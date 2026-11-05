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Бензин в Крыму: где заправиться топливом в четверг
Бензин в Крыму: где заправиться топливом в четверг - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Бензин в Крыму: где заправиться топливом в четверг
В четверг, 5 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях одной сети. Об этом сообщает министерство топлива и... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T07:34
2026-11-05T07:34
2026-11-05T07:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В четверг, 5 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях одной сети. Об этом сообщает министерство топлива и энергетики Крыма.Узнать адреса АЗС и наличие на них топлива можно на интерактивной карте. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Бензин в Крыму: где заправиться топливом в четверг
В Крыму 5 ноября можно купить бензин АИ-95 и дизтопливо на одной сети АЗС