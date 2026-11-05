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Молдавия введет санкции против главы Приднестровья за визит в Москву

Молдавия введет санкции против главы Приднестровья за визит в Москву - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Молдавия введет санкции против главы Приднестровья за визит в Москву

Власти Молдавии намерены ввести санкции против президента Приднестровья Вадима Красносельского после его визита в Москву на День народного единства и получения... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T13:33

2026-11-05T13:33

2026-11-05T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Власти Молдавии намерены ввести санкции против президента Приднестровья Вадима Красносельского после его визита в Москву на День народного единства и получения государственной награды России из рук президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает молдавское бюро по реинтеграции.В среду Владимир Путин в Кремле провел церемонию вручения премий и госнаград за вклад в укрепление единства российской нации. Красносельский получил орден Почета.В ведомстве заявили, что поездка главы ПМР в Москву состоялась на фоне консультаций при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посвященных обеспечению левобережья Днестра природным газом в зимний период и мерам доверия между сторонами.В бюро утверждают, что контакты России и Приднестровья якобы направлены на "дестабилизацию обстановки и создание препятствий для интеграции Молдавии в Евросоюз".Официальный Кишинев регулярно выступает с бездоказательными обвинениями в адрес Москвы и Тирасполя, одновременно усиливая экономическое и административное давление на Приднестровье. В частности, молдавская сторона в одностороннем порядке ввела таможенные пошлины для приднестровских предприятий и блокирует поставки ряда жизненно важных товаров, включая медицинское оборудование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, молдавия, санкции, в мире, россия, новости