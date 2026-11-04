Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе военные отразили атаку с воздуха - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261104/v-sevastopole-voennye-otrazili-ataku-s-vozdukha-1160786100.html
В Севастополе военные отразили атаку с воздуха
В Севастополе военные отразили атаку с воздуха - РИА Новости Крым, 04.11.2026
В Севастополе военные отразили атаку с воздуха
В Севастополе военные в ходе отражения атаки ВСУ сбили две воздушные цели над морем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T20:55
2026-11-04T20:58
новости сво
атаки всу
севастополь
новости севастополя
пво
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/13/1156131965_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_99d4a9cf4ad8c765108ea54cb056f25a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе военные в ходе отражения атаки ВСУ сбили две воздушные цели над морем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В среду вечером 20:11 в городе была объявлена воздушная тревога. "В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. По предварительной информации сбито две воздушных цели над морем в районе Северной стороны", - написал Развожаев в своем канале в МАКС. Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, добавил губернатор. Власти просят севастопольцев и гостей города не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/13/1156131965_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f759538d1696c66ec11e51874b8c5339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, атаки всу, севастополь, новости севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон)
В Севастополе военные отразили атаку с воздуха

В Севастополе силы ПВО уничтожили две воздушные цели

20:55 04.11.2026 (обновлено: 20:58 04.11.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе военные в ходе отражения атаки ВСУ сбили две воздушные цели над морем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В среду вечером 20:11 в городе была объявлена воздушная тревога.
"В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. По предварительной информации сбито две воздушных цели над морем в районе Северной стороны", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, добавил губернатор.
Власти просят севастопольцев и гостей города не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОАтаки ВСУСевастопольНовости СевастополяПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33День народного единства в РФ и отключения света в Крыму: главное за день
21:12Букет за 4 миллиона: школьница отдала аферистам все деньги родителей
21:06Дрон ударил по микроавтобусу на Белгородчине: погиб ребенок и двое взрослых
21:02Отбой воздушной тревоги в Севастополе
20:55В Севастополе военные отразили атаку с воздуха
20:48Самые сладкие: местные яблоки в Крыму появятся во всех супермаркетах
20:31Глагол "могнуть" мог бы стать кандидатом на слово 2026 года - Институт русистики
20:20В Севастополе звучит воздушная тревога
19:56На Кубани подрядчик взял с заказчика 2,5 млн рублей за неуложеный асфальт
19:37Южные Тауриды: когда над Крымом прольется новый звездопад
19:19"Сварщик – это тот же художник": история наставника чемпионов
18:44Боксер из Севастополя завоевал серебро на всероссийском турнире
18:31Детские сады в Крыму: как будет организована работа
18:06Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
17:55Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству – Путин
17:47В порту Одесса разбит сухогруз с военным имуществом для ВСУ
17:26Народ России объединился в искренней поддержке героев СВО – Путин
17:20Каникулы в школах Крыма продлили до 9 ноября
17:10Кто представит Россию на встрече с Меланией Трамп – заявление Кремля
16:57Путин рассказал детям о святителе Луке Крымском
Лента новостейМолния