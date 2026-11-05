https://crimea.ria.ru/20261105/khotel-podzarabotat-krymchaninu-dali-15-let-za-podzhog-releynykh-shkafov-1160799061.html
Хотел подзаработать: крымчанину дали 15 лет за поджог релейных шкафов
Хотел подзаработать: крымчанину дали 15 лет за поджог релейных шкафов - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Хотел подзаработать: крымчанину дали 15 лет за поджог релейных шкафов
Суд приговорил крымчанина к 15 годам лишения свободы за поджог релейных шкафов Крымской железной дороги. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура в своем РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T13:55
2026-11-05T13:55
2026-11-05T13:55
теракт
крымская железная дорога (кжд)
приговор
южная транспортная прокуратура
крым
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0c/02/1142303188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cf9b20b7794f3f1f1ca1cbdcebc85e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Суд приговорил крымчанина к 15 годам лишения свободы за поджог релейных шкафов Крымской железной дороги. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура в своем канале в МАКС.Уточняется, что на совершение преступления мужчина пошел ради легкого, по его мнению, заработка. Видеозапись содеянного он и его подельник отправили куратору. Ущерб Крымской железной дороге от их действий превысил 2,4 млн рублей.Уголовное дело в отношении мужчины расследовалось по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). Южным окружным военным судом он признан виновным."Назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев", - добавили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что силовики задержали 48-летнего жителя Ленинградской области, который под руководством работающих на украинские спецслужбы террористов готовил диверсию на железной дороге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток готовил теракт на территории музея-заповедника в Москве - ФСБОправдывал террористов: ФСБ задержала жителя Севастополя20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0c/02/1142303188_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1d90d1dc4dd75225df06b1de6c2c4bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт, крымская железная дорога (кжд), приговор, южная транспортная прокуратура, крым, новости крыма
Хотел подзаработать: крымчанину дали 15 лет за поджог релейных шкафов
Крымчанину дали 15 лет лишения свободы за поджог имущества Крымской железной дороги
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Суд приговорил крымчанина к 15 годам лишения свободы за поджог релейных шкафов Крымской железной дороги. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура в своем канале в МАКС.
"Судом установлено, что в марте 2025 года подсудимый совместно c другим лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, в селе Перово Симферопольского района за обещанное денежное вознаграждение совершили поджог релейных шкафов, отвечающих за управление светофорами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на совершение преступления мужчина пошел ради легкого, по его мнению, заработка. Видеозапись содеянного он и его подельник отправили куратору. Ущерб Крымской железной дороге от их действий превысил 2,4 млн рублей.
Уголовное дело в отношении мужчины расследовалось по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). Южным окружным военным судом он признан виновным.
"Назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев", - добавили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что силовики задержали
48-летнего жителя Ленинградской области, который под руководством работающих на украинские спецслужбы террористов готовил диверсию на железной дороге.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: