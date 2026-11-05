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Авто влетело в дерево: в страшном ДТП в Феодосии погиб 18-летний парень - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Авто влетело в дерево: в страшном ДТП в Феодосии погиб 18-летний парень
Авто влетело в дерево: в страшном ДТП в Феодосии погиб 18-летний парень - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Авто влетело в дерево: в страшном ДТП в Феодосии погиб 18-летний парень
18-летний юноша погиб в ДТП в феодосийском поселке Приморский. Об этом сообщает пресс-служб полиции Крыма. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T12:59
2026-11-05T12:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. 18-летний юноша погиб в ДТП в феодосийском поселке Приморский. Об этом сообщает пресс-служб полиции Крыма.Смертельная авария произошла накануне поздно вечером. По предварительным данным, 21-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево.Полицейские проводят проверку. Ее ход поставлен на контроль прокуратуры Крыма, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе перевернулся грузовикДвое подростков пострадали в ДТП с иномарками в СимферополеВ Крыму под Бахчисараем легковушка насмерть сбила пешехода
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крым, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, происшествия, феодосия
Авто влетело в дерево: в страшном ДТП в Феодосии погиб 18-летний парень

МВД: в ДТП в поселке Приморский под Феодосией погиб 18-летний парень

12:59 05.11.2026
 
© Прокуратура КрымаСмертельное ДТП в Феодосии
Смертельное ДТП в Феодосии
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. 18-летний юноша погиб в ДТП в феодосийском поселке Приморский. Об этом сообщает пресс-служб полиции Крыма.
Смертельная авария произошла накануне поздно вечером. По предварительным данным, 21-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево.
"В результате дорожно‑транспортного происшествия 18-летний пассажир иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью", – констатировали в МВД.
Полицейские проводят проверку. Ее ход поставлен на контроль прокуратуры Крыма, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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