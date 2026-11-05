https://crimea.ria.ru/20261105/na-krymskom-mostu-ocheredi-s-obeikh-storon---skolko-zhdat-proezda-1160806954.html

На Крымском мосту очереди с обеих сторон - сколько ждать проезда

На Крымском мосту очереди с обеих сторон - сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 05.11.2026

На Крымском мосту очереди с обеих сторон - сколько ждать проезда

На Крымском мосту к 16 часам в четверг выросли очереди с обеих сторон. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту. РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T16:12

2026-11-05T16:12

2026-11-05T16:12

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крымский мост

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту к 16 часам в четверг выросли очереди с обеих сторон. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.Двумя часами ранее на выезд с полуострова проезда ждали 140 авто.Крымский мост закрывали для проезда транспорта в ночь на четверг. Ограничения действовали в течение часа. К утру мостовой переход работал в штатном режиме, очередей перед пунктами досмотра не было.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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