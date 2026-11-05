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Кредитный портфель "Сбера" в Крыму и Севастополе достиг 130 млрд рублей - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Кредитный портфель "Сбера" в Крыму и Севастополе достиг 130 млрд рублей
Кредитный портфель "Сбера" в Крыму и Севастополе достиг 130 млрд рублей - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Кредитный портфель "Сбера" в Крыму и Севастополе достиг 130 млрд рублей
За девять месяцев текущего года кредитный портфель "Сбера" на крымском полуострове показал прирост на 31,8% и достиг 130 миллиардов рублей, что выше показателя... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T15:46
2026-11-05T15:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. За девять месяцев текущего года кредитный портфель "Сбера" на крымском полуострове показал прирост на 31,8% и достиг 130 миллиардов рублей, что выше показателя аналогичного периода прошлого года более чем на 56%, сообщает пресс-служба банка.В 2026 году активную динамику показал корпоративный сегмент – с начала года кредитование бизнеса выросло на 34% - до 46 миллиардов рублей. В розничном сегменте также наблюдается стабильный рост: на 1 октября кредитный портфель составил 84 миллиарда рублей, показав за девять месяцев прирост на 30%."Рост кредитного портфеля как в корпоративном, так и в розничном сегментах – это в первую очередь не цифры, а реальные истории предпринимателей и жителей полуострова. По сравнению с прошлым годом портфель кредитов юридических и физических лиц вырос на 56%. Это важный показатель того, что даже в условиях текущих сложностей и ограничений в Крыму и Севастополе, люди готовы на крупные сделки и инвестиционные проекты для развития полуострова, а также уверены в возможности возврата заемных средств и будущем доходе", - отметил заместитель управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Тимофей Щербинин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сбер, сбербанк в крыму, крым, банк, финансы, кредит

Кредитный портфель "Сбера" в Крыму и Севастополе достиг 130 млрд рублей

15:46 05.11.2026
 
© Пресс-служба ПАО "Сбербанк"Кредитный портфель "Сбера" в Крыму и Севастополе достиг 130 млрд рублей
Кредитный портфель Сбера в Крыму и Севастополе достиг 130 млрд рублей
© Пресс-служба ПАО "Сбербанк"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. За девять месяцев текущего года кредитный портфель "Сбера" на крымском полуострове показал прирост на 31,8% и достиг 130 миллиардов рублей, что выше показателя аналогичного периода прошлого года более чем на 56%, сообщает пресс-служба банка.
В 2026 году активную динамику показал корпоративный сегмент – с начала года кредитование бизнеса выросло на 34% - до 46 миллиардов рублей. В розничном сегменте также наблюдается стабильный рост: на 1 октября кредитный портфель составил 84 миллиарда рублей, показав за девять месяцев прирост на 30%.
"Рост кредитного портфеля как в корпоративном, так и в розничном сегментах – это в первую очередь не цифры, а реальные истории предпринимателей и жителей полуострова. По сравнению с прошлым годом портфель кредитов юридических и физических лиц вырос на 56%. Это важный показатель того, что даже в условиях текущих сложностей и ограничений в Крыму и Севастополе, люди готовы на крупные сделки и инвестиционные проекты для развития полуострова, а также уверены в возможности возврата заемных средств и будущем доходе", - отметил заместитель управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Тимофей Щербинин.
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СберСбербанк в КрымуКрымБанкФинансыКредит
 
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