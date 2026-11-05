https://crimea.ria.ru/20261105/kak-itogi-vyborov-v-ssha-otrazyatsya-na-interesakh-rossii-1160790116.html

Как итоги выборов в США отразятся на интересах России

Как итоги выборов в США отразятся на интересах России - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Как итоги выборов в США отразятся на интересах России

Поражение Республиканской партии США на выборах в Конгресс пока глобально не отразится на интересах России, считает зампредседателя Совета безопасности РФ... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T09:42

2026-11-05T09:42

2026-11-05T09:42

дмитрий медведев

сша

россия

дональд трамп

новости

в мире

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/1b/1154683207_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_ddc47f5462d110b2de7980bd25a33389.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Поражение Республиканской партии США на выборах в Конгресс пока глобально не отразится на интересах России, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По словам Медведева, Россию в контексте взаимоотношений с Америкой интересуют две вещи: украинский конфликт и санкции.По Украине с нынешней администрацией США идут довольно полезные консультации, но не более, отметил замглавы российского Совбеза. По его словам, Владимир Зеленский и раньше не сильно прислушивался к Трампу, полагаясь на своих союзников из Европы, которые "засыпали его деньгами на войну". Теперь глава киевского режима может и вовсе перестать считаться с Белым домом, предположил Медведев.По его словам, Трамп мог бы отключить Украине военную версию Starlink и перестать делиться с Киевом разведданными, но вряд ли американский президент на это пойдет, чтобы не обострять отношения с демократами.Что касается рестрикций, то вступление в силу так называемых "адских санкций", по мнению Медведева, может стать результатом торга: Трамп вводит в действие закон Грэма*, а демократы в обмен на это отказываются проводить импичмент. С другой стороны, санкции вызовут новую волну роста цен на нефть и "крики недовольных у бензоколонок в США", а также совсем испортит отношения с Кремлем, которые Трамп заносит в свой актив, указал замглавы Совбеза РФ. К тому же главе Белого дома необходимо выйти из войны с Ираном.В США по результатам промежуточных выборов в Конгресс Демократическая партия получит большинство в обеих палатах парламента, который начнет работу в новом составе 3 января 2027 года.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборовТрамп: демократы уже выразили желание сотрудничатьДемпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, сша, россия, дональд трамп, новости, в мире