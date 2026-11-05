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"Крымская звездочка" и "Жар-Птица": в Крыму выбирают принцессу хризантем
"Крымская звездочка" и "Жар-Птица": в Крыму выбирают принцессу хризантем - РИА Новости Крым, 05.11.2026
"Крымская звездочка" и "Жар-Птица": в Крыму выбирают принцессу хризантем
В Никитском ботаническом саду выбирают "принцессу" бала хризантем. Как сообщает пресс-служба учреждения, голосование идет на выставочном участке в ботсаду и на... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T21:08
2026-11-05T21:08
2026-11-05T21:08
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бал хризантем в никитском ботсаду
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду выбирают "принцессу" бала хризантем. Как сообщает пресс-служба учреждения, голосование идет на выставочном участке в ботсаду и на сайте сада.73-й по счету Бал хризантем открылся в Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма 24 октября. На цветочной выставке представлены 440 сортов хризантем, больше половины из которых созданы селекционерами НБС.На данный момент участникам голосования предлагают выбирать "принцессу" бала. Среди кандидатур цветы сортов "Золотой ключик", "Мишутка", "Бархатный сезон", "Полонез", "Крымская звездочка", "Жар-Птица" и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Огоньки осени – фото бала хризантем в Крыму"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулахНазвать красоту: посетителям Никитского сада предлагают дать имена цветам
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крым, новости крыма, никитский ботанический сад, бал хризантем в никитском ботсаду
"Крымская звездочка" и "Жар-Птица": в Крыму выбирают принцессу хризантем
В Никитском ботаническом саду выбирают "принцессу" бала хризантем – НБС