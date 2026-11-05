https://crimea.ria.ru/20261105/khotel-podzarabotat-krymchaninu-dali-15-let-za-podzhog-releynykh-shkafov-1160799061.html

Хотел подзаработать: крымчанину дали 15 лет за поджог релейных шкафов

Хотел подзаработать: крымчанину дали 15 лет за поджог релейных шкафов - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Хотел подзаработать: крымчанину дали 15 лет за поджог релейных шкафов

Суд приговорил крымчанина к 15 годам лишения свободы за поджог релейных шкафов Крымской железной дороги. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура в своем РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T13:55

2026-11-05T13:55

2026-11-05T13:55

теракт

крымская железная дорога (кжд)

приговор

южная транспортная прокуратура

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Суд приговорил крымчанина к 15 годам лишения свободы за поджог релейных шкафов Крымской железной дороги. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура в своем канале в МАКС.Уточняется, что на совершение преступления мужчина пошел ради легкого, по его мнению, заработка. Видеозапись содеянного он и его подельник отправили куратору. Ущерб Крымской железной дороге от их действий превысил 2,4 млн рублей.Уголовное дело в отношении мужчины расследовалось по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). Южным окружным военным судом он признан виновным."Назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев", - добавили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что силовики задержали 48-летнего жителя Ленинградской области, который под руководством работающих на украинские спецслужбы террористов готовил диверсию на железной дороге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток готовил теракт на территории музея-заповедника в Москве - ФСБОправдывал террористов: ФСБ задержала жителя Севастополя20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, крымская железная дорога (кжд), приговор, южная транспортная прокуратура, крым, новости крыма