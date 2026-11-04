https://crimea.ria.ru/20261104/v-sevastopole-voennye-otrazili-ataku-s-vozdukha-1160786100.html
В Севастополе военные отразили атаку с воздуха
В Севастополе военные отразили атаку с воздуха - РИА Новости Крым, 04.11.2026
В Севастополе военные отразили атаку с воздуха
В Севастополе военные в ходе отражения атаки ВСУ сбили две воздушные цели над морем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T20:55
2026-11-04T20:55
2026-11-04T20:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе военные в ходе отражения атаки ВСУ сбили две воздушные цели над морем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В среду вечером 20:11 в городе была объявлена воздушная тревога. "В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. По предварительной информации сбито две воздушных цели над морем в районе Северной стороны", - написал Развожаев в своем канале в МАКС. Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, добавил губернатор. Власти просят севастопольцев и гостей города не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, атаки всу, севастополь, новости севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон)
В Севастополе военные отразили атаку с воздуха
В Севастополе силы ПВО уничтожили две воздушные цели
20:55 04.11.2026 (обновлено: 20:58 04.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе военные в ходе отражения атаки ВСУ сбили две воздушные цели над морем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В среду вечером 20:11 в городе была объявлена воздушная тревога.
"В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. По предварительной информации сбито две воздушных цели над морем в районе Северной стороны", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, добавил губернатор.
Власти просят севастопольцев и гостей города не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.