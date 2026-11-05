https://crimea.ria.ru/20261105/kak-vybory-v-ssha-otrazyatsya-na-razreshenii-ukrainskogo-konflikta-1160795372.html
Как выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликта
Как выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликта - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Как выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликта
На выборах в конгресс США проиграли не республиканцы, а лично президент Штатов Дональд Трамп. И это несомненно повлияет и на переговоры по Украине, поскольку... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T21:31
2026-11-05T21:31
2026-11-05T21:31
александр бедрицкий
мнения
политика
сша
дональд трамп
переговоры
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. На выборах в конгресс США проиграли не республиканцы, а лично президент Штатов Дональд Трамп. И это несомненно повлияет и на переговоры по Украине, поскольку строятся они сегодня только на челночной дипломатии и завязаны на конкретных людей, включая лидера Америки, у которого теперь есть другие заботы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.Произошло так не только из-за развязанной Трампом войны в Иране и череды кризисов, которые из-за нее постигли сами Штаты, хотя все это окончательно подкосило лидера США, считает Бедрицкий."Трамп дистанцировался чуть ранее и от действий республиканской партии, акцентируя внимание на себе самом как борце за настоящую Америку. Поэтому сейчас говорить о том, что республиканская партия проиграла – нет, скорее проиграл именно Трамп", – добавил Бедрицкий.Перенести такое поражение Трампу будет очень сложно, и это, безусловно, повлияет на дальнейшее ведение им внешней политики и на все его проекты, считает эксперт."Естественно, это повлияет и на переговоры вокруг Украины", – полагает Бедрицкий.Почти все те люди, которых поддерживал Трамп, проиграли как кандидаты от штатов, причем традиционно республиканских, поэтому теперь Трамп, объявив себя "господином вето", бросит львиную долю сил на внутриполитическую борьбу и будет любыми способами и средствами ставить палки в колеса демократам, повторяя все, что было с их стороны в его первую президентскую каденцию, добавил политолог."Тогда его категорически не признавали и не хотели подчиняться, устраивали все возможное, чтобы саботировать решения, которые он принимал, и его прямые указания демократам. Колоссальный удар был по американской партийной системе нанесен. И вот сейчас то же будет, но уже с его стороны", – считает Бедрицкий.Следует учесть и то, что многое в политике Трампа строится на его личных амбициях, которые имеют свойство вспыхивать и тухнуть очень быстро, если имеются вопросы, касающиеся денег, заметил эксперт."Вспомним первый срок президентства Трампа, когда он говорил, что было бы очень хорошо подружиться с Россией, и после этого начал закрывать диппредставительства России – он, а не Байден, и не Обама. И первые санкции тоже были от Трампа. Поставки летальных вооружений на Украину – при Трампе. Поэтому одно дело говорить, а другое делать, а дела здесь явно расходятся с тем, что он говорит", – сказал Бедрицкий.При этом выборы в США показали, что Трамп не в состоянии влиять не только на Европу и Украину, где мира с Россией не хотят, но и на внутреннюю политику, от которой в США также многое зависит. А следовательно, нет никаких предпосылок для того, чтобы переговоры по Украине продолжались успешно, ведь России, по сути, разговаривать теперь просто не с кем, заключает политолог.Эксперт приходит к выводу, что в ближайшие два года будет интересно смотреть на то, как развиваются события в Соединенных Штатах, и гораздо меньшее внимание можно уделять тому, что там говорят в отношении России и Украины."Потому что вот эти люди через два года уйдут – придут другие, и надо будет выстраивать совершенно новые линии", –заметил он.Что касается трехсторонних переговоров, запланированных на 10-11 ноября, по мнению Бедрицкого, какие-то договоренности будут. "Но думать о том, что вот эти переговоры приведут к окончанию конфликта, преждевременно", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп: демократы уже выразили желание сотрудничать Испытания для Трампа: чем важна трехсторонняя встреча в Абу-Даби Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборов
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александр бедрицкий, мнения, политика, сша, дональд трамп, переговоры, украина
Как выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликта
Поражение республиканцев в США повлияет на разрешение ситуации на Украине – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым.
