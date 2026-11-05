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Как Федор Волончук по тылам врага ходил: ко Дню военного разведчика - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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https://crimea.ria.ru/20261105/kak-fedor-volonchuk-po-tylam-vraga-khodil-ko-dnyu-voennogo-razvedchika--1160583352.html
Как Федор Волончук по тылам врага ходил: ко Дню военного разведчика
Как Федор Волончук по тылам врага ходил: ко Дню военного разведчика - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Как Федор Волончук по тылам врага ходил: ко Дню военного разведчика
Действующие разведчики не рассказывают о том, чем они занимаются. Не много о том, что делали и где были, порой говорят те, кто уже давно закончил карьеру одной... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T19:21
2026-11-05T19:22
крым
разведка
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
история
нюрнбергский процесс
великая отечественная война
партизанское движение в крыму
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Действующие разведчики не рассказывают о том, чем они занимаются. Не много о том, что делали и где были, порой говорят те, кто уже давно закончил карьеру одной из самых романтизированных военных профессий. Имя севастопольца, военного разведчика Федора Волончука неоднократно упоминается в мемуарах о Военной Отечественной. Да и у самого Федора Федоровича в послевоенные годы вышла книга воспоминаний. В последних ее строках он обещает написать вторую книгу – о том, как партизанил в крымских лесах. Том так свет и не увидел. Скорее всего, потому, что рассказывать о многом тогда было нельзя.Из интендантов в разведчикиФедор Волончук служил во 2-м разведывательном отряде Черноморского флота. Отряд был создан вынужденно летом 1941 года. Разведчики участвовали в обороне Севастополя, Керченско-Феодосийской десантной операции, битве за Кавказ, Крымской наступательной операции и операциях Дунайской военной флотилии. О большинстве из этих операций и о том, как попал в отряд из интендантов, Федор Волончук рассказывает в мемуарах под говорящим названием "По тылам врага".Федор Волончук, рожденный в Таганроге и в ранней юности работавший на предприятиях Донбасса, пошел добровольно служить на флот в 20 лет по комсомольской путевке. Шесть лет он прослужил на крейсере "Червона Украина", а потом его перевели на должность интенданта. В Севастополе Федор женился, у него родились дети. Когда в первую же ночь 22 июня Севастополь бомбили, Волончук точно знал, кого он защищает от фашистов.С первых же месяцев мичман просился у своего командования на фронт. Но его не брали – мол, и тут дел хватает. Тогда он рискнул и, воспользовавшись старыми знакомствами на "Червоной Украине", пошел проситься на передовую через голову своего непосредственного командира: шаг невежливый, но чего не сделаешь ради желания приносить как можно больше пользы Родине.Видя рвение Волончука, его отправили в учебный отряд, который готовил будущих разведчиков и диверсантов. Одной из первых проверок на профпригодность еще во время учебы стала задача первым ученикам втайне набрать еще курсантов – по моральным, физическим и психическим качествам готовых работать в разведке. Понятное дело, что о том, чем заняты курсанты, говорить было нельзя. И вообще долгое время, в том числе и после войны, действия фронтовой разведки Черноморского флота оставались практически неизвестными. А ведь так называемая "зеленая папка Геринга", то есть часть плана Барбаросса, представляющая из себя экономический расклад поствоенных мечтаний третьего рейха, была добыта именно разведчиками-черноморцами. Множество документов, полученных разведкой, стали явными доказательствами нечеловеческих планов нацистов, свидетельствами против них на Нюрнбергском процессе.С части документов гриф секретности был снят спустя 10-15 лет после войны, тогда же и опубликовали мемуары в том числе и Федора Волончука, который, безусловно, во время войны не вел дневников по соображениям секретности и из-за недостатка времени.Вот о них, о боевых товарищах в большей мере, чем о деталях операций, он и написал книгу.По минным полям КрымаБудущих диверсантов учили разным наукам, учили и они друг друга."Командир добивался, чтобы каждый из будущих разведчиков умел управлять автомобилем и мотоциклом. Некоторые даже ходили в соседнюю часть и учились водить танк. Кроме этого, нас учили рукопашному бою, приемам борьбы самбо. Среди личного состава отряда нашлись боксеры, борцы. Они тоже в свободное от плановых занятий время делились своим спортивным опытом с другими. Дневные походы скоро уступили место ночным, причем мы ходили без компаса. Наконец, мы изучали топографию, и, конечно, чуть ли не каждый день с нами проводились специальные уроки по немецкому и румынскому языкам", - писал Волончук в мемуарах.