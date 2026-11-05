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На Крым в четверг обрушится штормовой ветер - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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На Крым в четверг обрушится штормовой ветер
На Крым в четверг обрушится штормовой ветер - РИА Новости Крым, 05.11.2026
На Крым в четверг обрушится штормовой ветер
Сильный ветер до 25 метров в секунду ожидается в Крыму в четверг, сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T09:03
2026-11-05T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Сильный ветер до 25 метров в секунду ожидается в Крыму в четверг, сообщает республиканский главк МЧС.Крымчанам рекомендуют не выходить в море и горы, не находиться вблизи деревьев, слабоукрепленных конструкций и рекламных щитов.В Севастополе утром в четверг из-за непогоды приостановлены рейсы парома, сообщили ранее в городском департаменте транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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погода в крыму, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым
На Крым в четверг обрушится штормовой ветер

В Крыму в четверг ожидается штормовой ветер до 25 метров в секунду

09:03 05.11.2026
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкПрирода в окрестностях горы Чатыр-Даг в Крыму
Природа в окрестностях горы Чатыр-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Сильный ветер до 25 метров в секунду ожидается в Крыму в четверг, сообщает республиканский главк МЧС.
"Усиление ветра до 25 м/с ожидаются в Крыму 5 ноября", - говорится в сообщении.
Крымчанам рекомендуют не выходить в море и горы, не находиться вблизи деревьев, слабоукрепленных конструкций и рекламных щитов.
В Севастополе утром в четверг из-за непогоды приостановлены рейсы парома, сообщили ранее в городском департаменте транспорта.
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Погода в КрымуШтормовое предупреждениеГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаКрым
 
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