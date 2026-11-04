https://crimea.ria.ru/20261104/yuzhnye-tauridy-kogda-nad-krymom-proletsya-novyy-zvezdopad-1160713566.html

Южные Тауриды: когда над Крымом прольется новый звездопад

Южные Тауриды: когда над Крымом прольется новый звездопад - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Южные Тауриды: когда над Крымом прольется новый звездопад

Жители Крыма в ночь на 5 ноября смогут наблюдать пик метеорного потока Южные Тауриды. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий базовой кафедрой астрофизики РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T19:37

2026-11-04T19:37

2026-11-04T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Жители Крыма в ночь на 5 ноября смогут наблюдать пик метеорного потока Южные Тауриды. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий базовой кафедрой астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Александр Вольвач.Несмотря на сравнительно невысокую интенсивность потока, обычно составляющую около 5-10 метеоров в час, Южные Тауриды известны большим числом ярких болидов, подчеркивает ученый. Некоторые из которых могут превосходить по блеску самые яркие звезды ночного неба.По его словам, лучшее время для наблюдений наступит после полуночи, когда созвездие Тельца поднимется достаточно высоко над горизонтом.В ночь на 22 октября крымчане могли наблюдать пик метеорного потока Ориониды, связанный с кометой Галлея.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Астрономы обнаружили новый класс планет с океаном магмыГрозит ли Земле попадание в черную дыруНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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