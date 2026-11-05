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На Крым в четверг обрушится штормовой ветер
На Крым в четверг обрушится штормовой ветер - РИА Новости Крым, 05.11.2026
На Крым в четверг обрушится штормовой ветер
Сильный ветер до 25 метров в секунду ожидается в Крыму в четверг, сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T09:03
2026-11-05T09:03
2026-11-05T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Сильный ветер до 25 метров в секунду ожидается в Крыму в четверг, сообщает республиканский главк МЧС.Крымчанам рекомендуют не выходить в море и горы, не находиться вблизи деревьев, слабоукрепленных конструкций и рекламных щитов.В Севастополе утром в четверг из-за непогоды приостановлены рейсы парома, сообщили ранее в городском департаменте транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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погода в крыму, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым
На Крым в четверг обрушится штормовой ветер
В Крыму в четверг ожидается штормовой ветер до 25 метров в секунду