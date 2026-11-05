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Беспрецедентное количество: синоптики оценили осадки в Крыму в октябре
Беспрецедентное количество: синоптики оценили осадки в Крыму в октябре - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Беспрецедентное количество: синоптики оценили осадки в Крыму в октябре
В октябре в Крыму сложилась совершенно нетипичная гидрометеорологическая ситуация, связанная с беспрецедентным количеством осадков. Об этом сообщили в крымском... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T11:45
2026-11-05T11:45
2026-11-05T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В октябре в Крыму сложилась совершенно нетипичная гидрометеорологическая ситуация, связанная с беспрецедентным количеством осадков. Об этом сообщили в крымском Гидрометцентре.Уточняется, что в октябре на территории речных бассейнов выпало от 54 до 194,5 мм осадков, в некоторых местах – почти в 5 раз больше нормы. Значительные дожди прошли в Крымских горах, на Никитской, Ялтинской и Байдарской яйлах. 19-20 октября в районе деятельности метеостанции Ай-Петри выпало 530 мм осадков, что составляет половину годовой нормы."Очень сильные дожди сформировали значительные паводки в бассейнах рек Бельбек и Черная… Катастрофические дождевые паводки и селевые потоки формировались на реках ЮБК – на реке Аксаматук-Дере в Кореиз и на реке Дерекойка в Ялте. На реке Хастабаш в Алупке прошел катастрофический паводок", - отметили в Гидрометцентре.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома.Врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко сообщала, что жители населенных пунктов Большой Ялты, утратившие имущество первой необходимости в результате паводка, смогут получить компенсацию в размере 150 тысяч рублей. За частичную утрату имущества предусмотрена выплата в 50 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Большой Ялте все подтопленные дома освободили от водыРаботают тепловые пушки и насосы: на ЮБК ликвидируют последствия потопаПаводок в Крыму: вода вышла на проезжую часть трассы Ялта – Севастополь
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крымский гидрометцентр, погода в крыму, подтопления, новости крыма, крым
Беспрецедентное количество: синоптики оценили осадки в Крыму в октябре
В октябре в Крыму выпало беспрецедентное количество осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В октябре в Крыму сложилась совершенно нетипичная гидрометеорологическая ситуация, связанная с беспрецедентным количеством осадков. Об этом сообщили в крымском Гидрометцентре.
"Беспрецедентное количество выпавших осадков, прохождение паводков с достижением критериев неблагоприятных и опасных явлений, сход селевых потоков - совершенно нетипичная гидрометеорологическая ситуация для Крыма в это время года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в октябре на территории речных бассейнов выпало от 54 до 194,5 мм осадков, в некоторых местах – почти в 5 раз больше нормы. Значительные дожди прошли в Крымских горах, на Никитской, Ялтинской и Байдарской яйлах. 19-20 октября в районе деятельности метеостанции Ай-Петри выпало 530 мм осадков, что составляет половину годовой нормы.
"Очень сильные дожди сформировали значительные паводки в бассейнах рек Бельбек и Черная… Катастрофические дождевые паводки и селевые потоки формировались на реках ЮБК – на реке Аксаматук-Дере в Кореиз и на реке Дерекойка в Ялте. На реке Хастабаш в Алупке прошел катастрофический паводок", - отметили в Гидрометцентре.
Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков. Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко сообщала, что жители населенных пунктов Большой Ялты, утратившие имущество первой необходимости в результате паводка, смогут получить компенсацию в размере 150 тысяч рублей. За частичную утрату имущества предусмотрена выплата в 50 тысяч рублей. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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