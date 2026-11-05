Рейтинг@Mail.ru
"Крымская звездочка" и "Жар-Птица": в Крыму выбирают принцессу хризантем - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261105/krymskaya-zvezdochka-i-zhar-ptitsa-v-krymu-vybirayut-printsessu-khrizantem-1160803551.html
"Крымская звездочка" и "Жар-Птица": в Крыму выбирают принцессу хризантем
"Крымская звездочка" и "Жар-Птица": в Крыму выбирают принцессу хризантем - РИА Новости Крым, 05.11.2026
"Крымская звездочка" и "Жар-Птица": в Крыму выбирают принцессу хризантем
В Никитском ботаническом саду выбирают "принцессу" бала хризантем. Как сообщает пресс-служба учреждения, голосование идет на выставочном участке в ботсаду и на... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T21:08
2026-11-05T21:08
крым
новости крыма
никитский ботанический сад
бал хризантем в никитском ботсаду
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/16/1150353423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1534d0f6255ba60f46fe316e5871e1a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду выбирают "принцессу" бала хризантем. Как сообщает пресс-служба учреждения, голосование идет на выставочном участке в ботсаду и на сайте сада.73-й по счету Бал хризантем открылся в Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма 24 октября. На цветочной выставке представлены 440 сортов хризантем, больше половины из которых созданы селекционерами НБС.На данный момент участникам голосования предлагают выбирать "принцессу" бала. Среди кандидатур цветы сортов "Золотой ключик", "Мишутка", "Бархатный сезон", "Полонез", "Крымская звездочка", "Жар-Птица" и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Огоньки осени – фото бала хризантем в Крыму"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулахНазвать красоту: посетителям Никитского сада предлагают дать имена цветам
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/16/1150353423_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_81f69c0febb579df0b8dc90569f3f4db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, никитский ботанический сад, бал хризантем в никитском ботсаду
"Крымская звездочка" и "Жар-Птица": в Крыму выбирают принцессу хризантем

В Никитском ботаническом саду выбирают "принцессу" бала хризантем – НБС

21:08 05.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНикитский ботанический сад. Бал хризантем
Никитский ботанический сад. Бал хризантем - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду выбирают "принцессу" бала хризантем. Как сообщает пресс-служба учреждения, голосование идет на выставочном участке в ботсаду и на сайте сада.
73-й по счету Бал хризантем открылся в Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма 24 октября. На цветочной выставке представлены 440 сортов хризантем, больше половины из которых созданы селекционерами НБС.

"По давней традиции во время Бала хризантем в Никитском ботаническом саду выбирают Принцессу и Королеву. Принцесса – это лучшая хризантема из мелкоцветковых хризантем. Королева – крупноцветковая хризантема", – пояснили в ботсаду.

На данный момент участникам голосования предлагают выбирать "принцессу" бала. Среди кандидатур цветы сортов "Золотой ключик", "Мишутка", "Бархатный сезон", "Полонез", "Крымская звездочка", "Жар-Птица" и другие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Огоньки осени – фото бала хризантем в Крыму
"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулах
Назвать красоту: посетителям Никитского сада предлагают дать имена цветам
 
КрымНовости КрымаНикитский ботанический садБал хризантем в Никитском ботсаду
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:54Разведчики "Днепра" разгромили диверсантов в Запорожской области
21:31Как выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликта
21:11Беспилотная опасность в Крыму отменена
21:08"Крымская звездочка" и "Жар-Птица": в Крыму выбирают принцессу хризантем
20:59Отбой ракетной опасности в Крыму
20:54В России создан препарат для реабилитации пациентов с депрессией
20:40Над Крымом сбили беспилотники
20:32Пьяный и без прав: в Крыму полиция с погоней задержала водителя ВАЗа
20:21"Букет цветов" и "Мадонна с младенцем": в ЛНР пресекли контрабанду картин
20:10Первая леди США передала Путину личное послание
20:02Ракетная опасность объявлена в Крыму
19:58Система гидрометеорологии в Крыму требует модернизации – МЧС
19:46Перемирие в Алешках должно стать основой для более широкого мира - Меланья Трамп
19:39В Крыму работает ПВО
19:35Котельные в Севастополе обеспечат резервным питанием
19:21Как Федор Волончук по тылам врага ходил: ко Дню военного разведчика
19:10Разведчики группировки "Днепр" рассказали о своих боевых задачах
18:48Новые регионы России перенимают опыт курортолечения в Крыму
18:29На Кубани пройдет реконструкция трассы М-4 "Дон" между Геленджиком и Джубгой
18:16Армия России поразила сухогруз ВСУ в Черном море
Лента новостейМолния