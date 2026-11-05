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Будет капитуляция: экс-соратница Зеленского предсказала исход конфликта

Будет капитуляция: экс-соратница Зеленского предсказала исход конфликта - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Будет капитуляция: экс-соратница Зеленского предсказала исход конфликта

Украину ждет капитуляция, если киевский режим откажется от мирного урегулирования и продолжит затягивать конфликт. Такое мнение высказала бывшая пресс-секретарь РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T07:26

2026-11-05T07:26

2026-11-05T07:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Украину ждет капитуляция, если киевский режим откажется от мирного урегулирования и продолжит затягивать конфликт. Такое мнение высказала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.По словам Мендель, многие на Западе ошибочно полагают, Украина сможет одержать победу и вернуть утраченные территории.Она подчеркнула, что единственно возможная победа для Украины сегодня – это заключение "реалистичного мирного соглашения".10 и 11 ноября в Абу-Даби состоится новый раунд трехсторонних переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на планируемой встрече стороны обсудят гарантии безопасности России и Украины.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее высказал мнение, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему стало много желающих содействовать переговорам по Украине – мнениеЗеленский готов встретиться с Путиным в Турции – что значит это заявлениеВ США заявили об угрозе дальнейшей эскалации конфликта на Украине

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, новости сво, мнения, переговоры, политика, внешняя политика, новости