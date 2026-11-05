https://crimea.ria.ru/20261105/kreditnyy-portfel-sbera-v-krymu-i-sevastopole-dostig-130-mlrd-rubley-1160806231.html

Кредитный портфель "Сбера" в Крыму и Севастополе достиг 130 млрд рублей

Кредитный портфель "Сбера" в Крыму и Севастополе достиг 130 млрд рублей - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Кредитный портфель "Сбера" в Крыму и Севастополе достиг 130 млрд рублей

За девять месяцев текущего года кредитный портфель "Сбера" на крымском полуострове показал прирост на 31,8% и достиг 130 миллиардов рублей, что выше показателя... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T15:46

2026-11-05T15:46

2026-11-05T15:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. За девять месяцев текущего года кредитный портфель "Сбера" на крымском полуострове показал прирост на 31,8% и достиг 130 миллиардов рублей, что выше показателя аналогичного периода прошлого года более чем на 56%, сообщает пресс-служба банка.В 2026 году активную динамику показал корпоративный сегмент – с начала года кредитование бизнеса выросло на 34% - до 46 миллиардов рублей. В розничном сегменте также наблюдается стабильный рост: на 1 октября кредитный портфель составил 84 миллиарда рублей, показав за девять месяцев прирост на 30%."Рост кредитного портфеля как в корпоративном, так и в розничном сегментах – это в первую очередь не цифры, а реальные истории предпринимателей и жителей полуострова. По сравнению с прошлым годом портфель кредитов юридических и физических лиц вырос на 56%. Это важный показатель того, что даже в условиях текущих сложностей и ограничений в Крыму и Севастополе, люди готовы на крупные сделки и инвестиционные проекты для развития полуострова, а также уверены в возможности возврата заемных средств и будущем доходе", - отметил заместитель управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Тимофей Щербинин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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