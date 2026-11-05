https://crimea.ria.ru/20261105/mototsiklisty-zabludis-v-tumane-v-krymu-1160794683.html

Мотоциклисты заблудись в тумане в Крыму

Мотоциклисты заблудись в тумане в Крыму - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Мотоциклисты заблудись в тумане в Крыму

В Крыму на плато Караби-Яйла спасатели оказали помощь двум мотоциклистам, которые заблудились в тумане. Об этом сообщили в МЧС по РК. РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T11:56

2026-11-05T11:56

2026-11-05T11:56

крым

мчс крыма

происшествия

погода

погода в крыму

горы крыма

новости крыма

общество

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/0a/1141749282_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_a400bccddaae24c956973b6332f766e6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму на плато Караби-Яйла спасатели оказали помощь двум мотоциклистам, которые заблудились в тумане. Об этом сообщили в МЧС по РК.Сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" быстро прибыли в предполагаемый район поиска и обнаружили мужчин в районе ущелья Караби-яйла. В медицинской помощи они не нуждались. Спасатели сопроводили мотоциклистов в город Белогорск.В МЧС Республики Крым напомнили путешественникам, что осенний период - сезон туманов. Перед выходом в горы необходимо тщательно изучать прогноз погоды, чтобы избежать происшествий.Ранее в горах Крыма трое грибников заблудились в тумане. Люди также сбились с пути на Караби-Яйле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырех человек сняли со скал крымские спасателиВ Крыму спасли женщину в районе пещерного города БаклаВ Крыму двух подростков спасли с Чатыр-Дага

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, происшествия, погода, погода в крыму, горы крыма, новости крыма, общество