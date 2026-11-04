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В Крыму ограничили движение электричек на ряде маршрутов - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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В Крыму ограничили движение электричек на ряде маршрутов
В Крыму ограничили движение электричек на ряде маршрутов - РИА Новости Крым, 04.11.2026
В Крыму ограничили движение электричек на ряде маршрутов
В Крыму введены ограничения движения пригородных поездов, курсирующих между Симферополем и Евпаторией, а также между крымской столицей и Инкерманом... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T10:37
2026-11-04T10:37
железная дорога
крымская железная дорога (кжд)
железные дороги крыма
электричка
пригородные поезда
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму введены ограничения движения пригородных поездов, курсирующих между Симферополем и Евпаторией, а также между крымской столицей и Инкерманом (Севастополь). Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).На данных маршрутах будут курсировать следующие пригородные поезда:- №6642/6641 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением от станции Симферополь в 05:05);- №6646/6645 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением от станции Симферополь в 8:35);- №6648/6647 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением от станции Симферополь в 14:10);- №6656/6655 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением от станции Симферополь в 17:55);- №6672/6671 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением от станции Евпатория в 5:20);- №6674/6673 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением от станции Евпатория в 9:10);- №6678/667 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением от станции Евпатория в 14:45);- №6682/6681 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением от станции Евпатория в 18:25);- №6929 сообщением Симферополь — Инкерман-1 (отправлением от станции Симферополь в 5:10);- №6911 сообщением Симферополь — Инкерман-1 (отправлением от станции Симферополь в 10:00);- №6935 сообщением Симферополь — Инкерман-1 (отправлением от станции Симферополь в 14:40);- №6939 сообщением Симферополь — Инкерман-1 (отправлением от станции Симферополь в 17:40);- №6932 сообщением Инкерман-1 — Симферополь (отправлением от станции Инкерман-1 в 5:45);- №6934 сообщением Инкерман-1 — Симферополь (отправлением от станции Инкерман-1 в 8:15);- №6940 сообщением Инкерман-1 — Симферополь (отправлением от станции Инкерман-1 в 13:35);- №6942 сообщением Инкерман-1 — Симферополь (отправлением от станции Инкерман-1 в 18:20).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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60
железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, электричка, пригородные поезда, юппк "южная пригородная пассажирская компания"
В Крыму ограничили движение электричек на ряде маршрутов

В Крыму ограничили движение пригородных поездов на ряде маршрутов

10:37 04.11.2026
 
© РИА Новости КрымЭлектричка на вокзале в Симферополе
Электричка на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму введены ограничения движения пригородных поездов, курсирующих между Симферополем и Евпаторией, а также между крымской столицей и Инкерманом (Севастополь). Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
"Движение по маршрутам Симферополь — Евпатория, Евпатория — Симферополь, Симферополь — Инкерман-1 и Инкерман-1 — Симферополь ограничено", - говорится в сообщении.
На данных маршрутах будут курсировать следующие пригородные поезда:
- №6642/6641 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением от станции Симферополь в 05:05);
- №6646/6645 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением от станции Симферополь в 8:35);
- №6648/6647 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением от станции Симферополь в 14:10);
- №6656/6655 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением от станции Симферополь в 17:55);
- №6672/6671 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением от станции Евпатория в 5:20);
- №6674/6673 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением от станции Евпатория в 9:10);
- №6678/667 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением от станции Евпатория в 14:45);
- №6682/6681 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением от станции Евпатория в 18:25);
- №6929 сообщением Симферополь — Инкерман-1 (отправлением от станции Симферополь в 5:10);
- №6911 сообщением Симферополь — Инкерман-1 (отправлением от станции Симферополь в 10:00);
- №6935 сообщением Симферополь — Инкерман-1 (отправлением от станции Симферополь в 14:40);
- №6939 сообщением Симферополь — Инкерман-1 (отправлением от станции Симферополь в 17:40);
- №6932 сообщением Инкерман-1 — Симферополь (отправлением от станции Инкерман-1 в 5:45);
- №6934 сообщением Инкерман-1 — Симферополь (отправлением от станции Инкерман-1 в 8:15);
- №6940 сообщением Инкерман-1 — Симферополь (отправлением от станции Инкерман-1 в 13:35);
- №6942 сообщением Инкерман-1 — Симферополь (отправлением от станции Инкерман-1 в 18:20).
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Железная дорогаКрымская железная дорога (КЖД)Железные дороги КрымаЭлектричкаПригородные поездаЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"
 
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