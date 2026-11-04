Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали склад Ozon в Адыгее - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261104/vsu-atakovali-sklad-ozon-v-adygee-1160772353.html
ВСУ атаковали склад Ozon в Адыгее
ВСУ атаковали склад Ozon в Адыгее - РИА Новости Крым, 04.11.2026
ВСУ атаковали склад Ozon в Адыгее
Украинские боевики атаковали беспилотником логистический центр Ozonв Адыгейске, в результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Адыгеи Марат Кумпилов. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T09:02
2026-11-04T09:02
ozon
мурат кумпилов
республика адыгея
кубань
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
логистика
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0a/0a/1124805518_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_150824bfcd4ca130353d8d19a765000d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали беспилотником логистический центр Ozonв Адыгейске, в результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Адыгеи Марат Кумпилов.Глава республики отметил, что на месте пожара работают правоохранители, руководства всех служб и ведомств, администрации муниципалитета.В пресс-службе Ozon сообщили, что всех работников загоревшегося центра эвакуировали, а товары, размещенные там, скроют с витрины маркетплейса. Поставки, следующие в центр в Адыгейске, перенаправят на другие объекты, добавили в компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
республика адыгея
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0a/0a/1124805518_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f5c3e83fc31d89e0724d140540e2bbe.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ozon, мурат кумпилов, республика адыгея, кубань, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, логистика
ВСУ атаковали склад Ozon в Адыгее

Боевики ВСУ нанесли удар по логистическому центру Ozon в Адыгейске

09:02 04.11.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКоробки с товарами на складе логистического центра Ozon
Коробки с товарами на складе логистического центра Ozon - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали беспилотником логистический центр Ozonв Адыгейске, в результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Адыгеи Марат Кумпилов.

"В результате атаки БПЛА произошел пожар на территории логистического центра Ozon в Адыгейске. К ликвидации пожара привлечены силы и средства МЧС, спасатели", - написал Кумпилов в своем канале в МАКС.

Глава республики отметил, что на месте пожара работают правоохранители, руководства всех служб и ведомств, администрации муниципалитета.
В пресс-службе Ozon сообщили, что всех работников загоревшегося центра эвакуировали, а товары, размещенные там, скроют с витрины маркетплейса. Поставки, следующие в центр в Адыгейске, перенаправят на другие объекты, добавили в компании.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
OzonМурат КумпиловРеспублика АдыгеяКубаньВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:49ЕС видит в остатках населения Украины "штрафбат" своей армии – Совбез РФ
11:36Попытки Запада расколоть Россию обречены на провал – депутаты ГД
11:20Дрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобуса
11:05Крымский мост сейчас - обстановка к 11 часам 4 ноября
10:37В Крыму ограничили движение электричек на ряде маршрутов
10:09Свет в Крыму и Севастополе: графики отключений не работают
10:02Выборы в США: республиканцы теряют контроль над обеими палатами
09:50На Кубани умер новорожденный – на медиков возбудили дело
09:45Крымский мост сейчас - обстановка после открытия движения 4 ноября
09:31Несокрушимый монолит: крымчан поздравили с Днем народного единства
09:30День народного единства – история праздника
09:25Более 700 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами РФ
09:12Крымский мост открыт после трехчасовой приостановки движения
09:02ВСУ атаковали склад Ozon в Адыгее
08:48Пожар в бухте Капсель в Судаке: загорелось помещение кафе на 300 "квадратах"
08:44Большая часть Крыма останется без воды из-за аварии на энергосетях
08:40Крымский мост сейчас - ситуация на транспортном переходе
08:31День Казанской иконы Божией Матери – инфографика
08:24Новые удары по Украине: что поражено
08:16Трамп: демократы уже выразили желание сотрудничать
Лента новостейМолния