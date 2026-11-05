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Котельные в Севастополе обеспечат резервным питанием
Котельные в Севастополе обеспечат резервным питанием - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Котельные в Севастополе обеспечат резервным питанием
К новому году все котельные Севастополя обеспечат резервным питанием на случай отключений электроснабжения. На сегодняшний день в городе зарезервирована третья... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T19:35
2026-11-05T19:35
2026-11-05T19:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. К новому году все котельные Севастополя обеспечат резервным питанием на случай отключений электроснабжения. На сегодняшний день в городе зарезервирована третья часть объектов. Об этом в ходе прямого эфира сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, план резервирования был утвержден еще летом. В качестве резерва в некоторых котельных будет использован газ."Более 40 объектов уже обеспечены резервным питанием. Это больше третьей части всех котельных. Это самые ключевые подстанции, новые блочно-модульные котельные", - рассказал губернатор.Из-за логистических проблем и дополнительных расходов бюджета часть оборудования будет доставлена в Севастополь к концу декабря.Кроме того, периоды отключений электроэнергии не будут включаться в платежные квитанции. Если же сбои в подаче тепла происходили не на котельных, а на "ключе управляющих компаний", они также также будут учитываться при перерасчете.Он добавил, что предыдущие отключения электроснабжения, которые происходили в октябре-ноябре уже будут учтены в платежках. Соблюдение перерасчетов находится на контроле Госжилнадзора, подчеркнул губернатор.Ранее стало известно, что жители Севастополя с 16 ноября смогут подать заявки на возмещение части затрат на покупку генераторов и солнечных батарей. Соответствующее решение было принято в четверг, 5 ноября.Утром 5 ноября в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Отмечалось, что электроэнергии, поступающей в город, недостаточно для ее подачи по графикам. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, отопление, отопительный сезон, отключение электроэнергии, отключение воды в крыму, энергосистема крыма
Котельные в Севастополе обеспечат резервным питанием
В Севастополе котельные обеспечат резервным питанием на случай отключений света
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. К новому году все котельные Севастополя обеспечат резервным питанием на случай отключений электроснабжения. На сегодняшний день в городе зарезервирована третья часть объектов. Об этом в ходе прямого эфира сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, план резервирования был утвержден еще летом. В качестве резерва в некоторых котельных будет использован газ.
"Более 40 объектов уже обеспечены резервным питанием. Это больше третьей части всех котельных. Это самые ключевые подстанции, новые блочно-модульные котельные", - рассказал губернатор.
Из-за логистических проблем и дополнительных расходов бюджета часть оборудования будет доставлена в Севастополь к концу декабря.
Кроме того, периоды отключений электроэнергии не будут включаться в платежные квитанции. Если же сбои в подаче тепла происходили не на котельных, а на "ключе управляющих компаний", они также также будут учитываться при перерасчете.
"Если котельные не работают из-за отключения электроэнергии, то это фиксирует "Севтеплоэнерго". И за периоды, когда котельная не работала, будет делаться перерасчет", - сообщил Михаил Развожаев.
Он добавил, что предыдущие отключения электроснабжения, которые происходили в октябре-ноябре уже будут учтены в платежках. Соблюдение перерасчетов находится на контроле Госжилнадзора, подчеркнул губернатор.
Ранее стало известно, что жители Севастополя с 16 ноября смогут подать заявки
на возмещение части затрат на покупку генераторов и солнечных батарей. Соответствующее решение было принято в четверг, 5 ноября.
Утром 5 ноября в Севастополе ввели режим временного ограничения
электроснабжения. Отмечалось, что электроэнергии, поступающей в город, недостаточно для ее подачи по графикам.
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