На выборах в конгресс США проиграли не республиканцы, а лично президент Штатов Дональд Трамп. И это несомненно повлияет и на переговоры по Украине, поскольку строятся они сегодня только на челночной дипломатии и завязаны на конкретных людей, включая лидера Америки, у которого теперь есть другие заботы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
"Это удивительная ситуация для Соединенных Штатов, с первой каденции Трампа она уже продолжается. Это выборы были против Трампа. Не за демократов, не против республиканцев, а именно против Трампа", – прокомментировал эксперт.
Произошло так не только из-за развязанной Трампом войны в Иране и череды кризисов, которые из-за нее постигли сами Штаты, хотя все это окончательно подкосило лидера США, считает Бедрицкий.
"Трамп дистанцировался чуть ранее и от действий республиканской партии, акцентируя внимание на себе самом как борце за настоящую Америку. Поэтому сейчас говорить о том, что республиканская партия проиграла – нет, скорее проиграл именно Трамп", – добавил Бедрицкий.
Перенести такое поражение Трампу будет очень сложно, и это, безусловно, повлияет на дальнейшее ведение им внешней политики и на все его проекты, считает эксперт.
"Естественно, это повлияет и на переговоры вокруг Украины", – полагает Бедрицкий.
Почти все те люди, которых поддерживал Трамп, проиграли как кандидаты от штатов, причем традиционно республиканских, поэтому теперь Трамп, объявив себя "господином вето", бросит львиную долю сил на внутриполитическую борьбу и будет любыми способами и средствами ставить палки в колеса демократам, повторяя все, что было с их стороны в его первую президентскую каденцию, добавил политолог.
"Тогда его категорически не признавали и не хотели подчиняться, устраивали все возможное, чтобы саботировать решения, которые он принимал, и его прямые указания демократам. Колоссальный удар был по американской партийной системе нанесен. И вот сейчас то же будет, но уже с его стороны", – считает Бедрицкий.
Следует учесть и то, что многое в политике Трампа строится на его личных амбициях, которые имеют свойство вспыхивать и тухнуть очень быстро, если имеются вопросы, касающиеся денег, заметил эксперт.
"Вспомним первый срок президентства Трампа, когда он говорил, что было бы очень хорошо подружиться с Россией, и после этого начал закрывать диппредставительства России – он, а не Байден, и не Обама. И первые санкции тоже были от Трампа. Поставки летальных вооружений на Украину – при Трампе. Поэтому одно дело говорить, а другое делать, а дела здесь явно расходятся с тем, что он говорит", – сказал Бедрицкий.
При этом выборы в США показали, что Трамп не в состоянии влиять не только на Европу и Украину, где мира с Россией не хотят, но и на внутреннюю политику, от которой в США также многое зависит. А следовательно, нет никаких предпосылок для того, чтобы переговоры по Украине продолжались успешно, ведь России, по сути, разговаривать теперь просто не с кем, заключает политолог.
"Постоянные линии, контакты на каком-то горизонтальном уровне, допустим, экспертного сообщества или на уровне государственных институтов, допустим, МИДа, Госдепартамента, они не выстраиваются. А выстраивается челночная дипломатия, которая очень сильно завязана на конкретных людей. Уходят люди – и вся эта линия просто рушится", – сказал Бедрицкий.
Эксперт приходит к выводу, что в ближайшие два года будет интересно смотреть на то, как развиваются события в Соединенных Штатах, и гораздо меньшее внимание можно уделять тому, что там говорят в отношении России и Украины.
"Потому что вот эти люди через два года уйдут – придут другие, и надо будет выстраивать совершенно новые линии", –заметил он.
Что касается трехсторонних переговоров, запланированных на 10-11 ноября, по мнению Бедрицкого, какие-то договоренности будут.
"Но думать о том, что вот эти переговоры приведут к окончанию конфликта, преждевременно", – резюмировал он.
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