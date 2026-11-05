https://crimea.ria.ru/20261105/feodosiya-i-sem-prigorodnykh-naselennykh-punktov-obestocheny-1160790744.html

Феодосия и семь пригородных населенных пунктов обесточены

Феодосия и семь пригородных населенных пунктов обесточены - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Феодосия и семь пригородных населенных пунктов обесточены

Утром в четверг, 5 ноября, городской округ Феодосия частично остался без света из-за аварийного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T10:06

2026-11-05T10:06

2026-11-05T10:06

феодосия

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

новости крыма

электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Утром в четверг, 5 ноября, городской округ Феодосия частично остался без света из-за аварийного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в администрации города.Уточняется, что подача электроэнергии ограничена частично в Феодосии (центр, районы Белого бассейна, улиц Крымской, Полевой, Челнокова, Чкалова, Володарского, Симферопольского шоссе), а также в Коктебеле, Наниково, Виноградном, Пионерском, Насыпном, Южном, Подгорном.Ранее сообщалось, что в четверг в Крыму сохраняются ограничения на подачу электроэнергии, графики отключений не действуют.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, новости крыма, электроэнергия