Когда война подошла вплотную к Севастополю, когда немецкая авиация в ноябре 1941-го у Графской пристани затопила родную для Волончука "Червону Украину", время учебы личного состава отряда закончилось, началась боевая страда.Первым заданием для командира взвода, морпеха Волончука стала операция в Евпатории. Ночью 6 декабря 1941 года Федор Волончук в составе разведгруппы высадился на одной из пристаней Евпатории, причем мичман был одет в форму немецкого офицера, а сопровождали его "немецкие солдаты" - то есть наши переодетые разведчики. Сняли часовых, предварительно узнав пароль и систему связи. Затем часть бойцов направилась на вражеский аэродром, а еще часть - в полицейское управление города. Там они захватили ценные документы, арсенал, более десятка "языков", освободили 120 арестованных в местной тюрьме. И через несколько часов незамеченными вернулись на пристань, отбыв обратно в Севастополь. Напоследок подожгли евпаторийский пирс, стоявшие у него немецкие корабли и склад с зерном. Полученные группой Волончука документы впоследствии позволили полностью раскрыть немецкую агентурную сеть в Евпатории. За эту операцию разведчик был награжден медалью "За Отвагу".Спустя всего четыре дня разведчиков отправили на шоссе, соединяющее Севастополь и Ялту. Там около поселка Кастрополь они организовали засаду и из нее не только вели наблюдение за передвижением войск врага, но и нападали на немецкие колонны. За две недели смогли уничтожить более 10 машин, добыв важные документы. В завершение операции наши разведчики, переодевшись в нацистскую форму, обманом направили несколько автоколонн немцев в место, где их разбомбила советская авиация.Фашисты были в гневе и объявили охоту за головами советских диверсантов. Прорываться к своим разведчикам из Кастрополя пришлось с боями, несколько из них погибли. Недалеко от места одного из боев в 1978 году в Кастрополе установили мемориальную доску памяти разведчиков-черноморцев.Еще одной выдающейся операцией, успешно проведенной Волончуком, стало уничтожение вражеской дальнобойной батареи, которая регулярно прицельно обстреливала Севастополь. Для того, чтобы добраться до батареи, разведчикам пришлось преодолеть минное поле шириной в километр. Но наши отряды справились, они сняли охрану и расчеты орудий, подорвали батарею и успешно возвратились назад. Правда, отходить пришлось небольшими группами по лесам, один человек был убит и еще несколько ранены. Всех их поименно Волончук упоминает в своих мемуарах, отдавая дать памяти павшим товарищам.В 1942 году фото успешного разведчика и его коллег для всесоюзного журнала "Краснофлотец" сделал не менее легендарный военный оператор Владислав Микоша.На Черном море и в горах КавказаВ мае 1942 после падения Севастополя часть черноморского разведотряда, в том числе и Волончука, перебросили на подлодке в Новороссийск и далее на базу в поселок Кабардинка под Геленджиком. Уходить из Севастополя Волончук не хотел."Для многих из тех, кто здесь остается, это просто город. Наш, советский, за время обороны ставший близким и дорогим, но все же только город. А для меня Севастополь — это родной дом. Здесь жила моя семья. Народились мои дети... Поэтому фашисты не просто в Севастополь, а в мой родной дом хотят ворваться. И поймите, не могу я отсюда уйти. Не могу и не хочу".У кавказского побережья первоначально разведчики вели наблюдение за перемещением вражеского флота с двух полузатопленных в заливе у Геленджика транспортов. Черноморские разведчики также воевали и в горах. Так, на Умпырском перевале группа Волончука в ночь с 5 на 6 октября 1942 года совместно со штурмовым отрядом 174-го горнострелкового полка внезапным ударом овладела важным опорным пунктом противника на высоте более километра над уровнем моря. То есть за время службы Федор Волончук и его бойцы показали свое умение успешно проводить диверсии против врага в различных обстоятельствах – и на море, и в горах.Использовали в том числе хитрость и находчивость - одни из непременных составляющих успеха разведчика. Иногда перед фрицами приходилось разыгрывать целые спектакли как в случае, когда разведчики подговорили местного пастуха, чтобы тот, бросив стадо, прибежал в опорный пункт нацистов с вестью, что фашистов окружают тысячи советских моряков. Фашисты в панике оставили селение."Разведчики захватили брошенные комендантом документы, погрузили на двенадцать захваченных лошадей вражеское обмундирование, роздали продовольствие жителям селения, а все, что не могли забрать со складов, и захваченную автомашину облили бензином и подожгли".