередь – обстановка сейчас

К полудню четверга у Крымского моста начала расти очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T12:11

2026-11-05T12:11

2026-11-05T12:11

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/03/1147675929_0:213:1280:933_1920x0_80_0_0_52714fb9a74a6cc5612b6ef00d82cd6a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. К полудню четверга у Крымского моста начала расти очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Со стороны Тамани очереди на проезд нет - проезд к пунктам досмотра свободен.Крымский мост закрывали для проезда транспорта в ночь на четверг. Ограничения действовали в течение часа. К утру мостовой переход работал в штатном режиме, очередей перед пунктами досмотра не было.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма