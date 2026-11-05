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"Иишка" и "Воздухан": лингвисты назвали претендентов на слово года - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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"Иишка" и "Воздухан": лингвисты назвали претендентов на слово года
"Иишка" и "Воздухан": лингвисты назвали претендентов на слово года - РИА Новости Крым, 05.11.2026
"Иишка" и "Воздухан": лингвисты назвали претендентов на слово года
"Иишка", "воздухан" и "вайбкодинг" вошли в десятку слов-претендентов на слово года-2026 по версии портала Грамота.ру, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T11:09
2026-11-05T11:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. "Иишка", "воздухан" и "вайбкодинг" вошли в десятку слов-претендентов на слово года-2026 по версии портала Грамота.ру, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.По мнению лингвистов Грамоты.ру, эти слова попадают "в нерв времени" и отражают лингвистические, идеологические и культурные тенденции года. Они отобраны из 500 слов-претендентов, часто встречающихся в поисковых запросах, блогах и медиа.При этом эксперт портала пояснил значение ряда слов из списка. Так, например, "ИИ-агент" – это программа, выполняющая задачи по поручению человека, "Иишка" – разговорное название искусственного интеллекта, "воздухан" – ненадежный человек. Слово "нишевый", которое ранее относилось к парфюмерии, теперь обозначает особенный образ жизни и немассовый стиль.Накануне сообщалось, что кандидатом на слово года может стать глагол "могнуть". Тот, кто "могает", лидирует и по внешней привлекательности, и по внутренней уверенности в себе, поясняла эксперт Института русистики, член Ассоциации преподавателей русского языка как иностранного Анастасия Каменева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо "Слово года – 2025""Пухосос" и "Колобок": в России выбирают слово годаРусская буква против иностранной: борьба за чистоту слова по-новому
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
россия, новости, общество
"Иишка" и "Воздухан": лингвисты назвали претендентов на слово года

"Иишка" и "нишевый" вошли в топ-10 претендентов на слово года

11:09 05.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖурналисты на пресс-конференции
Журналисты на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. "Иишка", "воздухан" и "вайбкодинг" вошли в десятку слов-претендентов на слово года-2026 по версии портала Грамота.ру, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.
"В топ-10 вошли "вайбкодинг", "генерить", "дата-центр", "ИИ-агент", "иишка", "прайм-эра", "дофаминовый", "нишевый", "воздухан" и "тревожник", – перечисляется в сообщении.
По мнению лингвистов Грамоты.ру, эти слова попадают "в нерв времени" и отражают лингвистические, идеологические и культурные тенденции года. Они отобраны из 500 слов-претендентов, часто встречающихся в поисковых запросах, блогах и медиа.
При этом эксперт портала пояснил значение ряда слов из списка. Так, например, "ИИ-агент" – это программа, выполняющая задачи по поручению человека, "Иишка" – разговорное название искусственного интеллекта, "воздухан" – ненадежный человек. Слово "нишевый", которое ранее относилось к парфюмерии, теперь обозначает особенный образ жизни и немассовый стиль.
Накануне сообщалось, что кандидатом на слово года может стать глагол "могнуть". Тот, кто "могает", лидирует и по внешней привлекательности, и по внутренней уверенности в себе, поясняла эксперт Института русистики, член Ассоциации преподавателей русского языка как иностранного Анастасия Каменева.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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