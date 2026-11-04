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Умер итальянский кинорежиссер Тинто Брасс

Умер итальянский кинорежиссер Тинто Брасс - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Умер итальянский кинорежиссер Тинто Брасс

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс, известный своими эротическими фильмами, умер в Риме на 94-м году жизни. Об этом сообщает агентство ANSA. РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T16:03

2026-11-04T16:03

2026-11-04T16:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс, известный своими эротическими фильмами, умер в Риме на 94-м году жизни. Об этом сообщает агентство ANSA.Тинто Брасс родился в 1933 году в Милане. В ранний период своего творчества Брасс пробовал себя в разных жанрах, снимая комедии, киноновеллы, мелодрамы, вестерны и детективы.Но всемирную известность Брасс получил благодаря своим эротическим фильмам.Последний его фильм вышел в 2009 году. В апреле 2010 года Брасс перенес инсульт, после этого он не снимал картин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино, искусство , италия, в мире, новости