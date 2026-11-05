https://crimea.ria.ru/20261105/benzin-v-krymu-gde-zapravitsya-toplivom-v-chetverg-1160787930.html

Бензин в Крыму: где заправиться топливом в четверг

Бензин в Крыму: где заправиться топливом в четверг - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Бензин в Крыму: где заправиться топливом в четверг

В четверг, 5 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях одной сети. Об этом сообщает министерство топлива и... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T07:34

2026-11-05T07:34

2026-11-05T07:34

крым

бензин

топливо

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азс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В четверг, 5 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях одной сети. Об этом сообщает министерство топлива и энергетики Крыма.Узнать адреса АЗС и наличие на них топлива можно на интерактивной карте. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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