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Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в три раза - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в три раза
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в три раза - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в три раза
На Крымском мосту со стороны Керчи в четверг продолжает расти очередь к пунктам досмотра, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T14:16
2026-11-05T14:16
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи в четверг продолжает расти очередь к пунктам досмотра, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.Двумя часами ранее в очереди со стороны Крыма было 50 автомобилей. К 14:00 затор увеличился почти втрое.Со стороны Тамани проезд к пунктам пропуска свободен.Крымский мост закрывали для проезда транспорта в ночь на четверг. Ограничения действовали в течение часа. К утру мостовой переход работал в штатном режиме, очередей перед пунктами досмотра не было.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в три раза

Крымский мост сейчас – очередь со стороны Керчи выросла до 140 автомобилей

14:16 05.11.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи в четверг продолжает расти очередь к пунктам досмотра, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.
Двумя часами ранее в очереди со стороны Крыма было 50 автомобилей. К 14:00 затор увеличился почти втрое.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 140 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 14:00.
Со стороны Тамани проезд к пунктам пропуска свободен.
Крымский мост закрывали для проезда транспорта в ночь на четверг. Ограничения действовали в течение часа. К утру мостовой переход работал в штатном режиме, очередей перед пунктами досмотра не было.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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