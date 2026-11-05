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Крым и Севастополь остались без света - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Крым и Севастополь остались без света
Крым и Севастополь остались без света - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Крым и Севастополь остались без света
В Крыму ограничена подача электроэнергии из-за аварии на сетях за пределами полуострова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T14:43
2026-11-05T14:52
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ограничена подача электроэнергии из-за аварии на сетях за пределами полуострова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.Севастополь также обесточен. По данным предприятия "Севастопольэнерго", в связи с аварией на энергообъектах за пределами региона город остался без напряжения. "В сложившейся ситуации соблюдение графиков временно невозможно. Энергетики принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении. Электричество пропало около 14.00 в большинстве районов полуострова.Как сообщают местные жители в пабликах, на данный момент обесточены большая часть Симферополя и Симферопольского района, Бахчисарай, Алушта, Саки, Красноперекопск, Севастополь и другие города и районы.В "Крымэнерго" ранее сообщали, что энергосистема полуострова работает в условиях ограничений из-за аварии на магистральных сетях за пределами Крыма.В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России за пределами Крымского полуострова. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя.Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий, заявили в ведомстве.В четверг "Крымэнерго" сообщило, что ограничения на подачу электроэнергии сохраняются, графики отключений не действуют. В Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения. Отмечалось, что электроэнергии, поступающей в город, недостаточно для ее подачи по графикам. Позже было объявлено, что в городе планируется введение графика подачи электроэнергии "2 через 6".О сроках завершения восстановительных работ пока не сообщается.В обоих субъектах из-за сложившейся ситуации до 9 ноября продлены школьные каникулы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Крым и Севастополь остались без света

Крым и Севастополь остались без света из-за аварии за пределами полуострова

14:43 05.11.2026 (обновлено: 14:52 05.11.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыключенный светофор
Выключенный светофор - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ограничена подача электроэнергии из-за аварии на сетях за пределами полуострова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.
"В связи с аварией на магистральных энергосетях за пределами нашего региона в Республике Крым ограничена подача электроэнергии. Все необходимые службы задействованы в работах по восстановлению энергоснабжения", - заявил он.
Севастополь также обесточен. По данным предприятия "Севастопольэнерго", в связи с аварией на энергообъектах за пределами региона город остался без напряжения.
"В сложившейся ситуации соблюдение графиков временно невозможно. Энергетики принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.
Электричество пропало около 14.00 в большинстве районов полуострова.
Как сообщают местные жители в пабликах, на данный момент обесточены большая часть Симферополя и Симферопольского района, Бахчисарай, Алушта, Саки, Красноперекопск, Севастополь и другие города и районы.
В "Крымэнерго" ранее сообщали, что энергосистема полуострова работает в условиях ограничений из-за аварии на магистральных сетях за пределами Крыма.
В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России за пределами Крымского полуострова. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя.
Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий, заявили в ведомстве.
В четверг "Крымэнерго" сообщило, что ограничения на подачу электроэнергии сохраняются, графики отключений не действуют. В Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения. Отмечалось, что электроэнергии, поступающей в город, недостаточно для ее подачи по графикам. Позже было объявлено, что в городе планируется введение графика подачи электроэнергии "2 через 6".
О сроках завершения восстановительных работ пока не сообщается.
В обоих субъектах из-за сложившейся ситуации до 9 ноября продлены школьные каникулы.
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