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Глубину продаж талонов на автобусы к крымским поездам сократили
Глубину продаж талонов на автобусы к крымским поездам сократили - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Глубину продаж талонов на автобусы к крымским поездам сократили
С 5 ноября в Крыму изменилась глубина продаж талонов на автобусы, согласованные с поездами "Таврия". Теперь она будет составлять семь дней, сообщили в компании... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T13:27
2026-11-05T13:27
2026-11-05T13:27
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автобус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. С 5 ноября в Крыму изменилась глубина продаж талонов на автобусы, согласованные с поездами "Таврия". Теперь она будет составлять семь дней, сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".При этом схема покупки талонов не изменилась: их можно приобрести на официальном сайте компании, в кассах Южной пригородной пассажирской компании, а также непосредственно в поездах у проводников.Ранее продажа талонов на поезда открывается за 15 суток до отправления автобуса.В августе текущего года в Крыму упростили покупку билета на поезд и талона на автобус до станции. Теперь можно выбрать поезд до Керчи и талон на согласованный автобус до нужной станции в глубине полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым из Петербурга пустят дополнительный поезд в новогодние праздникиДействующий порядок движения поездов "Таврия" в Крым продлили до 9 ноябряВ Крыму 10 электричек изменят расписание в ноябре
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крым, поезд, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, автобус, общественный транспорт, логистика, новости крыма
Глубину продаж талонов на автобусы к крымским поездам сократили
Глубину продаж талонов на автобусы к крымским поездам сократили до семи дней