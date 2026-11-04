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Южные Тауриды: когда над Крымом прольется новый звездопад - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Южные Тауриды: когда над Крымом прольется новый звездопад
Южные Тауриды: когда над Крымом прольется новый звездопад - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Южные Тауриды: когда над Крымом прольется новый звездопад
Жители Крыма в ночь на 5 ноября смогут наблюдать пик метеорного потока Южные Тауриды. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий базовой кафедрой астрофизики РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T19:37
2026-11-04T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Жители Крыма в ночь на 5 ноября смогут наблюдать пик метеорного потока Южные Тауриды. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий базовой кафедрой астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Александр Вольвач.Несмотря на сравнительно невысокую интенсивность потока, обычно составляющую около 5-10 метеоров в час, Южные Тауриды известны большим числом ярких болидов, подчеркивает ученый. Некоторые из которых могут превосходить по блеску самые яркие звезды ночного неба.По его словам, лучшее время для наблюдений наступит после полуночи, когда созвездие Тельца поднимется достаточно высоко над горизонтом.В ночь на 22 октября крымчане могли наблюдать пик метеорного потока Ориониды, связанный с кометой Галлея.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Астрономы обнаружили новый класс планет с океаном магмыГрозит ли Земле попадание в черную дыруНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
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Южные Тауриды: когда над Крымом прольется новый звездопад

Жители Крыма смогут наблюдать звездопад Южные Тауриды в ночь на 5 ноября – ученый

19:37 04.11.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПалатка туристов на фоне ночного неба в Крыму
Палатка туристов на фоне ночного неба в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Жители Крыма в ночь на 5 ноября смогут наблюдать пик метеорного потока Южные Тауриды. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий базовой кафедрой астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Александр Вольвач.
"В ночь с 4 на 5 ноября ожидается максимум активности метеорного потока Южные Тауриды, связанного с короткопериодической кометой 2P/Энке. Название потока связано с созвездием Тельца, где расположен его радиант – область неба, из которой метеоры кажутся вылетающими", – рассказал Вольвач.
Несмотря на сравнительно невысокую интенсивность потока, обычно составляющую около 5-10 метеоров в час, Южные Тауриды известны большим числом ярких болидов, подчеркивает ученый. Некоторые из которых могут превосходить по блеску самые яркие звезды ночного неба.
"В Крыму наблюдения будут возможны в течение всей второй половины ночи. Условия ожидаются благоприятными: Луна будет находиться в фазе тонкого убывающего серпа и не создаст существенных помех", – констатирует астроном.
По его словам, лучшее время для наблюдений наступит после полуночи, когда созвездие Тельца поднимется достаточно высоко над горизонтом.
В ночь на 22 октября крымчане могли наблюдать пик метеорного потока Ориониды, связанный с кометой Галлея.
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