Группа "Сокол"Последнее, о чем пишет Волончук в своей книге – это переброска разведгруппы летом 1943 года в крымский лес на усиление к партизанам. К этой операции готовились три месяца."...Смотрю в иллюминатор. Но, хотя мы летим вдоль берега, внизу не видно ни одного огонька. Никаких ориентиров. А как хотелось бы взглянуть на те места, где довелось сражаться с врагом. После операции на Ялтинском шоссе прошло уже полтора года. За это время я был дважды ранен, лежал в госпиталях, снова ходил вместе с товарищами в операции по тылам врага".В Крыму Федор Волончук работал с группой радистов в отрядах, действовавших между Ялтой и Севастополем, возглавлял легендарную группу "Сокол" (не путать с одноименным отрядом артистов-подпольщиков "Сокол", действовавшей в Симферополе).Был в связке Волончук с главой 1-го автономного партизанского отряда Михаилом Македонским и Ялтинским партизанским отрядом.Первые разведданные от заброшенных к партизанам в район Чатыр-Дага советским диверсантам стали поступать с 25 августа. На "большую землю" из партизанского леса летели радиограммы с данными, добытыми разведчиками: о береговой обороне противника, о строительстве полевых укреплений, аэродромов, базировании войск, авиации и кораблей врага, наличии фарватеров и графиках движения кораблей и судов Германии и Румынии в Черном море.25 сентября 1943 года уже младший лейтенант Волончук был награжден одной из высших боевых наград — орденом Красного Знамени. Из наградного листа: "... 15-го августа с/г т. Волончук спрыгнул с парашютом в глубокий тыл противника, в сложных условиях при наличии сопротивления противника (карательные отряды, полиция) т. Волончук производит в течение полутора месяцев разведку портов Крыма — давая ценные материалы по дислокации флота противника, портах, расположении БО, ЗА, наличия аэродромов, дислокации сухопутных частей противника...".В январе 1944 года его снова возвращают на Кавказ: разведзадание выполнено.Как видно из последних абзацев мемуаров разведчика-черноморца, он хотел написать воспоминания и о жизни в партизанском отряде, но – не сложилось: Может быть, не хватило вдохновения, но, скорее всего, о том, что в каких нечеловеческих условиях приходилось не только воевать, но и выживать крымским партизанам, говорить было нельзя.И все же немного о том, что происходило в Крыму, Волончук написал. Он особо отмечал героизм простых жителей полуострова, готовых рисковать жизнью ради свободы родины. В пример ветеран приводит простую семью крымчан Павленко, вынужденно живших под оккупантами, но не смирившихся:Глазами очевидцаЗа время войны грудь разведчика Волончука украсили множество орденов и медалей, в том числе Орден Ленина, два ордена Красного Знамени, три ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, медали "За отвагу", "За оборону Севастополя"...После освобождения крымского полуострова Федор Федорович продолжил службу в Черноморском флоте, жил в Севастополе. В июне 1960 года он вышел в запас.О том, как жил легендарный разведчик после окончания войны, в своей статье для армейской газеты "Красная звезда" рассказывал его племянник Анатолий Данильченко, которого разведчик воспитал как родного сына, брал его с собой на встречи ветеранов."Когда мне было семь лет, я уже понимал, что являюсь защитником мамы, сестры, всех женщин и, конечно же, Отечества. Навсегда врезалось в память, что любимой песней дяди была "Враги сожгли родную хату". Она и для меня стала любимой", – пишет Анатолий Данильченко, после окончания школы ставший кадровым военным.Ставший одной из легенд и гордостью Севастополя, Федор Волончук много сил отдавал патриотическому воспитанию молодежи, в том числе и писал заметки для прессы. В них он рассказывал не только о подвигах советских героев, но и о зверствах фашистов, очевидцем которых он был. Эти статьи до сих пор составляют ценность для историков, они опубликованы на портале проекта "Без срока давности", нацеленного на сохранение исторической памяти. 3 февраля 1984 года легендарного разведчика не стало. Похоронен он недалеко от Севастополя в поселке Дергачи. Здесь на братском кладбище похоронены не только павшие в боях за Севастополь воины, но и ветераны, скончавшиеся в послевоенные годы. То есть и после смерти разведчик Федор Волончук плечом к плечу вместе со своими боевыми товарищами символически охраняет Севастополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. 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крым, разведка, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), история, нюрнбергский процесс, великая отечественная война, партизанское движение в крыму
Как Федор Волончук по тылам врага ходил: ко Дню военного разведчика

