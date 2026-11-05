https://crimea.ria.ru/20261105/energodefitsit-v-krymu-ogranicheniya-prodolzhayut-deystvovat-v-chetverg-1160788474.html

Энергодефицит в Крыму: ограничения продолжают действовать в четверг

Энергодефицит в Крыму: ограничения продолжают действовать в четверг - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Энергодефицит в Крыму: ограничения продолжают действовать в четверг

В Крыму сохраняются ограничения на подачу электроэнергии, графики отключений не действуют. Об этом сообщает в четверг предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T08:46

2026-11-05T08:46

2026-11-05T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму сохраняются ограничения на подачу электроэнергии, графики отключений не действуют. Об этом сообщает в четверг предприятие "Крымэнерго".Подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности, добавили на предприятии.В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России за пределами Крымского полуострова. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя.Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий, заявили в ведомстве.Из-за дефицита электроэнергии соблюдение графиков отключений света в РК и Севастополе невозможно, сообщили власти регионов.О сроках восстановления энергоснабжения пока не сообщается.В обоих субъектах из-за сложившейся ситуации до 9 ноября продлены школьные каникулы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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