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В порту Одесса разбит сухогруз с военным имуществом для ВСУ
В порту Одесса разбит сухогруз с военным имуществом для ВСУ - РИА Новости Крым, 04.11.2026
В порту Одесса разбит сухогруз с военным имуществом для ВСУ
Вооруженные силы России в среду нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T17:47
2026-11-04T17:47
2026-11-04T17:47
сухогруз
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одесская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в среду нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы, сообщает Минобороны РФ.В ночь на среду российские военные поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях.Кроме того, в акватории Черного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы поражен "сухогруз" с военным имуществом, предназначенным для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сухогруз, одесса, одесская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
В порту Одесса разбит сухогруз с военным имуществом для ВСУ
Вооруженные силы России поразили в порту Одессы судно с военным грузом для ВСУ