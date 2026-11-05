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Будет капитуляция: экс-соратница Зеленского предсказала исход конфликта - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Будет капитуляция: экс-соратница Зеленского предсказала исход конфликта
Будет капитуляция: экс-соратница Зеленского предсказала исход конфликта - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Будет капитуляция: экс-соратница Зеленского предсказала исход конфликта
Украину ждет капитуляция, если киевский режим откажется от мирного урегулирования и продолжит затягивать конфликт. Такое мнение высказала бывшая пресс-секретарь РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T07:26
2026-11-05T07:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Украину ждет капитуляция, если киевский режим откажется от мирного урегулирования и продолжит затягивать конфликт. Такое мнение высказала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.По словам Мендель, многие на Западе ошибочно полагают, Украина сможет одержать победу и вернуть утраченные территории.Она подчеркнула, что единственно возможная победа для Украины сегодня – это заключение "реалистичного мирного соглашения".10 и 11 ноября в Абу-Даби состоится новый раунд трехсторонних переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на планируемой встрече стороны обсудят гарантии безопасности России и Украины.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее высказал мнение, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему стало много желающих содействовать переговорам по Украине – мнениеЗеленский готов встретиться с Путиным в Турции – что значит это заявлениеВ США заявили об угрозе дальнейшей эскалации конфликта на Украине
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РИА Новости Крым
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украина, россия, новости сво, мнения, переговоры, политика, внешняя политика, новости
Будет капитуляция: экс-соратница Зеленского предсказала исход конфликта

Украину ждет капитуляция в случае отказа от мирного урегулирования конфликта – Мендель

07:26 05.11.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГерб Украины
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Украину ждет капитуляция, если киевский режим откажется от мирного урегулирования и продолжит затягивать конфликт. Такое мнение высказала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
"Если же война затянется, то, к сожалению, Украину ждет лишь капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты", – приводит ее слова РИА Новости.
По словам Мендель, многие на Западе ошибочно полагают, Украина сможет одержать победу и вернуть утраченные территории.
Она подчеркнула, что единственно возможная победа для Украины сегодня – это заключение "реалистичного мирного соглашения".
10 и 11 ноября в Абу-Даби состоится новый раунд трехсторонних переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на планируемой встрече стороны обсудят гарантии безопасности России и Украины.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее высказал мнение, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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