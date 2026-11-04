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ВСУ атаковали склад Ozon в Адыгее
ВСУ атаковали склад Ozon в Адыгее - РИА Новости Крым, 04.11.2026
ВСУ атаковали склад Ozon в Адыгее
Украинские боевики атаковали беспилотником логистический центр Ozonв Адыгейске, в результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Адыгеи Марат Кумпилов. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T09:02
2026-11-04T09:02
2026-11-04T09:02
ozon
мурат кумпилов
республика адыгея
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всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали беспилотником логистический центр Ozonв Адыгейске, в результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Адыгеи Марат Кумпилов.Глава республики отметил, что на месте пожара работают правоохранители, руководства всех служб и ведомств, администрации муниципалитета.В пресс-службе Ozon сообщили, что всех работников загоревшегося центра эвакуировали, а товары, размещенные там, скроют с витрины маркетплейса. Поставки, следующие в центр в Адыгейске, перенаправят на другие объекты, добавили в компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ozon, мурат кумпилов, республика адыгея, кубань, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, логистика
ВСУ атаковали склад Ozon в Адыгее
Боевики ВСУ нанесли удар по логистическому центру Ozon в Адыгейске
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали беспилотником логистический центр Ozonв Адыгейске, в результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Адыгеи Марат Кумпилов.
"В результате атаки БПЛА произошел пожар на территории логистического центра Ozon в Адыгейске. К ликвидации пожара привлечены силы и средства МЧС, спасатели", - написал Кумпилов в своем канале в МАКС.
Глава республики отметил, что на месте пожара работают правоохранители, руководства всех служб и ведомств, администрации муниципалитета.
В пресс-службе Ozon сообщили, что всех работников загоревшегося центра эвакуировали, а товары, размещенные там, скроют с витрины маркетплейса. Поставки, следующие в центр в Адыгейске, перенаправят на другие объекты, добавили в компании.
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