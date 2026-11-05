https://crimea.ria.ru/20261105/iishka-i-vozdukhan-lingvisty-nazvali-pretendentov-na-slovo-goda-1160793228.html

"Иишка" и "Воздухан": лингвисты назвали претендентов на слово года

"Иишка" и "Воздухан": лингвисты назвали претендентов на слово года - РИА Новости Крым, 05.11.2026

"Иишка" и "Воздухан": лингвисты назвали претендентов на слово года

"Иишка", "воздухан" и "вайбкодинг" вошли в десятку слов-претендентов на слово года-2026 по версии портала Грамота.ру, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T11:09

2026-11-05T11:09

2026-11-05T11:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. "Иишка", "воздухан" и "вайбкодинг" вошли в десятку слов-претендентов на слово года-2026 по версии портала Грамота.ру, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.По мнению лингвистов Грамоты.ру, эти слова попадают "в нерв времени" и отражают лингвистические, идеологические и культурные тенденции года. Они отобраны из 500 слов-претендентов, часто встречающихся в поисковых запросах, блогах и медиа.При этом эксперт портала пояснил значение ряда слов из списка. Так, например, "ИИ-агент" – это программа, выполняющая задачи по поручению человека, "Иишка" – разговорное название искусственного интеллекта, "воздухан" – ненадежный человек. Слово "нишевый", которое ранее относилось к парфюмерии, теперь обозначает особенный образ жизни и немассовый стиль.Накануне сообщалось, что кандидатом на слово года может стать глагол "могнуть". Тот, кто "могает", лидирует и по внешней привлекательности, и по внутренней уверенности в себе, поясняла эксперт Института русистики, член Ассоциации преподавателей русского языка как иностранного Анастасия Каменева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо "Слово года – 2025""Пухосос" и "Колобок": в России выбирают слово годаРусская буква против иностранной: борьба за чистоту слова по-новому

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