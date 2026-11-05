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На Крымском мосту выросла очередь – обстановка сейчас - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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На Крымском мосту выросла очередь – обстановка сейчас
На Крымском мосту выросла очередь – обстановка сейчас - РИА Новости Крым, 05.11.2026
На Крымском мосту выросла очередь – обстановка сейчас
К полудню четверга у Крымского моста начала расти очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T12:11
2026-11-05T12:11
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. К полудню четверга у Крымского моста начала расти очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Со стороны Тамани очереди на проезд нет - проезд к пунктам досмотра свободен.Крымский мост закрывали для проезда транспорта в ночь на четверг. Ограничения действовали в течение часа. К утру мостовой переход работал в штатном режиме, очередей перед пунктами досмотра не было.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
На Крымском мосту выросла очередь – обстановка сейчас

У Крымского моста к полудню четверга начала расти очередь со стороны Керчи

12:11 05.11.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. К полудню четверга у Крымского моста начала расти очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 50 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 12 часов дня.

Со стороны Тамани очереди на проезд нет - проезд к пунктам досмотра свободен.
Крымский мост закрывали для проезда транспорта в ночь на четверг. Ограничения действовали в течение часа. К утру мостовой переход работал в штатном режиме, очередей перед пунктами досмотра не было.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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