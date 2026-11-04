https://crimea.ria.ru/20261104/vybory-v-ssha-respublikantsy-teryayut-kontrol-nad-obeimi-palatami-1160773805.html

Выборы в США: республиканцы теряют контроль над обеими палатами

Выборы в США: республиканцы теряют контроль над обеими палатами - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Выборы в США: республиканцы теряют контроль над обеими палатами

Демократическая партия США по итогам промежуточных выборов возвращает себе контроль над обеими палатами Конгресса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T10:02

2026-11-04T10:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Демократическая партия США по итогам промежуточных выборов возвращает себе контроль над обеими палатами Конгресса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущие американские СМИ.В ходе промежуточных выборов в Конгресс американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. До выборов республиканцы контролировали обе палаты конгресса, располагая 53 местами в сенате против 47 у демократов и независимых сенаторов, входящих в их фракцию.Согласно опубликованному прогнозу телеканала CNN, демократы могут получить 237 мест в палате представителей против 198 у республиканцев (для контроля над палатой той или иной партией достаточно получить 218 мест).В сенате телеканал ожидает большинство у демократов с соотношением мест 52 против 48. Окончательное распределение мандатов определится после завершения подсчета голосов.Согласно прогнозу NBC, демократы в палате представителей получат 244 мест, республиканцы - 191.Одной из главных неожиданностей стала победа демократов в традиционно республиканских штатах: Техас, Канзас и Огайо. Демократы также одержали победу в Северной Каролине, Айове, Южной Каролине, Вирджини, Джорджии, Делавэре, Колорадо, Орегоне и других штатах.Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен слабыми результатами Республиканской партии. По его мнению, причиной неудачи республиканцев является не военная кампания против Ирана, а высокие цены на топливо.Глава Белого дома также напомнил, что у него есть право вето, которое он будет применять, если демократы будут предлагать "совершенно безумные законопроекты".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, политика, дональд трамп, в мире, выборы, новости