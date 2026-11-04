Южные Тауриды: когда над Крымом прольется новый звездопад
Жители Крыма смогут наблюдать звездопад Южные Тауриды в ночь на 5 ноября – ученый
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Жители Крыма в ночь на 5 ноября смогут наблюдать пик метеорного потока Южные Тауриды. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий базовой кафедрой астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Александр Вольвач.
"В ночь с 4 на 5 ноября ожидается максимум активности метеорного потока Южные Тауриды, связанного с короткопериодической кометой 2P/Энке. Название потока связано с созвездием Тельца, где расположен его радиант – область неба, из которой метеоры кажутся вылетающими", – рассказал Вольвач.
Несмотря на сравнительно невысокую интенсивность потока, обычно составляющую около 5-10 метеоров в час, Южные Тауриды известны большим числом ярких болидов, подчеркивает ученый. Некоторые из которых могут превосходить по блеску самые яркие звезды ночного неба.
"В Крыму наблюдения будут возможны в течение всей второй половины ночи. Условия ожидаются благоприятными: Луна будет находиться в фазе тонкого убывающего серпа и не создаст существенных помех", – констатирует астроном.
По его словам, лучшее время для наблюдений наступит после полуночи, когда созвездие Тельца поднимется достаточно высоко над горизонтом.
В ночь на 22 октября крымчане могли наблюдать пик метеорного потока Ориониды, связанный с кометой Галлея.
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