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Молдавия введет санкции против главы Приднестровья за визит в Москву - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Молдавия введет санкции против главы Приднестровья за визит в Москву
Молдавия введет санкции против главы Приднестровья за визит в Москву - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Молдавия введет санкции против главы Приднестровья за визит в Москву
Власти Молдавии намерены ввести санкции против президента Приднестровья Вадима Красносельского после его визита в Москву на День народного единства и получения... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T13:33
2026-11-05T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Власти Молдавии намерены ввести санкции против президента Приднестровья Вадима Красносельского после его визита в Москву на День народного единства и получения государственной награды России из рук президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает молдавское бюро по реинтеграции.В среду Владимир Путин в Кремле провел церемонию вручения премий и госнаград за вклад в укрепление единства российской нации. Красносельский получил орден Почета.В ведомстве заявили, что поездка главы ПМР в Москву состоялась на фоне консультаций при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посвященных обеспечению левобережья Днестра природным газом в зимний период и мерам доверия между сторонами.В бюро утверждают, что контакты России и Приднестровья якобы направлены на "дестабилизацию обстановки и создание препятствий для интеграции Молдавии в Евросоюз".Официальный Кишинев регулярно выступает с бездоказательными обвинениями в адрес Москвы и Тирасполя, одновременно усиливая экономическое и административное давление на Приднестровье. В частности, молдавская сторона в одностороннем порядке ввела таможенные пошлины для приднестровских предприятий и блокирует поставки ряда жизненно важных товаров, включая медицинское оборудование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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приднестровье, молдавия, санкции, в мире, россия, новости
Молдавия введет санкции против главы Приднестровья за визит в Москву

Молдавия применит санкции к главе Приднестровья за визит в РФ на День народного единства

13:33 05.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий за вклад в укрепление единства российской нации награждает президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий за вклад в укрепление единства российской нации награждает президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Власти Молдавии намерены ввести санкции против президента Приднестровья Вадима Красносельского после его визита в Москву на День народного единства и получения государственной награды России из рук президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает молдавское бюро по реинтеграции.
В среду Владимир Путин в Кремле провел церемонию вручения премий и госнаград за вклад в укрепление единства российской нации. Красносельский получил орден Почета.
"По возвращении мы применим к Красносельскому ограничительные меры, включая запрет покидать территорию страны сроком на пять лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале бюро.
В ведомстве заявили, что поездка главы ПМР в Москву состоялась на фоне консультаций при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посвященных обеспечению левобережья Днестра природным газом в зимний период и мерам доверия между сторонами.
В бюро утверждают, что контакты России и Приднестровья якобы направлены на "дестабилизацию обстановки и создание препятствий для интеграции Молдавии в Евросоюз".
Официальный Кишинев регулярно выступает с бездоказательными обвинениями в адрес Москвы и Тирасполя, одновременно усиливая экономическое и административное давление на Приднестровье. В частности, молдавская сторона в одностороннем порядке ввела таможенные пошлины для приднестровских предприятий и блокирует поставки ряда жизненно важных товаров, включая медицинское оборудование.
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