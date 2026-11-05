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Феодосия и семь пригородных населенных пунктов обесточены
Феодосия и семь пригородных населенных пунктов обесточены - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Феодосия и семь пригородных населенных пунктов обесточены
Утром в четверг, 5 ноября, городской округ Феодосия частично остался без света из-за аварийного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T10:06
2026-11-05T10:06
2026-11-05T10:06
феодосия
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Утром в четверг, 5 ноября, городской округ Феодосия частично остался без света из-за аварийного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в администрации города.Уточняется, что подача электроэнергии ограничена частично в Феодосии (центр, районы Белого бассейна, улиц Крымской, Полевой, Челнокова, Чкалова, Володарского, Симферопольского шоссе), а также в Коктебеле, Наниково, Виноградном, Пионерском, Насыпном, Южном, Подгорном.Ранее сообщалось, что в четверг в Крыму сохраняются ограничения на подачу электроэнергии, графики отключений не действуют.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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феодосия, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, новости крыма, электроэнергия
Феодосия и семь пригородных населенных пунктов обесточены
Феодосия и семь пригородных населенных пунктов остались без света 5 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Утром в четверг, 5 ноября, городской округ Феодосия частично остался без света из-за аварийного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в администрации города.
"Аварийное ограничение электроснабжения. Ориентировочно на четыре часа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подача электроэнергии ограничена частично в Феодосии (центр, районы Белого бассейна, улиц Крымской, Полевой, Челнокова, Чкалова, Володарского, Симферопольского шоссе), а также в Коктебеле, Наниково, Виноградном, Пионерском, Насыпном, Южном, Подгорном.
Ранее сообщалось, что в четверг в Крыму сохраняются ограничения
на подачу электроэнергии, графики отключений не действуют.
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