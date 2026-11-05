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ЕС выделил Украине еще 4 миллиарда евро - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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ЕС выделил Украине еще 4 миллиарда евро
ЕС выделил Украине еще 4 миллиарда евро - РИА Новости Крым, 05.11.2026
ЕС выделил Украине еще 4 миллиарда евро
Евросоюз выделил Украине новый пакет финансовой помощи на 4,36 миллиарда евро для финансирования государственных служб и срочных оборонных потребностей. Об этом РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T14:28
2026-11-05T14:28
европейский союз (ес)
новости
украина
в мире
западная помощь украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Евросоюз выделил Украине новый пакет финансовой помощи на 4,36 миллиарда евро для финансирования государственных служб и срочных оборонных потребностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Еврокомиссию.Деньги направлены на обеспечение работы основных государственных служб Украины, а также покрытие неотложных оборонных потребностей.Ранее ЕС утвердил кредитную программу поддержки Украины на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Из этой суммы 60 миллиардов предусмотрены на оборонные потребности, еще 30 миллиардов - на поддержку государственного бюджета.Ранее страны ЕС согласовали условия предоставления Украине 6,6 миллиарда евро из средств Европейского фонда мира, в том числе на финансирование закупок военного оборудования.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Владимир Зеленский попросил у Евросоюза еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов Украины в 2027 году. По словам Фицо, Словакия в помощи участвовать не будет. Правительство Болгарии также отказалось оплачивать в рамках Европейского фонда мира летальное оружие для Украины.Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам об урегулировании конфликта и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия исчерпала ресурсы для поддержки ПВО УкраиныГраната без чеки: Украина стала опасным активом для ЗападаНорвегия выделит Украине 16 миллиардов евро на оружие
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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европейский союз (ес), новости, украина, в мире, западная помощь украине
ЕС выделил Украине еще 4 миллиарда евро

ЕС выделил Украине более 4 миллиардов евро на оборону и государственные нужды

14:28 05.11.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДенежные купюры китайских юаней и Европейского союза
Денежные купюры китайских юаней и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Евросоюз выделил Украине новый пакет финансовой помощи на 4,36 миллиарда евро для финансирования государственных служб и срочных оборонных потребностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Еврокомиссию.
"Сегодня мы выделяем Украине пакет помощи в размере 4,36 миллиарда евро", - говорится в сообщении.
Деньги направлены на обеспечение работы основных государственных служб Украины, а также покрытие неотложных оборонных потребностей.
Ранее ЕС утвердил кредитную программу поддержки Украины на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Из этой суммы 60 миллиардов предусмотрены на оборонные потребности, еще 30 миллиардов - на поддержку государственного бюджета.
Ранее страны ЕС согласовали условия предоставления Украине 6,6 миллиарда евро из средств Европейского фонда мира, в том числе на финансирование закупок военного оборудования.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Владимир Зеленский попросил у Евросоюза еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов Украины в 2027 году. По словам Фицо, Словакия в помощи участвовать не будет. Правительство Болгарии также отказалось оплачивать в рамках Европейского фонда мира летальное оружие для Украины.
Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам об урегулировании конфликта и будет иметь негативный эффект.
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Европейский Союз (ЕС)НовостиУкраинаВ миреЗападная помощь Украине
 
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