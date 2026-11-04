https://crimea.ria.ru/20261104/tramp-demokraty-uzhe-vyrazili-zhelanie-sotrudnichat-1160771283.html

Трамп: демократы уже выразили желание сотрудничать

Трамп: демократы уже выразили желание сотрудничать - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Трамп: демократы уже выразили желание сотрудничать

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство лидирующих на выборах в конгресс демократов уже связалось с ним и выразило желание сотрудничать. РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T08:16

2026-11-04T08:16

2026-11-04T08:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство лидирующих на выборах в конгресс демократов уже связалось с ним и выразило желание сотрудничать.Третьего ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN уже прогнозирует, что демократы получат контроль над палатой представителей и сенатом.При этом президент не раскрыл, с кем именно он разговаривал.Демократической партии достаточно увеличить свое представительство в нижней палате всего на четыре места по сравнению с нынешними 214, чтобы достичь необходимого для большинства порога в 218 мест. В верхней палате республиканцам можно потерять не более трех мест, чтобы сохранить контроль над ней.Если демократы получат контроль над Конгрессом, они смогут блокировать законодательную повестку президента США Дональда Трампа, проводить расследования в отношении его администрации и ограничивать государственные расходы. Контроль над сенатом также позволит им блокировать назначения предложенных президентом кандидатов на государственные должности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится конфликт на Украине – прогноз Лукашенко Демпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение Мелания Трамп встретится с представителями России и Украины в Белом доме

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, выборы, конгресс сша, в мире, политика, новости