История военного разведчика Черноморского флота Федора Волончука

19:21 05.11.2026 (обновлено: 19:22 05.11.2026)
 
Военный разведчик Федор Волончук. Фото Государственного каталога музеев России
Военный разведчик Федор Волончук. Фото Государственного каталога музеев России
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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Действующие разведчики не рассказывают о том, чем они занимаются. Не много о том, что делали и где были, порой говорят те, кто уже давно закончил карьеру одной из самых романтизированных военных профессий. Имя севастопольца, военного разведчика Федора Волончука неоднократно упоминается в мемуарах о Военной Отечественной. Да и у самого Федора Федоровича в послевоенные годы вышла книга воспоминаний. В последних ее строках он обещает написать вторую книгу – о том, как партизанил в крымских лесах. Том так свет и не увидел. Скорее всего, потому, что рассказывать о многом тогда было нельзя.

Из интендантов в разведчики

Федор Волончук служил во 2-м разведывательном отряде Черноморского флота. Отряд был создан вынужденно летом 1941 года. Разведчики участвовали в обороне Севастополя, Керченско-Феодосийской десантной операции, битве за Кавказ, Крымской наступательной операции и операциях Дунайской военной флотилии. О большинстве из этих операций и о том, как попал в отряд из интендантов, Федор Волончук рассказывает в мемуарах под говорящим названием "По тылам врага".
Федор Волончук, рожденный в Таганроге и в ранней юности работавший на предприятиях Донбасса, пошел добровольно служить на флот в 20 лет по комсомольской путевке. Шесть лет он прослужил на крейсере "Червона Украина", а потом его перевели на должность интенданта. В Севастополе Федор женился, у него родились дети. Когда в первую же ночь 22 июня Севастополь бомбили, Волончук точно знал, кого он защищает от фашистов.
Фото Федора Волончука. Архив филиала Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства "Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации (музей Черноморского флота, г. Севастополь)
Фото Федора Волончука. Архив филиала Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого Министерства обороны Российской Федерации (музей Черноморского флота, г. Севастополь)
Фото Федора Волончука. Архив филиала Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства "Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации (музей Черноморского флота, г. Севастополь)
С первых же месяцев мичман просился у своего командования на фронт. Но его не брали – мол, и тут дел хватает. Тогда он рискнул и, воспользовавшись старыми знакомствами на "Червоной Украине", пошел проситься на передовую через голову своего непосредственного командира: шаг невежливый, но чего не сделаешь ради желания приносить как можно больше пользы Родине.
Видя рвение Волончука, его отправили в учебный отряд, который готовил будущих разведчиков и диверсантов. Одной из первых проверок на профпригодность еще во время учебы стала задача первым ученикам втайне набрать еще курсантов – по моральным, физическим и психическим качествам готовых работать в разведке. Понятное дело, что о том, чем заняты курсанты, говорить было нельзя. И вообще долгое время, в том числе и после войны, действия фронтовой разведки Черноморского флота оставались практически неизвестными. А ведь так называемая "зеленая папка Геринга", то есть часть плана Барбаросса, представляющая из себя экономический расклад поствоенных мечтаний третьего рейха, была добыта именно разведчиками-черноморцами. Множество документов, полученных разведкой, стали явными доказательствами нечеловеческих планов нацистов, свидетельствами против них на Нюрнбергском процессе.
С части документов гриф секретности был снят спустя 10-15 лет после войны, тогда же и опубликовали мемуары в том числе и Федора Волончука, который, безусловно, во время войны не вел дневников по соображениям секретности и из-за недостатка времени.
"Но когда война закончилась, оказалось, что кое-какие личные вещи, оставленные в разное время в разных местах, каким-то чудом все же сохранились. Друзья — морские пехотинцы, партизаны — передавали при встрече тощие вещевые мешки, свертки и сверточки, о существовании большинства которых я, признаться, уже и сам успел позабыть. Разбирая их содержимое, я находил там пожелтевшие от времени фотографии, предметы, которые для кого-либо другого не представляли никакой ценности, а для меня были дороги, как память о пережитом, о боевых товарищах, многие из которых геройски погибли за честь и независимость нашей советской Родины", - писал ветеран.
Вот о них, о боевых товарищах в большей мере, чем о деталях операций, он и написал книгу.

