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Аварийные отключения света введены в пяти регионах Украины - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Аварийные отключения света введены в пяти регионах Украины
Аварийные отключения света введены в пяти регионах Украины - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Аварийные отключения света введены в пяти регионах Украины
В Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской областях, а также в Киеве введены аварийные отключения электроэнергии, графики подачи света не действуют. Об... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T13:46
2026-11-05T13:46
украина
укрэнерго
энергосистема украины
в мире
киев
киевская область
житомирская область
черниговская область
черкасская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской областях, а также в Киеве введены аварийные отключения электроэнергии, графики подачи света не действуют. Об этом в четверг сообщили в энергетической компании "Укрэнерго".Ранее сообщалось о введении экстренных отключений электричества в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах Киева.3 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области повреждены объекты регионального энергоузла, также по всей Украине повреждена электрогенерация. Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в Киеве, а также сбоям в работе общественного электротранспорта.Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций. В Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.Руководство детских садов украинской столицы начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве будут отключать свет до 18 часов в сутки Украине предрекли самую тяжелую зиму за все время конфликта В Киеве остановлено метро
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украина, укрэнерго, энергосистема украины, в мире, киев, киевская область, житомирская область, черниговская область, черкасская область
Аварийные отключения света введены в пяти регионах Украины

В пяти областях Украины введены аварийные отключения электричества

13:46 05.11.2026
 
© AP Photo Efrem LukatskyАвтомобили светят фарами во время отключения электроэнергии в центре Киева
Автомобили светят фарами во время отключения электроэнергии в центре Киева - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской областях, а также в Киеве введены аварийные отключения электроэнергии, графики подачи света не действуют. Об этом в четверг сообщили в энергетической компании "Укрэнерго".
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской областях и в городе Киев введены аварийные отключения электроэнергии. Обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о введении экстренных отключений электричества в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах Киева.
3 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области повреждены объекты регионального энергоузла, также по всей Украине повреждена электрогенерация. Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в Киеве, а также сбоям в работе общественного электротранспорта.
Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций. В Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.
Руководство детских садов украинской столицы начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.
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