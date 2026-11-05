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Армия России поразила сухогруз ВСУ в Черном море
Армия России поразила сухогруз ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Армия России поразила сухогруз ВСУ в Черном море
В четверг днем в акватории Черного моря юго-западнее Одессы армия Россия поразила судно, доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения,... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T18:16
2026-11-05T18:16
2026-11-05T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В четверг днем в акватории Черного моря юго-западнее Одессы армия Россия поразила судно, доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, сообщило Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, было поражено в акватории Черного моря в 107 километрах юго-западнее Одессы.В ночь на 5 ноября российские военные нанесли беспилотниками серию ударов по Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.Также в ночь на среду российские военные поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях. Кроме того, в акватории Черного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы поражен "сухогруз" с военным имуществом, предназначенным для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, черное море, одесса, вооруженные силы россии, потери всу
Армия России поразила сухогруз ВСУ в Черном море
Российские войска поразили в акватории Черного моря сухогруз двойного назначения
18:16 05.11.2026 (обновлено: 18:21 05.11.2026)