По минным полям Крыма

Будущих диверсантов учили разным наукам, учили и они друг друга.
"Командир добивался, чтобы каждый из будущих разведчиков умел управлять автомобилем и мотоциклом. Некоторые даже ходили в соседнюю часть и учились водить танк. Кроме этого, нас учили рукопашному бою, приемам борьбы самбо. Среди личного состава отряда нашлись боксеры, борцы. Они тоже в свободное от плановых занятий время делились своим спортивным опытом с другими. Дневные походы скоро уступили место ночным, причем мы ходили без компаса. Наконец, мы изучали топографию, и, конечно, чуть ли не каждый день с нами проводились специальные уроки по немецкому и румынскому языкам", - писал Волончук в мемуарах.
Обложка одного из изданий книги воспоминаний разведчика Федора Волончука "По тылам врага"
Обложка одного из изданий книги воспоминаний разведчика Федора Волончука По тылам врага
Обложка одного из изданий книги воспоминаний разведчика Федора Волончука "По тылам врага"
Когда война подошла вплотную к Севастополю, когда немецкая авиация в ноябре 1941-го у Графской пристани затопила родную для Волончука "Червону Украину", время учебы личного состава отряда закончилось, началась боевая страда.
Первым заданием для командира взвода, морпеха Волончука стала операция в Евпатории. Ночью 6 декабря 1941 года Федор Волончук в составе разведгруппы высадился на одной из пристаней Евпатории, причем мичман был одет в форму немецкого офицера, а сопровождали его "немецкие солдаты" - то есть наши переодетые разведчики. Сняли часовых, предварительно узнав пароль и систему связи. Затем часть бойцов направилась на вражеский аэродром, а еще часть - в полицейское управление города. Там они захватили ценные документы, арсенал, более десятка "языков", освободили 120 арестованных в местной тюрьме. И через несколько часов незамеченными вернулись на пристань, отбыв обратно в Севастополь. Напоследок подожгли евпаторийский пирс, стоявшие у него немецкие корабли и склад с зерном. Полученные группой Волончука документы впоследствии позволили полностью раскрыть немецкую агентурную сеть в Евпатории. За эту операцию разведчик был награжден медалью "За Отвагу".
Спустя всего четыре дня разведчиков отправили на шоссе, соединяющее Севастополь и Ялту. Там около поселка Кастрополь они организовали засаду и из нее не только вели наблюдение за передвижением войск врага, но и нападали на немецкие колонны. За две недели смогли уничтожить более 10 машин, добыв важные документы. В завершение операции наши разведчики, переодевшись в нацистскую форму, обманом направили несколько автоколонн немцев в место, где их разбомбила советская авиация.
"Большая кожаная сумка, куда мы складывали захваченные документы, была уже полна. Кроме этого, каждую ночь мы портили связь. Марков с Булычевым, перерезая кабели и искусно маскируя места повреждений, доставляли гитлеровцам-связистам много хлопот". – пишет Волончук.
Фашисты были в гневе и объявили охоту за головами советских диверсантов. Прорываться к своим разведчикам из Кастрополя пришлось с боями, несколько из них погибли. Недалеко от места одного из боев в 1978 году в Кастрополе установили мемориальную доску памяти разведчиков-черноморцев.
Еще одной выдающейся операцией, успешно проведенной Волончуком, стало уничтожение вражеской дальнобойной батареи, которая регулярно прицельно обстреливала Севастополь. Для того, чтобы добраться до батареи, разведчикам пришлось преодолеть минное поле шириной в километр. Но наши отряды справились, они сняли охрану и расчеты орудий, подорвали батарею и успешно возвратились назад. Правда, отходить пришлось небольшими группами по лесам, один человек был убит и еще несколько ранены. Всех их поименно Волончук упоминает в своих мемуарах, отдавая дать памяти павшим товарищам.
В 1942 году фото успешного разведчика и его коллег для всесоюзного журнала "Краснофлотец" сделал не менее легендарный военный оператор Владислав Микоша.
Волончук Фёдор Фёдорович - мичман, разведчик штаба Черноморского флота.
Волончук Фёдор Фёдорович - мичман, разведчик штаба Черноморского флота.
Волончук Фёдор Фёдорович - мичман, разведчик штаба Черноморского флота.

