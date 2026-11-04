Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе почтили память защитников Отечества в День народного единства - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261104/v-sevastopole-pochtili-pamyat-zaschitnikov-otechestva-v-den-narodnogo-edinstva-1160781448.html
В Севастополе почтили память защитников Отечества в День народного единства
В Севастополе почтили память защитников Отечества в День народного единства - РИА Новости Крым, 04.11.2026
В Севастополе почтили память защитников Отечества в День народного единства
В Севастополе в День народного единства почтили память защитников Отечества, возложили цветы к памятнику в честь окончания Гражданской войны на Юге России. Об... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T15:57
2026-11-04T15:57
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
день народного единства
память
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/03/15/1145125892_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c06720e5ada41412a3e7577e0d3d08aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в День народного единства почтили память защитников Отечества, возложили цветы к памятнику в честь окончания Гражданской войны на Юге России. Об этом сообщает правительство городаВ церемонии приняли участие губернатор Михаил Развожаев, представители Заксобрания, военнослужащие Черноморского флота, депутаты, общественники и жители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/03/15/1145125892_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1ab9d70bd82e0026f01b99e0c1373397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, день народного единства, память
В Севастополе почтили память защитников Отечества в День народного единства

В Севастополе в День народного единства почтили память защитников Отечества

15:57 04.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВозложение цветов к вечному огню
Возложение цветов к вечному огню - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в День народного единства почтили память защитников Отечества, возложили цветы к памятнику в честь окончания Гражданской войны на Юге России. Об этом сообщает правительство города
В церемонии приняли участие губернатор Михаил Развожаев, представители Заксобрания, военнослужащие Черноморского флота, депутаты, общественники и жители.
"Этот мемориал стал символом примирения после тяжелого раскола — напоминанием о том, что даже самые глубокие раны со временем затягиваются. В этот день мы вспоминаем: народ умеет объединяться в трудные моменты. Так было тогда, так будет и сейчас — пока мы вместе, нам не страшны никакие испытания", - отметили в правительстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевДень народного единстваПамять
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Кто представит Россию на встрече с Меланией Трамп – заявление Кремля
16:57Путин рассказал детям о святителе Луке Крымском
16:49Новый коррупционный скандал на Украине с участием СБУ: что известно
16:36Представители более сотни народов России отмечены наградами на СВО
16:18Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин
16:13Путин призвал пресекать любые попытки подтачивать стабильность в РФ
16:03Умер итальянский кинорежиссер Тинто Брасс
15:57В Севастополе почтили память защитников Отечества в День народного единства
15:42Путин на выставке "Душа России" в Центре международной торговли - видео
15:25Автобусы из Симферополя к поездам в Керчь в среду идут по измененному расписанию
15:14Путин: представители Африки были приятно удивлены религиозным согласием в РФ
14:41США не будут применять ядерное оружие против Ирана – Трамп
14:32Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому 1:29
14:21В Севастополе продлили школьные каникулы из-за ситуации со светом до 9 ноября
14:05"Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней
13:51Более 30 россиянок задержаны в Турции по обвинению в нарушении морали
13:22Новости СВО: армия России уничтожает боевиков и технику врага
13:10Крым без света: Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с электроснабжением
12:48Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборов
12:32Более 30 человек отравились после употребления донера на юге Турции — СМИ
Лента новостейМолния