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Мотоциклисты заблудись в тумане в Крыму - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Мотоциклисты заблудись в тумане в Крыму
Мотоциклисты заблудись в тумане в Крыму - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Мотоциклисты заблудись в тумане в Крыму
В Крыму на плато Караби-Яйла спасатели оказали помощь двум мотоциклистам, которые заблудились в тумане. Об этом сообщили в МЧС по РК. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T11:56
2026-11-05T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму на плато Караби-Яйла спасатели оказали помощь двум мотоциклистам, которые заблудились в тумане. Об этом сообщили в МЧС по РК.Сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" быстро прибыли в предполагаемый район поиска и обнаружили мужчин в районе ущелья Караби-яйла. В медицинской помощи они не нуждались. Спасатели сопроводили мотоциклистов в город Белогорск.В МЧС Республики Крым напомнили путешественникам, что осенний период - сезон туманов. Перед выходом в горы необходимо тщательно изучать прогноз погоды, чтобы избежать происшествий.Ранее в горах Крыма трое грибников заблудились в тумане. Люди также сбились с пути на Караби-Яйле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырех человек сняли со скал крымские спасателиВ Крыму спасли женщину в районе пещерного города БаклаВ Крыму двух подростков спасли с Чатыр-Дага
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РИА Новости Крым
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96
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Мотоциклисты заблудись в тумане в Крыму

В Крыму на плато Караби-Яйла спасли двух мотоциклистов

11:56 05.11.2026
 
© РИА Новости КрымТуман в лесу
Туман в лесу - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму на плато Караби-Яйла спасатели оказали помощь двум мотоциклистам, которые заблудились в тумане. Об этом сообщили в МЧС по РК.
"Поступила информация о том, что двое мотоциклистов, выехавших из села Приветное городского округа Алушта в направлении плато Караби-яйла, из-за опустившегося тумана потеряли ориентир и заблудились в лесу", - рассказали в МЧС.
Сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" быстро прибыли в предполагаемый район поиска и обнаружили мужчин в районе ущелья Караби-яйла. В медицинской помощи они не нуждались. Спасатели сопроводили мотоциклистов в город Белогорск.
В МЧС Республики Крым напомнили путешественникам, что осенний период - сезон туманов. Перед выходом в горы необходимо тщательно изучать прогноз погоды, чтобы избежать происшествий.
Ранее в горах Крыма трое грибников заблудились в тумане. Люди также сбились с пути на Караби-Яйле.
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