https://crimea.ria.ru/20261105/gruzovoy-poezd-soshel-s-relsov-v-naberezhnykh-chelnakh-1160790439.html

Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных Челнах

Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных Челнах - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных Челнах

11 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Набережных Челнах, сообщили утром в четверг в официальном канале Главного управления МЧС России по Татарстану. РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T09:59

2026-11-05T09:59

2026-11-05T09:59

происшествия

железная дорога

поезд

новости

татарстан

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. 11 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Набережных Челнах, сообщили утром в четверг в официальном канале Главного управления МЧС России по Татарстану.Пострадавших нет. Данный участок железнодорожной инфраструктуры не относится к РЖД, движение поездов на прилегающих участках не прерывалось, задержки в графике движения поездов отсутствуют. Последствия схода ликвидируют. Причины установит спецкомиссия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведь остановил ж/д перевозки на японском ХоккайдоПод Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелсяГрузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области

татарстан

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, железная дорога, поезд, новости, татарстан, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)