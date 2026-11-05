https://crimea.ria.ru/20261105/bomba-na-bortu-samolet-dublin---rim-razvernuli-v-nebe-iz-za-chp-1160797064.html

Бомба на борту: самолет Дублин - Рим развернули в небе из-за ЧП

Бомба на борту: самолет Дублин - Рим развернули в небе из-за ЧП - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Бомба на борту: самолет Дублин - Рим развернули в небе из-за ЧП

Пассажирский самолет Airbus A320, следовавший по маршруту Дублин – Рим, посадят во Франции из-за информации об угрозе минирования. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T12:31

2026-11-05T12:31

2026-11-05T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Пассажирский самолет Airbus A320, следовавший по маршруту Дублин – Рим, посадят во Франции из-за информации об угрозе минирования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.Информации о том, сколько человек находятся на борту, пока нет. Подробности уточняются.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в РФ повышается безопасность и уровень комфорта авиаперевозок, а также развивается авиационная сеть, что является значимым условием транспортной доступности удаленных регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский самолет упал на жилой район во ФлоридеУкраинский грузовой самолет "Руслан" загорелся в ЯпонииАэропорт Нюрнберга закрыли из-за сигнала о захвате судна

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, авиация, минирование, новости