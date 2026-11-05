https://crimea.ria.ru/20261105/eyfelevu-bashnyu-v-parizhe-zakryli-na-fone-massovykh-protestov-1160805033.html

Эйфелеву башню в Париже закрыли на фоне массовых протестов

Эйфелеву башню в Париже закрыли на фоне массовых протестов - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Эйфелеву башню в Париже закрыли на фоне массовых протестов

Знаменитую Эйфелеву башню в Париже закрыли для посещения на фоне продолжающихся общенациональных протестов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T15:21

2026-11-05T15:21

2026-11-05T15:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Знаменитую Эйфелеву башню в Париже закрыли для посещения на фоне продолжающихся общенациональных протестов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт французской достопримечательности.Ранее Национальный союз студентов Франции анонсировал крупную демонстрацию 5 ноября. Власти ожидают в регионах до 700 тысяч протестующих, а также до 80 тысяч человек в столице. В МВД страны заявляли, что задействуют порядка 70 тысяч правоохранителей для обеспечения правопорядка.Как отмечает РИА Новости, владельцы магазинов, кафе и банков на бульварах, соседствующих с площадью Республики в Париже, где начнется демонстрация, уже начали подготовку к возможным беспорядкам.По данным газеты Figaro, по всей стране запланировано 220 акций протеста.Также в порядка 33% высших учебных заведений Франции нарушена работа на фоне проходящих в стране демонстраций, пишет РИА Новости. Национальный профсоюз студентов в свою очередь заявляет о том, что работа 90% университетов парализована по тем или иным причинам.В Париже учащиеся блокируют входы в лицеи мусорными баками в преддверии массовой демонстрации, анонсированной Национальным союзом студентов.Как передает корреспондент РИА Новости, владельцы магазинов, кафе и банков на бульварах, соседствующих с площадью Республики, где начнется акция, уже начали готовиться к возможным беспорядкам. Они заколачивают витрины деревянными досками, а некоторые закрывают свои заведения, опасаясь погромов и столкновений с правоохранителями. К площади уже стянули несколько нарядов полиции и десятки автомобилей.С начала недели французские старшеклассники возобновили блокаду лицеев в некоторых городах, включая Париж, Марсель и Лион.Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек. Французские правоохранители применяли против участников протестов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

франция

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Париж в преддверии акции протеста Магазины в Париже заколачивают витрины, а учащиеся блокируют лицеи в ожидании протеста. Проверки в ожидании протеста в Париже 2026-11-05T15:21 true PT1M35S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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