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Бензин в Крыму: где заправиться топливом в четверг - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Бензин в Крыму: где заправиться топливом в четверг
Бензин в Крыму: где заправиться топливом в четверг - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Бензин в Крыму: где заправиться топливом в четверг
В четверг, 5 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях одной сети. Об этом сообщает министерство топлива и... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T07:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В четверг, 5 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях одной сети. Об этом сообщает министерство топлива и энергетики Крыма.Узнать адреса АЗС и наличие на них топлива можно на интерактивной карте. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
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Бензин в Крыму: где заправиться топливом в четверг

В Крыму 5 ноября можно купить бензин АИ-95 и дизтопливо на одной сети АЗС

07:34 05.11.2026
 
© РИА Новости КрымАвтомобиль на заправке
Автомобиль на заправке - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В четверг, 5 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях одной сети. Об этом сообщает министерство топлива и энергетики Крыма.

"Реализация моторного топлива 5 ноября осуществляется с 8:00 – АИ-95, дизельное топливо на АЗС "Атан", - говорится в сообщении.

Узнать адреса АЗС и наличие на них топлива можно на интерактивной карте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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