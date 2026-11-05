https://crimea.ria.ru/20261105/krymchane-vzyali-serebro-i-bronzu-chempionata-mira-po-paraarmrestlingu-1160791151.html

Крымчане взяли серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу

Крымчане взяли серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Крымчане взяли серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу

Крымские спортсмены завоевали серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу, который проходил в Нью-Дели. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T10:28

2026-11-05T10:28

2026-11-05T10:28

спорт

крым

сергей аксенов

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Крымские спортсмены завоевали серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу, который проходил в Нью-Дели. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.Он отметил, что участие в чемпионате принимали около 1,5 тысячи ведущих спортсменов из 65 государств. Крымчане выступали в составе сборной России.Аксенов поздравил крымских спортсменов, их тренеров и наставников с успешным выступлением и пожелал новых побед и достижений.Ранее сообщалось, что Абдураманов стал почетным мастером спорта России. Впервые обладателем этого звания стал представитель армрестлинга, сообщили в министерстве спорта Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила рук и духа: в Крыму бойцы СВО занимаются армспортом с чемпионом России"Железная рука" России: как крымчанин стал пятикратным чемпионом страныВсемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, крым, сергей аксенов, новости крыма