На Черном море и в горах Кавказа

В мае 1942 после падения Севастополя часть черноморского разведотряда, в том числе и Волончука, перебросили на подлодке в Новороссийск и далее на базу в поселок Кабардинка под Геленджиком. Уходить из Севастополя Волончук не хотел.
"Для многих из тех, кто здесь остается, это просто город. Наш, советский, за время обороны ставший близким и дорогим, но все же только город. А для меня Севастополь — это родной дом. Здесь жила моя семья. Народились мои дети... Поэтому фашисты не просто в Севастополь, а в мой родной дом хотят ворваться. И поймите, не могу я отсюда уйти. Не могу и не хочу".
У кавказского побережья первоначально разведчики вели наблюдение за перемещением вражеского флота с двух полузатопленных в заливе у Геленджика транспортов. Черноморские разведчики также воевали и в горах. Так, на Умпырском перевале группа Волончука в ночь с 5 на 6 октября 1942 года совместно со штурмовым отрядом 174-го горнострелкового полка внезапным ударом овладела важным опорным пунктом противника на высоте более километра над уровнем моря. То есть за время службы Федор Волончук и его бойцы показали свое умение успешно проводить диверсии против врага в различных обстоятельствах – и на море, и в горах.
Использовали в том числе хитрость и находчивость - одни из непременных составляющих успеха разведчика. Иногда перед фрицами приходилось разыгрывать целые спектакли как в случае, когда разведчики подговорили местного пастуха, чтобы тот, бросив стадо, прибежал в опорный пункт нацистов с вестью, что фашистов окружают тысячи советских моряков. Фашисты в панике оставили селение.
"Разведчики захватили брошенные комендантом документы, погрузили на двенадцать захваченных лошадей вражеское обмундирование, роздали продовольствие жителям селения, а все, что не могли забрать со складов, и захваченную автомашину облили бензином и подожгли".
Рабочая карта разведчика Ф.Ф. Волончука. Из фондов филиала Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства "Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации (музей Черноморского флота, г. Севастополь)
Рабочая карта разведчика Ф.Ф. Волончука. Из фондов филиала Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого Министерства обороны Российской Федерации (музей Черноморского флота, г. Севастополь)
Рабочая карта разведчика Ф.Ф. Волончука. Из фондов филиала Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства "Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации (музей Черноморского флота, г. Севастополь)

Группа "Сокол"

Последнее, о чем пишет Волончук в своей книге – это переброска разведгруппы летом 1943 года в крымский лес на усиление к партизанам. К этой операции готовились три месяца.
"...Смотрю в иллюминатор. Но, хотя мы летим вдоль берега, внизу не видно ни одного огонька. Никаких ориентиров. А как хотелось бы взглянуть на те места, где довелось сражаться с врагом. После операции на Ялтинском шоссе прошло уже полтора года. За это время я был дважды ранен, лежал в госпиталях, снова ходил вместе с товарищами в операции по тылам врага".
В Крыму Федор Волончук работал с группой радистов в отрядах, действовавших между Ялтой и Севастополем, возглавлял легендарную группу "Сокол" (не путать с одноименным отрядом артистов-подпольщиков "Сокол", действовавшей в Симферополе).

"Только значительно позже я понял далекую цель поставленного перед нашей группой задания: уже в середине 1943 года наше командование приступило к подготовке операции по освобождению Крыма, так блестяще осуществленной год спустя".

