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В порту Одесса разбит сухогруз с военным имуществом для ВСУ - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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В порту Одесса разбит сухогруз с военным имуществом для ВСУ
В порту Одесса разбит сухогруз с военным имуществом для ВСУ - РИА Новости Крым, 04.11.2026
В порту Одесса разбит сухогруз с военным имуществом для ВСУ
Вооруженные силы России в среду нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T17:47
2026-11-04T17:47
сухогруз
одесса
одесская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в среду нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы, сообщает Минобороны РФ.В ночь на среду российские военные поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях.Кроме того, в акватории Черного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы поражен "сухогруз" с военным имуществом, предназначенным для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сухогруз, одесса, одесская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
В порту Одесса разбит сухогруз с военным имуществом для ВСУ

Вооруженные силы России поразили в порту Одессы судно с военным грузом для ВСУ

17:47 04.11.2026
 
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Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в среду нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы, сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня днем в результате удара в порту Одесса поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения", - говорится в сообщении.
В ночь на среду российские военные поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях.
Кроме того, в акватории Черного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы поражен "сухогруз" с военным имуществом, предназначенным для ВСУ.
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СухогрузОдессаОдесская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовости
 
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