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Инкерманское сражение – инфографика

Инкерманское сражение – инфографика - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Инкерманское сражение – инфографика

Одно из самых драматических для русской армии сражений периода Крымской войны произошло в районе Инкермана 5 ноября 1854 года. К тому времени союзники нанесли... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T17:20

2026-11-05T17:20

2026-11-05T17:20

инфографика

инкерман

история

севастополь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Одно из самых драматических для русской армии сражений периода Крымской войны произошло в районе Инкермана 5 ноября 1854 года. К тому времени союзники нанесли поражение русским войскам на реке Альма (в районе села Вилино Бахчисарайского района), закрепились в Балаклаве и на подходах к Севастополю.За две недели до Инкерманского сражения – 25 октября 1854 года – произошла одна из самых больших трагедий британской армии за всю ее историю – гибель легкой бригады под командованием лорда Кардигана во время Балаклавского сражения, когда русские пушки перекрестным огнем перебили элитную конницу туманного Альбиона. Среди раненых и погибших были представители и наследники самых знатных семей Британии. Впрочем, эта победа не принесла ощутимых дивидендов защитникам Севастополя – союзники сохранили свои позиции и пути снабжения, зато моральных дух русских солдат окреп.С 5 октября артиллерия союзников массированно обстреливала Севастополь, нанося тяжелые потери войскам и мирным жителям. Завершиться бомбардировка должна была атакой британских и французских войск.В начале ноября 1854 года русская армия в Севастополе получила в подкрепление две дивизии. Командующий войсками князь Александр Меньшиков решил использовать свежие силы и численное преимущество для атаки неприятеля. При этом подготовка к сражению велась крайне расхлябано, в частности, карты местности русский штаб получил только на следующий день после сражения.Согласно плану, русские войска должны были атаковать британцев, которые укрепились в районе Сапун-горы, двумя отрядами. Полки генерала Федора Соймонова должны были заходить на позиции англичан со стороны Севастополя вдоль Килен балки, а отряд генерала Прокофия Павлова со стороны Инкерманских высот. Во время атаки отряды генералов должны были соединиться и давить неприятеля вместе. Руководителем операции Меньшиков назначил генерала Петра Данненберга, который находился в войсках Павлова и должен был управлять всеми маневрами.15-тысячное войско Соймонова атаковало правый фланг англичан на рассвете. Ему противостояли передовые части британцев, которые ударили по русским солдатам картечью, а после пошли в штыковую атаку. Под натиском англичан защитники Севастополя дрогнули и отступили. Соймонов и другие русские командиры были убиты или ранены. Во время боя отряд получил сильнейшее моральное потрясение и больше в бой не вступал.Но все же действия отряда помогли войскам Павлова — русские полки стали теснить английскую пехоту. Однако из-за огня дальнобойных английских винтовок им пришлось отступить в долину. Британцы пошли в атаку, но были разбиты под натиском подошедших русских полков. Англичане обратились в бегство, но им на помощь пришли французы. Большую помощь британцам оказал генерал Боске, которых оборонял возвышенность Сануп-горы. С французами должен был разобраться отряд генерала Петра Горчакова. Однако по непонятным причинам он действовал крайне пассивно, ограничившись лишь артиллерийской перестрелкой с неприятелем. Его потери в бою составили 15 низших чинов. Когда Боске понял, что солдаты Горчакова не пойдут в бой, направил все свои резервы против отряда Павлова. Артиллерийским и ружейным огнем французы заставили русских отступать, неся огромные потери.В результате Инкерманского сражения русские потеряли около 12 тысяч солдат, включая убитых, раненых и пропавших без вести. Суммарные потери англичан и французов были почти втрое меньше – более 4,3 тысячи человек. Положительным итогом сражения для защитников Севастополя можно считать отказ командования союзных сил от генерального штурма города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, инкерман, история, севастополь, крым