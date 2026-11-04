https://crimea.ria.ru/20261104/v-portu-odessa-razbit-sukhogruz-s-voennym-imuschestvom-dlya-vsu-1160784770.html

В порту Одесса разбит сухогруз с военным имуществом для ВСУ

В порту Одесса разбит сухогруз с военным имуществом для ВСУ - РИА Новости Крым, 04.11.2026

В порту Одесса разбит сухогруз с военным имуществом для ВСУ

Вооруженные силы России в среду нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T17:47

2026-11-04T17:47

2026-11-04T17:47

сухогруз

одесса

одесская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в среду нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы, сообщает Минобороны РФ.В ночь на среду российские военные поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях.Кроме того, в акватории Черного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы поражен "сухогруз" с военным имуществом, предназначенным для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

одесса

одесская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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