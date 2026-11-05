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Беспилотная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Беспилотная опасность в Крыму отменена
Беспилотная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Беспилотная опасность в Крыму отменена
В Крыму снята угроза атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T21:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Крыму снята угроза атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Тревогу объявили в 19.39. Также была объявлена ракетная опасность. Сейчас ее отменили.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, гу мчс рф по республике крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, срочные новости крыма
Беспилотная опасность в Крыму отменена

В Крыму отменили беспилотную опасность

21:11 05.11.2026
 
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Крым - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Крыму снята угроза атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – говорится в сообщении.
Тревогу объявили в 19.39. Также была объявлена ракетная опасность. Сейчас ее отменили.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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