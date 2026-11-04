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В Севастополе почтили память защитников Отечества в День народного единства

В Севастополе почтили память защитников Отечества в День народного единства - РИА Новости Крым, 04.11.2026

В Севастополе почтили память защитников Отечества в День народного единства

В Севастополе в День народного единства почтили память защитников Отечества, возложили цветы к памятнику в честь окончания Гражданской войны на Юге России. Об... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T15:57

2026-11-04T15:57

2026-11-04T15:57

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

день народного единства

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в День народного единства почтили память защитников Отечества, возложили цветы к памятнику в честь окончания Гражданской войны на Юге России. Об этом сообщает правительство городаВ церемонии приняли участие губернатор Михаил Развожаев, представители Заксобрания, военнослужащие Черноморского флота, депутаты, общественники и жители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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