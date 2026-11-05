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Бомба на борту: самолет Дублин - Рим развернули в небе из-за ЧП - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Бомба на борту: самолет Дублин - Рим развернули в небе из-за ЧП
Бомба на борту: самолет Дублин - Рим развернули в небе из-за ЧП - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Бомба на борту: самолет Дублин - Рим развернули в небе из-за ЧП
Пассажирский самолет Airbus A320, следовавший по маршруту Дублин – Рим, посадят во Франции из-за информации об угрозе минирования. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T12:31
2026-11-05T12:31
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авиация
минирование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Пассажирский самолет Airbus A320, следовавший по маршруту Дублин – Рим, посадят во Франции из-за информации об угрозе минирования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.Информации о том, сколько человек находятся на борту, пока нет. Подробности уточняются.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в РФ повышается безопасность и уровень комфорта авиаперевозок, а также развивается авиационная сеть, что является значимым условием транспортной доступности удаленных регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский самолет упал на жилой район во ФлоридеУкраинский грузовой самолет "Руслан" загорелся в ЯпонииАэропорт Нюрнберга закрыли из-за сигнала о захвате судна
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РИА Новости Крым
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в мире, происшествия, авиация, минирование, новости
Бомба на борту: самолет Дублин - Рим развернули в небе из-за ЧП

Самолет Дублин - Рим посадят во Франции из-за сообщения о бомбе

12:31 05.11.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Пассажирский самолет Airbus A320, следовавший по маршруту Дублин – Рим, посадят во Франции из-за информации об угрозе минирования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.
"Самолет A320, выполнявший рейс Дублин - Рим, был перенаправлен на авиабазу Эвре в Нормандии из-за сообщения о бомбе", - говорится в сообщении.
Информации о том, сколько человек находятся на борту, пока нет. Подробности уточняются.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в РФ повышается безопасность и уровень комфорта авиаперевозок, а также развивается авиационная сеть, что является значимым условием транспортной доступности удаленных регионов.
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