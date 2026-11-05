https://crimea.ria.ru/20261105/armiya-rossii-porazila-sukhogruz-vsu-v-chernom-more-1160811662.html

Армия России поразила сухогруз ВСУ в Черном море

Армия России поразила сухогруз ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Армия России поразила сухогруз ВСУ в Черном море

В четверг днем в акватории Черного моря юго-западнее Одессы армия Россия поразила судно, доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения,... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T18:16

2026-11-05T18:16

2026-11-05T18:21

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В четверг днем в акватории Черного моря юго-западнее Одессы армия Россия поразила судно, доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, сообщило Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, было поражено в акватории Черного моря в 107 километрах юго-западнее Одессы.В ночь на 5 ноября российские военные нанесли беспилотниками серию ударов по Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.Также в ночь на среду российские военные поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях. Кроме того, в акватории Черного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы поражен "сухогруз" с военным имуществом, предназначенным для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, черное море, одесса, вооруженные силы россии, потери всу