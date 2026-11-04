https://crimea.ria.ru/20261104/vsu-atakovali-sklad-ozon-v-adygee-1160772353.html

ВСУ атаковали склад Ozon в Адыгее

ВСУ атаковали склад Ozon в Адыгее - РИА Новости Крым, 04.11.2026

ВСУ атаковали склад Ozon в Адыгее

Украинские боевики атаковали беспилотником логистический центр Ozonв Адыгейске, в результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Адыгеи Марат Кумпилов. РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T09:02

2026-11-04T09:02

2026-11-04T09:02

ozon

мурат кумпилов

республика адыгея

кубань

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

логистика

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0a/0a/1124805518_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_150824bfcd4ca130353d8d19a765000d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали беспилотником логистический центр Ozonв Адыгейске, в результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Адыгеи Марат Кумпилов.Глава республики отметил, что на месте пожара работают правоохранители, руководства всех служб и ведомств, администрации муниципалитета.В пресс-службе Ozon сообщили, что всех работников загоревшегося центра эвакуировали, а товары, размещенные там, скроют с витрины маркетплейса. Поставки, следующие в центр в Адыгейске, перенаправят на другие объекты, добавили в компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

республика адыгея

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ozon, мурат кумпилов, республика адыгея, кубань, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, логистика