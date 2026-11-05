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Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных Челнах - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных Челнах
Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных Челнах - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных Челнах
11 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Набережных Челнах, сообщили утром в четверг в официальном канале Главного управления МЧС России по Татарстану. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T09:59
2026-11-05T09:59
происшествия
железная дорога
поезд
новости
татарстан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. 11 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Набережных Челнах, сообщили утром в четверг в официальном канале Главного управления МЧС России по Татарстану.Пострадавших нет. Данный участок железнодорожной инфраструктуры не относится к РЖД, движение поездов на прилегающих участках не прерывалось, задержки в графике движения поездов отсутствуют. Последствия схода ликвидируют. Причины установит спецкомиссия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведь остановил ж/д перевозки на японском ХоккайдоПод Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелсяГрузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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происшествия, железная дорога, поезд, новости, татарстан, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных Челнах

В Набережных Челнах ликвидируют последствия схода с рельсов 11 грузовых вагонов – МЧС

09:59 05.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. 11 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Набережных Челнах, сообщили утром в четверг в официальном канале Главного управления МЧС России по Татарстану.
"На подъездных железнодорожных путях ООО "Железнодорожное управление" в Комсомольском районе, вблизи улицы Авторемонтная, в ходе плановых маневровых работ с рельсов сошли 11 порожних грузовых вагонов грузового ж/д состава", – сказано в сообщении.
© МЧС РФГрузовой поезд сошел с рельсов в Набережных Челнах
Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных Челнах
© МЧС РФ
Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных Челнах
Пострадавших нет. Данный участок железнодорожной инфраструктуры не относится к РЖД, движение поездов на прилегающих участках не прерывалось, задержки в графике движения поездов отсутствуют. Последствия схода ликвидируют. Причины установит спецкомиссия.
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ПроисшествияЖелезная дорогаПоездНовостиТатарстанМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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