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"Букет цветов" и "Мадонна с младенцем": в ЛНР пресекли контрабанду картин - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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"Букет цветов" и "Мадонна с младенцем": в ЛНР пресекли контрабанду картин
"Букет цветов" и "Мадонна с младенцем": в ЛНР пресекли контрабанду картин - РИА Новости Крым, 05.11.2026
"Букет цветов" и "Мадонна с младенцем": в ЛНР пресекли контрабанду картин
Дело о контрабанде ценных живописных полотен в крупном размере ушло в суд в Луганской Народной Республике, сообщает в четверг пресс-служба Южной транспортной... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T20:21
2026-11-05T20:21
луганская народная республика (лнр)
новости
контрабанда
живопись
южная транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Дело о контрабанде ценных живописных полотен в крупном размере ушло в суд в Луганской Народной Республике, сообщает в четверг пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.При заполнении таможенных деклараций женщина умышленно внесла недостоверные сведения о том, что картины не имеют культурной ценности. При этом, согласно заключению экспертизы, картина "Букет цветов" середины XX века художника Эдзелино Брианте является авторским произведением изобразительного искусства.А "Мадонна с младенцем" XIX века – оригинал неустановленного автора, стилистически близкий кисти Себастьяно Конка.Уголовное дело о контрабанде культурных ценностей в крупном размере направлено в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалотаМедведь с сюрпризом: в Адлере пресекли необычную контрабандуВ Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублей
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), новости, контрабанда, живопись, южная транспортная прокуратура
"Букет цветов" и "Мадонна с младенцем": в ЛНР пресекли контрабанду картин

Прокуратура: в ЛНР пресекли контрабанду картин в крупном размере

20:21 05.11.2026
 
© Южная транспортная прокуратураВ ЛНР в суд направлено уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей в крупном размере
В ЛНР в суд направлено уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей в крупном размере
© Южная транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Дело о контрабанде ценных живописных полотен в крупном размере ушло в суд в Луганской Народной Республике, сообщает в четверг пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
"Обвиняемая в 2024 году приобрела на территории иностранного государства шесть картин, отнесенных к предметам живописи, созданным более 50 лет назад, общей стоимостью свыше 260 тысяч рублей. Она решила их ввезти в РФ, приискала для этого жительницу Луганска, которая согласилась получить международные почтовые отправления", – сказано в сообщении.
При заполнении таможенных деклараций женщина умышленно внесла недостоверные сведения о том, что картины не имеют культурной ценности. При этом, согласно заключению экспертизы, картина "Букет цветов" середины XX века художника Эдзелино Брианте является авторским произведением изобразительного искусства.
© Южная транспортная прокуратураВ ЛНР в суд направлено уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей в крупном размере
В ЛНР в суд направлено уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей в крупном размере
© Южная транспортная прокуратура
В ЛНР в суд направлено уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей в крупном размере
А "Мадонна с младенцем" XIX века – оригинал неустановленного автора, стилистически близкий кисти Себастьяно Конка.
Уголовное дело о контрабанде культурных ценностей в крупном размере направлено в суд.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)НовостиКонтрабандаЖивописьЮжная транспортная прокуратура
 
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