Был в связке Волончук с главой 1-го автономного партизанского отряда Михаилом Македонским и Ялтинским партизанским отрядом.
Первые разведданные от заброшенных к партизанам в район Чатыр-Дага советским диверсантам стали поступать с 25 августа. На "большую землю" из партизанского леса летели радиограммы с данными, добытыми разведчиками: о береговой обороне противника, о строительстве полевых укреплений, аэродромов, базировании войск, авиации и кораблей врага, наличии фарватеров и графиках движения кораблей и судов Германии и Румынии в Черном море.
25 сентября 1943 года уже младший лейтенант Волончук был награжден одной из высших боевых наград — орденом Красного Знамени. Из наградного листа: "... 15-го августа с/г т. Волончук спрыгнул с парашютом в глубокий тыл противника, в сложных условиях при наличии сопротивления противника (карательные отряды, полиция) т. Волончук производит в течение полутора месяцев разведку портов Крыма — давая ценные материалы по дислокации флота противника, портах, расположении БО, ЗА, наличия аэродромов, дислокации сухопутных частей противника...".
Удостоверение к медали "За оборону Севастополя" Ж № 04757 от 25.07.1943 г. Волончука Федора Федоровича. Из фондов филиала Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства "Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации (музей Черноморского флота, г. Севастополь)
Удостоверение к медали За оборону Севастополя Ж № 04757 от 25.07.1943 г. Волончука Федора Федоровича. Из фондов филиала Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого Министерства обороны Российской Федерации (музей Черноморского флота, г. Севастополь)
Удостоверение к медали "За оборону Севастополя" Ж № 04757 от 25.07.1943 г. Волончука Федора Федоровича. Из фондов филиала Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства "Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации (музей Черноморского флота, г. Севастополь)
В январе 1944 года его снова возвращают на Кавказ: разведзадание выполнено.
Как видно из последних абзацев мемуаров разведчика-черноморца, он хотел написать воспоминания и о жизни в партизанском отряде, но – не сложилось: Может быть, не хватило вдохновения, но, скорее всего, о том, что в каких нечеловеческих условиях приходилось не только воевать, но и выживать крымским партизанам, говорить было нельзя.
И все же немного о том, что происходило в Крыму, Волончук написал. Он особо отмечал героизм простых жителей полуострова, готовых рисковать жизнью ради свободы родины. В пример ветеран приводит простую семью крымчан Павленко, вынужденно живших под оккупантами, но не смирившихся:

"Никогда ни о чем не расспрашивая, зная только, что данные, которые они сообщали нам, нужны Советской власти, четверо простых колхозников скромно делали свое патриотическое дело. А узнай об этом враг, им не миновать бы пыток и смерти. Таких семей, как семья Павленко, было много".

Глазами очевидца

За время войны грудь разведчика Волончука украсили множество орденов и медалей, в том числе Орден Ленина, два ордена Красного Знамени, три ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, медали "За отвагу", "За оборону Севастополя"...
После освобождения крымского полуострова Федор Федорович продолжил службу в Черноморском флоте, жил в Севастополе. В июне 1960 года он вышел в запас.
О том, как жил легендарный разведчик после окончания войны, в своей статье для армейской газеты "Красная звезда" рассказывал его племянник Анатолий Данильченко, которого разведчик воспитал как родного сына, брал его с собой на встречи ветеранов.
Второй слева - ветеран Разведки Федор Волончук. Фото из газеты "Слава Севастополя" за 1982 год
Второй слева - ветеран Разведки Федор Волончук. Фото из газеты Слава Севастополя за 1982 год
Второй слева - ветеран Разведки Федор Волончук. Фото из газеты "Слава Севастополя" за 1982 год
"Когда мне было семь лет, я уже понимал, что являюсь защитником мамы, сестры, всех женщин и, конечно же, Отечества. Навсегда врезалось в память, что любимой песней дяди была "Враги сожгли родную хату". Она и для меня стала любимой", – пишет Анатолий Данильченко, после окончания школы ставший кадровым военным.
Ставший одной из легенд и гордостью Севастополя, Федор Волончук много сил отдавал патриотическому воспитанию молодежи, в том числе и писал заметки для прессы. В них он рассказывал не только о подвигах советских героев, но и о зверствах фашистов, очевидцем которых он был. Эти статьи до сих пор составляют ценность для историков, они опубликованы на портале проекта "Без срока давности", нацеленного на сохранение исторической памяти.

3 февраля 1984 года легендарного разведчика не стало. Похоронен он недалеко от Севастополя в поселке Дергачи. Здесь на братском кладбище похоронены не только павшие в боях за Севастополь воины, но и ветераны, скончавшиеся в послевоенные годы. То есть и после смерти разведчик Федор Волончук плечом к плечу вместе со своими боевыми товарищами символически охраняет Севастополь.
Могила разведчика Федора Волончука на кладбище Севастополя. Фото с портала "Виртуальный некрополь Севастополя"
Могила разведчика Федора Волончука на кладбище Севастополя. Фото с портала Виртуальный некрополь Севастополя
Могила разведчика Федора Волончука на кладбище Севастополя. Фото с портала "Виртуальный некрополь Севастополя"
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