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Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных Челнах
Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных Челнах - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных Челнах
11 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Набережных Челнах, сообщили утром в четверг в официальном канале Главного управления МЧС России по Татарстану. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T09:59
2026-11-05T09:59
2026-11-05T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. 11 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Набережных Челнах, сообщили утром в четверг в официальном канале Главного управления МЧС России по Татарстану.Пострадавших нет. Данный участок железнодорожной инфраструктуры не относится к РЖД, движение поездов на прилегающих участках не прерывалось, задержки в графике движения поездов отсутствуют. Последствия схода ликвидируют. Причины установит спецкомиссия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведь остановил ж/д перевозки на японском ХоккайдоПод Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелсяГрузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, железная дорога, поезд, новости, татарстан, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных Челнах
В Набережных Челнах ликвидируют последствия схода с рельсов 11 грузовых вагонов – МЧС