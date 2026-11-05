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Как выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликта

Как выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликта - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Как выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликта

На выборах в конгресс США проиграли не республиканцы, а лично президент Штатов Дональд Трамп. И это несомненно повлияет и на переговоры по Украине, поскольку... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T21:31

2026-11-05T21:31

2026-11-05T21:31

александр бедрицкий

мнения

политика

сша

дональд трамп

переговоры

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. На выборах в конгресс США проиграли не республиканцы, а лично президент Штатов Дональд Трамп. И это несомненно повлияет и на переговоры по Украине, поскольку строятся они сегодня только на челночной дипломатии и завязаны на конкретных людей, включая лидера Америки, у которого теперь есть другие заботы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.Произошло так не только из-за развязанной Трампом войны в Иране и череды кризисов, которые из-за нее постигли сами Штаты, хотя все это окончательно подкосило лидера США, считает Бедрицкий."Трамп дистанцировался чуть ранее и от действий республиканской партии, акцентируя внимание на себе самом как борце за настоящую Америку. Поэтому сейчас говорить о том, что республиканская партия проиграла – нет, скорее проиграл именно Трамп", – добавил Бедрицкий.Перенести такое поражение Трампу будет очень сложно, и это, безусловно, повлияет на дальнейшее ведение им внешней политики и на все его проекты, считает эксперт."Естественно, это повлияет и на переговоры вокруг Украины", – полагает Бедрицкий.Почти все те люди, которых поддерживал Трамп, проиграли как кандидаты от штатов, причем традиционно республиканских, поэтому теперь Трамп, объявив себя "господином вето", бросит львиную долю сил на внутриполитическую борьбу и будет любыми способами и средствами ставить палки в колеса демократам, повторяя все, что было с их стороны в его первую президентскую каденцию, добавил политолог."Тогда его категорически не признавали и не хотели подчиняться, устраивали все возможное, чтобы саботировать решения, которые он принимал, и его прямые указания демократам. Колоссальный удар был по американской партийной системе нанесен. И вот сейчас то же будет, но уже с его стороны", – считает Бедрицкий.Следует учесть и то, что многое в политике Трампа строится на его личных амбициях, которые имеют свойство вспыхивать и тухнуть очень быстро, если имеются вопросы, касающиеся денег, заметил эксперт."Вспомним первый срок президентства Трампа, когда он говорил, что было бы очень хорошо подружиться с Россией, и после этого начал закрывать диппредставительства России – он, а не Байден, и не Обама. И первые санкции тоже были от Трампа. Поставки летальных вооружений на Украину – при Трампе. Поэтому одно дело говорить, а другое делать, а дела здесь явно расходятся с тем, что он говорит", – сказал Бедрицкий.При этом выборы в США показали, что Трамп не в состоянии влиять не только на Европу и Украину, где мира с Россией не хотят, но и на внутреннюю политику, от которой в США также многое зависит. А следовательно, нет никаких предпосылок для того, чтобы переговоры по Украине продолжались успешно, ведь России, по сути, разговаривать теперь просто не с кем, заключает политолог.Эксперт приходит к выводу, что в ближайшие два года будет интересно смотреть на то, как развиваются события в Соединенных Штатах, и гораздо меньшее внимание можно уделять тому, что там говорят в отношении России и Украины."Потому что вот эти люди через два года уйдут – придут другие, и надо будет выстраивать совершенно новые линии", –заметил он.Что касается трехсторонних переговоров, запланированных на 10-11 ноября, по мнению Бедрицкого, какие-то договоренности будут. "Но думать о том, что вот эти переговоры приведут к окончанию конфликта, преждевременно", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп: демократы уже выразили желание сотрудничать Испытания для Трампа: чем важна трехсторонняя встреча в Абу-Даби Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборов

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украина

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александр бедрицкий, мнения, политика, сша, дональд трамп, переговоры, украина