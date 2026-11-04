"Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней
"Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПо маршруту №5 в Симферополе проследовал "Троллейбус дружбы" – мобильная площадка культурного диалога, где пассажиры смогут познакомиться с традициями народов, проживающих в Крыму.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. "Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней. Он следует по маршруту №5 от остановки Новоромановка до микрорайона Загородный. Длина пути превышает 12 километров, рассказали организаторы.
"Для нас важно, что проект стартует в День народного единства. Мы хотим поздравить всех жителей и гостей Крыма. Только сегодня представители семи национальностей познакомили крымчан с традициями и культурой своих народов", - рассказала журналистам первый зампредседателя Госкомнаца республики Вера Паутова.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
По маршруту №5 в Симферополе проследовал "Троллейбус дружбы"
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По маршруту №5 в Симферополе проследовал "Троллейбус дружбы"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Это мобильная площадка культурного диалога
2 из 4
Это мобильная площадка культурного диалога
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Здесь пассажиры смогут познакомиться с традициями народов Крыма
3 из 4
Здесь пассажиры смогут познакомиться с традициями народов Крыма
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Пассажиры "Троллейбуса дружбы"
4 из 4
Пассажиры "Троллейбуса дружбы"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4
По маршруту №5 в Симферополе проследовал "Троллейбус дружбы"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
Это мобильная площадка культурного диалога
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
Здесь пассажиры смогут познакомиться с традициями народов Крыма
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4
Пассажиры "Троллейбуса дружбы"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Очень важно таким мероприятием, как "Троллейбус дружбы", показать наше единство и добрососедство. Сегодня мы видели на маршруте представителей разных национальностей которые к нам подходили на остановках, исполняли песни, делились своей культурой", - рассказала РИА Новости Крым председатель комитета по народной дипломатии и межрегиональным связям ГС РК, председатель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
По ее словам, такие мероприятия очень важны.
"Крым - один из самых многонациональных регионов России, и подобные мероприятия - еще один способ показать, что мы вместе, мы едины и никакой внешний враг нас не сможет разъединить, мы - большая крепкая и дружная семья", - заключила Гридчина.