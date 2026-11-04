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Умер итальянский кинорежиссер Тинто Брасс - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Умер итальянский кинорежиссер Тинто Брасс
Умер итальянский кинорежиссер Тинто Брасс - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Умер итальянский кинорежиссер Тинто Брасс
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс, известный своими эротическими фильмами, умер в Риме на 94-м году жизни. Об этом сообщает агентство ANSA. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T16:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс, известный своими эротическими фильмами, умер в Риме на 94-м году жизни. Об этом сообщает агентство ANSA.Тинто Брасс родился в 1933 году в Милане. В ранний период своего творчества Брасс пробовал себя в разных жанрах, снимая комедии, киноновеллы, мелодрамы, вестерны и детективы.Но всемирную известность Брасс получил благодаря своим эротическим фильмам.Последний его фильм вышел в 2009 году. В апреле 2010 года Брасс перенес инсульт, после этого он не снимал картин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кино, искусство , италия, в мире, новости
Умер итальянский кинорежиссер Тинто Брасс

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс умер в Риме в возрасте 93 лет

16:03 04.11.2026
 
© РИА Новости . Галина Кмит / Перейти в фотобанкИтальянский режиссер Тинто Брасс
Итальянский режиссер Тинто Брасс - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . Галина Кмит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс, известный своими эротическими фильмами, умер в Риме на 94-м году жизни. Об этом сообщает агентство ANSA.
"Итальянский режиссер Тинто Брасс скончался в среду в Риме в возрасте 93 лет, сообщили агентству ANSA его жена Катерина Варци и дети Бонифачо и Беатрис Брасс", - говорится в сообщении.
Тинто Брасс родился в 1933 году в Милане. В ранний период своего творчества Брасс пробовал себя в разных жанрах, снимая комедии, киноновеллы, мелодрамы, вестерны и детективы.
Но всемирную известность Брасс получил благодаря своим эротическим фильмам.
Последний его фильм вышел в 2009 году. В апреле 2010 года Брасс перенес инсульт, после этого он не снимал картин.
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