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Крымчане взяли серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Крымчане взяли серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу
Крымчане взяли серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Крымчане взяли серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу
Крымские спортсмены завоевали серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу, который проходил в Нью-Дели. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T10:28
2026-11-05T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Крымские спортсмены завоевали серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу, который проходил в Нью-Дели. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.Он отметил, что участие в чемпионате принимали около 1,5 тысячи ведущих спортсменов из 65 государств. Крымчане выступали в составе сборной России.Аксенов поздравил крымских спортсменов, их тренеров и наставников с успешным выступлением и пожелал новых побед и достижений.Ранее сообщалось, что Абдураманов стал почетным мастером спорта России. Впервые обладателем этого звания стал представитель армрестлинга, сообщили в министерстве спорта Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила рук и духа: в Крыму бойцы СВО занимаются армспортом с чемпионом России"Железная рука" России: как крымчанин стал пятикратным чемпионом страныВсемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов
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спорт, крым, сергей аксенов, новости крыма
Крымчане взяли серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу

Крымчане в составе сборной РФ взяли серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу

10:28 05.11.2026
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКСКрымчане взяли серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу
Крымчане взяли серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Крымские спортсмены завоевали серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу, который проходил в Нью-Дели. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.
"Почетный мастер спорта России Аметхан Абдураманов стал серебряным призером чемпионата в весовой категории до 85 кг. Бронзу в весовой категории до 70 кг завоевал мастер спорта России международного класса Нияс Измайлов", - рассказал глава республики.
Он отметил, что участие в чемпионате принимали около 1,5 тысячи ведущих спортсменов из 65 государств. Крымчане выступали в составе сборной России.
Аксенов поздравил крымских спортсменов, их тренеров и наставников с успешным выступлением и пожелал новых побед и достижений.
Ранее сообщалось, что Абдураманов стал почетным мастером спорта России. Впервые обладателем этого звания стал представитель армрестлинга, сообщили в министерстве спорта Крыма.
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СпортКрымСергей АксеновНовости Крыма
 
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