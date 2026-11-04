https://crimea.ria.ru/20261104/v-krymu-ogranichili-dvizhenie-elektrichek-na-ryade-marshrutov-1160774730.html

В Крыму ограничили движение электричек на ряде маршрутов

В Крыму ограничили движение электричек на ряде маршрутов - РИА Новости Крым, 04.11.2026

В Крыму ограничили движение электричек на ряде маршрутов

В Крыму введены ограничения движения пригородных поездов, курсирующих между Симферополем и Евпаторией, а также между крымской столицей и Инкерманом... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T10:37

2026-11-04T10:37

2026-11-04T10:37

железная дорога

крымская железная дорога (кжд)

железные дороги крыма

электричка

пригородные поезда

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму введены ограничения движения пригородных поездов, курсирующих между Симферополем и Евпаторией, а также между крымской столицей и Инкерманом (Севастополь). Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).На данных маршрутах будут курсировать следующие пригородные поезда:- №6642/6641 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением от станции Симферополь в 05:05);- №6646/6645 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением от станции Симферополь в 8:35);- №6648/6647 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением от станции Симферополь в 14:10);- №6656/6655 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением от станции Симферополь в 17:55);- №6672/6671 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением от станции Евпатория в 5:20);- №6674/6673 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением от станции Евпатория в 9:10);- №6678/667 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением от станции Евпатория в 14:45);- №6682/6681 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением от станции Евпатория в 18:25);- №6929 сообщением Симферополь — Инкерман-1 (отправлением от станции Симферополь в 5:10);- №6911 сообщением Симферополь — Инкерман-1 (отправлением от станции Симферополь в 10:00);- №6935 сообщением Симферополь — Инкерман-1 (отправлением от станции Симферополь в 14:40);- №6939 сообщением Симферополь — Инкерман-1 (отправлением от станции Симферополь в 17:40);- №6932 сообщением Инкерман-1 — Симферополь (отправлением от станции Инкерман-1 в 5:45);- №6934 сообщением Инкерман-1 — Симферополь (отправлением от станции Инкерман-1 в 8:15);- №6940 сообщением Инкерман-1 — Симферополь (отправлением от станции Инкерман-1 в 13:35);- №6942 сообщением Инкерман-1 — Симферополь (отправлением от станции Инкерман-1 в 18:20).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261104/situatsiya-so-svetom-v-krymu-i-sevastopole-grafiki-otklyucheniy-ne-rabotayut-1160774175.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, электричка, пригородные поезда, юппк "южная пригородная пассажирская компания"