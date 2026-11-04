https://crimea.ria.ru/20261104/trolleybus-druzhby-budet-kursirovat-po-simferopolyu-10-dney-1160779168.html

"Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней

"Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней - РИА Новости Крым, 04.11.2026

"Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней

"Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней. Он следует по маршруту №5 от остановки Новоромановка до микрорайона Загородный. Длина пути... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T14:05

2026-11-04T14:05

2026-11-04T14:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. "Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней. Он следует по маршруту №5 от остановки Новоромановка до микрорайона Загородный. Длина пути превышает 12 километров, рассказали организаторы."Очень важно таким мероприятием, как "Троллейбус дружбы", показать наше единство и добрососедство. Сегодня мы видели на маршруте представителей разных национальностей которые к нам подходили на остановках, исполняли песни, делились своей культурой", - рассказала РИА Новости Крым председатель комитета по народной дипломатии и межрегиональным связям ГС РК, председатель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.По ее словам, такие мероприятия очень важны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261104/nesokrushimyy-monolit-krymchan-pozdravili-s-dnem-narodnogo-edinstva-1160772756.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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