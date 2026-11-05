https://crimea.ria.ru/20261105/buket-tsvetov-i-madonna-s-mladentsem-v-lnr-presekli-kontrabandu-kartin-1160810682.html

"Букет цветов" и "Мадонна с младенцем": в ЛНР пресекли контрабанду картин

"Букет цветов" и "Мадонна с младенцем": в ЛНР пресекли контрабанду картин - РИА Новости Крым, 05.11.2026

"Букет цветов" и "Мадонна с младенцем": в ЛНР пресекли контрабанду картин

Дело о контрабанде ценных живописных полотен в крупном размере ушло в суд в Луганской Народной Республике, сообщает в четверг пресс-служба Южной транспортной... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T20:21

2026-11-05T20:21

2026-11-05T20:21

луганская народная республика (лнр)

новости

контрабанда

живопись

южная транспортная прокуратура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Дело о контрабанде ценных живописных полотен в крупном размере ушло в суд в Луганской Народной Республике, сообщает в четверг пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.При заполнении таможенных деклараций женщина умышленно внесла недостоверные сведения о том, что картины не имеют культурной ценности. При этом, согласно заключению экспертизы, картина "Букет цветов" середины XX века художника Эдзелино Брианте является авторским произведением изобразительного искусства.А "Мадонна с младенцем" XIX века – оригинал неустановленного автора, стилистически близкий кисти Себастьяно Конка.Уголовное дело о контрабанде культурных ценностей в крупном размере направлено в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалотаМедведь с сюрпризом: в Адлере пресекли необычную контрабандуВ Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублей

луганская народная республика (лнр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), новости, контрабанда, живопись, южная транспортная прокуратура