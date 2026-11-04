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Трамп: демократы уже выразили желание сотрудничать - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Трамп: демократы уже выразили желание сотрудничать
Трамп: демократы уже выразили желание сотрудничать - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Трамп: демократы уже выразили желание сотрудничать
Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство лидирующих на выборах в конгресс демократов уже связалось с ним и выразило желание сотрудничать. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T08:16
2026-11-04T08:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство лидирующих на выборах в конгресс демократов уже связалось с ним и выразило желание сотрудничать.Третьего ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN уже прогнозирует, что демократы получат контроль над палатой представителей и сенатом.При этом президент не раскрыл, с кем именно он разговаривал.Демократической партии достаточно увеличить свое представительство в нижней палате всего на четыре места по сравнению с нынешними 214, чтобы достичь необходимого для большинства порога в 218 мест. В верхней палате республиканцам можно потерять не более трех мест, чтобы сохранить контроль над ней.Если демократы получат контроль над Конгрессом, они смогут блокировать законодательную повестку президента США Дональда Трампа, проводить расследования в отношении его администрации и ограничивать государственные расходы. Контроль над сенатом также позволит им блокировать назначения предложенных президентом кандидатов на государственные должности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится конфликт на Украине – прогноз Лукашенко Демпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение Мелания Трамп встретится с представителями России и Украины в Белом доме
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дональд трамп, сша, выборы, конгресс сша, в мире, политика, новости
Трамп: демократы уже выразили желание сотрудничать

Трамп заявил, что демократы уже связались с ним и выразили желание сотрудничать

08:16 04.11.2026
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство лидирующих на выборах в конгресс демократов уже связалось с ним и выразило желание сотрудничать.
Третьего ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN уже прогнозирует, что демократы получат контроль над палатой представителей и сенатом.
"Они уже позвонили и хотят работать со мной... Мы тоже хотим, чтобы что-то происходило. Я уже поговорил с некоторыми лидерами Демократической партии", - сказал Трамп в эфире Politico.
При этом президент не раскрыл, с кем именно он разговаривал.
Демократической партии достаточно увеличить свое представительство в нижней палате всего на четыре места по сравнению с нынешними 214, чтобы достичь необходимого для большинства порога в 218 мест. В верхней палате республиканцам можно потерять не более трех мест, чтобы сохранить контроль над ней.
Если демократы получат контроль над Конгрессом, они смогут блокировать законодательную повестку президента США Дональда Трампа, проводить расследования в отношении его администрации и ограничивать государственные расходы. Контроль над сенатом также позволит им блокировать назначения предложенных президентом кандидатов на государственные должности.
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