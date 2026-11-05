https://crimea.ria.ru/20261105/avariynye-otklyucheniya-sveta-vvedeny-v-pyati-regionakh-ukrainy-1160798871.html

Аварийные отключения света введены в пяти регионах Украины

Аварийные отключения света введены в пяти регионах Украины - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Аварийные отключения света введены в пяти регионах Украины

В Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской областях, а также в Киеве введены аварийные отключения электроэнергии, графики подачи света не действуют. Об... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T13:46

2026-11-05T13:46

2026-11-05T13:46

украина

укрэнерго

энергосистема украины

в мире

киев

киевская область

житомирская область

черниговская область

черкасская область

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/0b/1152307053_0:35:1024:611_1920x0_80_0_0_54440ed1543d4e26113c32adc10a1fed.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской областях, а также в Киеве введены аварийные отключения электроэнергии, графики подачи света не действуют. Об этом в четверг сообщили в энергетической компании "Укрэнерго".Ранее сообщалось о введении экстренных отключений электричества в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах Киева.3 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области повреждены объекты регионального энергоузла, также по всей Украине повреждена электрогенерация. Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в Киеве, а также сбоям в работе общественного электротранспорта.Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций. В Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.Руководство детских садов украинской столицы начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве будут отключать свет до 18 часов в сутки Украине предрекли самую тяжелую зиму за все время конфликта В Киеве остановлено метро

украина

киев

киевская область

житомирская область

черниговская область

черкасская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, укрэнерго, энергосистема украины, в мире, киев, киевская область, житомирская область, черниговская область, черкасская область