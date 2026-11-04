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"Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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"Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней
"Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней - РИА Новости Крым, 04.11.2026
"Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней
"Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней. Он следует по маршруту №5 от остановки Новоромановка до микрорайона Загородный. Длина пути... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T14:05
2026-11-04T14:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. "Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней. Он следует по маршруту №5 от остановки Новоромановка до микрорайона Загородный. Длина пути превышает 12 километров, рассказали организаторы."Очень важно таким мероприятием, как "Троллейбус дружбы", показать наше единство и добрососедство. Сегодня мы видели на маршруте представителей разных национальностей которые к нам подходили на остановках, исполняли песни, делились своей культурой", - рассказала РИА Новости Крым председатель комитета по народной дипломатии и межрегиональным связям ГС РК, председатель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.По ее словам, такие мероприятия очень важны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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троллейбус, крымтроллейбус, день народного единства, симферополь, крым, новости крыма
"Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней

"Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней

14:05 04.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПо маршруту №5 в Симферополе проследовал "Троллейбус дружбы" – мобильная площадка культурного диалога, где пассажиры смогут познакомиться с традициями народов, проживающих в Крыму.
По маршруту №5 в Симферополе проследовал Троллейбус дружбы – мобильная площадка культурного диалога, где пассажиры смогут познакомиться с традициями народов, проживающих в Крыму. - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. "Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней. Он следует по маршруту №5 от остановки Новоромановка до микрорайона Загородный. Длина пути превышает 12 километров, рассказали организаторы.
"Для нас важно, что проект стартует в День народного единства. Мы хотим поздравить всех жителей и гостей Крыма. Только сегодня представители семи национальностей познакомили крымчан с традициями и культурой своих народов", - рассказала журналистам первый зампредседателя Госкомнаца республики Вера Паутова.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

По маршруту №5 в Симферополе проследовал "Троллейбус дружбы"

По маршруту №5 в Симферополе проследовал Троллейбус дружбы – мобильная площадка культурного диалога, где пассажиры смогут познакомиться с традициями народов, проживающих в Крыму.
1 из 4

По маршруту №5 в Симферополе проследовал "Троллейбус дружбы"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Это мобильная площадка культурного диалога

По маршруту №5 в Симферополе проследовал Троллейбус дружбы – мобильная площадка культурного диалога, где пассажиры смогут познакомиться с традициями народов, проживающих в Крыму.
2 из 4

Это мобильная площадка культурного диалога

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Здесь пассажиры смогут познакомиться с традициями народов Крыма

По маршруту №5 в Симферополе проследовал Троллейбус дружбы – мобильная площадка культурного диалога, где пассажиры смогут познакомиться с традициями народов, проживающих в Крыму.
3 из 4

Здесь пассажиры смогут познакомиться с традициями народов Крыма

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пассажиры "Троллейбуса дружбы"

По маршруту №5 в Симферополе проследовал Троллейбус дружбы – мобильная площадка культурного диалога, где пассажиры смогут познакомиться с традициями народов, проживающих в Крыму.
4 из 4

Пассажиры "Троллейбуса дружбы"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4

По маршруту №5 в Симферополе проследовал "Троллейбус дружбы"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4

Это мобильная площадка культурного диалога

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4

Здесь пассажиры смогут познакомиться с традициями народов Крыма

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4

Пассажиры "Троллейбуса дружбы"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Очень важно таким мероприятием, как "Троллейбус дружбы", показать наше единство и добрососедство. Сегодня мы видели на маршруте представителей разных национальностей которые к нам подходили на остановках, исполняли песни, делились своей культурой", - рассказала РИА Новости Крым председатель комитета по народной дипломатии и межрегиональным связям ГС РК, председатель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
По ее словам, такие мероприятия очень важны.
"Крым - один из самых многонациональных регионов России, и подобные мероприятия - еще один способ показать, что мы вместе, мы едины и никакой внешний враг нас не сможет разъединить, мы - большая крепкая и дружная семья", - заключила Гридчина.
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