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Как итоги выборов в США отразятся на интересах России
Как итоги выборов в США отразятся на интересах России - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Как итоги выборов в США отразятся на интересах России
Поражение Республиканской партии США на выборах в Конгресс пока глобально не отразится на интересах России, считает зампредседателя Совета безопасности РФ... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T09:42
2026-11-05T09:42
2026-11-05T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Поражение Республиканской партии США на выборах в Конгресс пока глобально не отразится на интересах России, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По словам Медведева, Россию в контексте взаимоотношений с Америкой интересуют две вещи: украинский конфликт и санкции.По Украине с нынешней администрацией США идут довольно полезные консультации, но не более, отметил замглавы российского Совбеза. По его словам, Владимир Зеленский и раньше не сильно прислушивался к Трампу, полагаясь на своих союзников из Европы, которые "засыпали его деньгами на войну". Теперь глава киевского режима может и вовсе перестать считаться с Белым домом, предположил Медведев.По его словам, Трамп мог бы отключить Украине военную версию Starlink и перестать делиться с Киевом разведданными, но вряд ли американский президент на это пойдет, чтобы не обострять отношения с демократами.Что касается рестрикций, то вступление в силу так называемых "адских санкций", по мнению Медведева, может стать результатом торга: Трамп вводит в действие закон Грэма*, а демократы в обмен на это отказываются проводить импичмент. С другой стороны, санкции вызовут новую волну роста цен на нефть и "крики недовольных у бензоколонок в США", а также совсем испортит отношения с Кремлем, которые Трамп заносит в свой актив, указал замглавы Совбеза РФ. К тому же главе Белого дома необходимо выйти из войны с Ираном.В США по результатам промежуточных выборов в Конгресс Демократическая партия получит большинство в обеих палатах парламента, который начнет работу в новом составе 3 января 2027 года.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборовТрамп: демократы уже выразили желание сотрудничатьДемпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение
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дмитрий медведев, сша, россия, дональд трамп, новости, в мире
Как итоги выборов в США отразятся на интересах России
Поражение Трампа на выборах в Конгресс глобально не отразится на России – Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Поражение Республиканской партии США на выборах в Конгресс пока глобально не отразится на интересах России, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"(Президент США) Дональд Трамп разгромно проиграл битву за Конгресс. Как это отразится на наших интересах? Думаю, что капитально пока никак", - написал он в своем канале в МАКС.
По словам Медведева, Россию в контексте взаимоотношений с Америкой интересуют две вещи: украинский конфликт и санкции.
По Украине с нынешней администрацией США идут довольно полезные консультации, но не более, отметил замглавы российского Совбеза. По его словам, Владимир Зеленский и раньше не сильно прислушивался к Трампу, полагаясь на своих союзников из Европы, которые "засыпали его деньгами на войну". Теперь глава киевского режима может и вовсе перестать считаться с Белым домом, предположил Медведев.
По его словам, Трамп мог бы отключить Украине военную версию Starlink и перестать делиться с Киевом разведданными, но вряд ли американский президент на это пойдет, чтобы не обострять отношения с демократами.
Что касается рестрикций, то вступление в силу так называемых "адских санкций", по мнению Медведева, может стать результатом торга: Трамп вводит в действие закон Грэма*, а демократы в обмен на это отказываются проводить импичмент. С другой стороны, санкции вызовут новую волну роста цен на нефть и "крики недовольных у бензоколонок в США", а также совсем испортит отношения с Кремлем, которые Трамп заносит в свой актив, указал замглавы Совбеза РФ. К тому же главе Белого дома необходимо выйти из войны с Ираном.
"В общем, ситуация непредсказуемая даже для Трампа и он, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы, с упорством применяя излюбленное им вето. Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы", - подытожил Медведев.
В США по результатам промежуточных выборов в Конгресс Демократическая партия получит большинство в обеих палатах парламента
, который начнет работу в новом составе 3 января 2027 года.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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