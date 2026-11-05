https://crimea.ria.ru/20261105/na-krym-v-chetverg-obrushitsya-shtormovoy-veter-1160788841.html

На Крым в четверг обрушится штормовой ветер

На Крым в четверг обрушится штормовой ветер - РИА Новости Крым, 05.11.2026

На Крым в четверг обрушится штормовой ветер

Сильный ветер до 25 метров в секунду ожидается в Крыму в четверг, сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T09:03

2026-11-05T09:03

2026-11-05T09:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Сильный ветер до 25 метров в секунду ожидается в Крыму в четверг, сообщает республиканский главк МЧС.Крымчанам рекомендуют не выходить в море и горы, не находиться вблизи деревьев, слабоукрепленных конструкций и рекламных щитов.В Севастополе утром в четверг из-за непогоды приостановлены рейсы парома, сообщили ранее в городском департаменте транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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