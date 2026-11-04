https://crimea.ria.ru/20261104/svarschik--eto-tot-zhe-khudozhnik-istoriya-nastavnika-chempionov-1160644721.html

"Сварщик – это тот же художник": история наставника чемпионов

"Сварщик – это тот же художник": история наставника чемпионов - РИА Новости Крым, 04.11.2026

"Сварщик – это тот же художник": история наставника чемпионов

Мастер склоняется над швом. И рядом, повторяя движение, склоняется его ученик. Мастер поправляет руку, что-то говорит негромко. И затем уже ученик ведет... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T19:19

2026-11-04T19:19

2026-11-04T19:19

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Мастер склоняется над швом. И рядом, повторяя движение, склоняется его ученик. Мастер поправляет руку, что-то говорит негромко. И затем уже ученик ведет электродом сам. Пусть пока еще неровно, но уже с тем самым "почерком", который мастер, его педагог и наставник, сумел разглядеть с первого взгляда."Как обучаю? Беру руку ученика и направляю. Как правильно зажечь, как правильно держать дугу, как правильно водить электродом. Понимаете? Беру руку и вожу, чтобы он видел сразу – как и что", – поясняет теперь уже корреспонденту РИА Новости Крым мастер производственного обучения Керченского морского технического колледжа Александр Чистяков.Александр Петрович верен металлу вот уже почти полвека. Он убежден, что сварщик – это художник. Только холст у него металлический, а вместо кисти – электрод. И от того, как он проведет линию, зависит, будет ли шов аккуратным, надежным – и останется ли в профессии еще одно поколение.Александр Петрович тоже хорошо рисует. В детстве, участвуя в конкурсах, даже занимал первые места. Вот только мечтал не о мольберте, и уж тем более не о сварочном аппарате. Мечтал он о небе."Всегда хотел быть летчиком. Но комиссию не прошел по определенным параметрам. Летчиком не стал – пришлось стать сварщиком", – признается он с иронией, которая за годы в профессии давно стала доброй.Из Курска в КерчьРодился он в Курской области, учился в Спасской средней школе, окончил ее в 1973 году. Поступил в техническое училище № 13 города Курска, отучился – и в 1974-м работал токарем на Курском производственном объединении приборов. Потом армия, а с 1976-го – обосновался в Керчи.Сначала работал на железорудном комбинате, разгружал руду. Через год – поступил в судомеханический техникум по специальности "Технология сварочного производства" и почти одновременно получил приглашение в среднее профессиональное училище № 11.В 1992-1994 годах Александр Петрович трудился сварщиком на заводе "Альбатрос", так освоил все виды сварки — аргонную, точечную, газовую, полуавтоматическую, ручную. Но стремление передать знания и опыт молодому поколению привело опять в стены профессионального училища. С тех пор по настоящее время он обучает будущих сварщиков, судосборщиков ремеслу сварочного производства."Не получается – внуши себе и сделай"С 1979 года воспитанники Чистякова показывают лучшие результаты в конкурсах профессионального мастерства. С 2016 года обучающиеся колледжа сначала в WorldSkills Russia, а сегодня в конкурсе "Профессионалы" занимают первые и вторые места в республиканских этапах и выезжают на межрегиональные чемпионаты."Мы уже лет 10 держим первое-второе место. В 2025 году заняли третье – для нас это был позор", – говорит он без обиняков.В 2024 году воспитанник Александра Петровича Павел Келип – сварщик завода им. Б.Е. Бутомы – победил в ежегодном конкурсе для сотрудников промышленных предприятий "Лучший по профессии", и стал лучшим сварщиком в Крыму, рассказывает наставник.Еще признается, что некоторые из ребят его первого выпуска до сих пор работают на заводе Б.Е. Бутомы – им уже за шестьдесят. Случалось и так, что за одной из парт сидели дед, потом его зять, потом внук: три поколения одной семьи, делится онНастойчивость – главное качество сварщика, считает мастер.– А ученицы у вас были?– Конечно! Девчонки в сварке не уступают парням. Наоборот. У женщин характер скрупулезный: сказал ей делать – она будет дотошно, аккуратно, красиво делать. Этого у них не отнять.Но вот на соревнования мастер Чистяков девушек не возит. Говорит, тяжеловато: сварщик на 6 часов заходит в кабину, выходит оттуда никакой. Многие не выдерживают.Наставник, который сам был ученикомПро наставничество Чистяков говорит просто: "Плохого здесь ничего нет, все это хорошо. Я считаю, за каждым учеником, который приходит на проект, должен быть закреплен наставник, который за него отвечает, подсказывает, показывает".И тут же рассказывает историю, которая объясняет все лучше любой теории. Когда он сам окончил училище, наставником у него был депутат Горсовета:"Бывало так, что мне даже на зарплату не хватало – деталей доделать, он мне свои отдавал, высшего разряда. Я доделывал, чтобы подогнать зарплату. Вот такой был наставник, хороший".Советская школа, по его словам, прививала трудолюбие и любовь к профессии. Это он и старается передать своим ученикам. А вот оборудование теперь другое – программирование, новые аппараты.Старые советские аппараты, которым было по 30–40 лет, в мастерских заменили. Сейчас на заводском участке – 12 полуавтоматов и 14 аппаратов для ручной сварки. Там же – учебная практика и демонстрационные экзамены: "Инструмент весь есть, все как положено по описанию".Кстати, Сын Чистякова Вячеслав тоже работает в колледже, но по столярному делу. По специальности отца не пошел. В деда уродился – тот был отменным столяром, плотником. Это же призвание передалось и внуку.Обучение и практика идут в тесной связкеЗа спиной мастера – целая система, которую в Керченском морском технологическом колледже выстраивают не первый год. Более того, за 130 лет колледж несколько раз менял свое название, но неизменным оставалось направление – подготовка специалистов морского профиля. Коллектив дорожит историей колледжа и старается сохранить и приумножить добрые традиции.Как рассказала директор колледжа Ольга Самойлович, впервые в России на базе действующего предприятия судостроительной отрасли – завода Б.Е. Бутомы совместно с профессионалитетом "Машиностроение" Крыма открыта базовая кафедра "Судостроение" – структурное подразделение, которое объединяет образовательный процесс и производство в единую систему."Наш колледж – ядро профессионалитета Республики Крым по направлению "Машиностроение". В кластер входят еще три колледжа — Керченский технологический техникум В.Н. Толстова, Керченский политехнический колледж и Приморский профессиональный техникум – и семь организаций реального сектора экономики, среди которых судостроительный завод имени Бутомы, Керченский металлургический завод и Приморский судоремонтный завод", – рассказала она в комментарии РИА Новости Крым.При этом взаимодействие колледжа с заводом Бутомы строится по трем направлениям. Первое – целевые договоры, "чтобы ребята при поступлении понимали, что они уже нужны работодателю, чтобы понимали, кто за ними закреплен как наставник". Второе – индивидуальные учебные планы для сильных студентов, которые могут параллельно работать на заводе: предприятие специально ввело должность ученика или практиканта, чтобы ребята получали зарплату и стаж. Третье – дуальное обучение, когда часть практических занятий переносится непосредственно на производство, пояснила СамойловичРезультаты уже есть: вырос процент целевых договоров, больше студентов последних курсов переходят на индивидуальные планы, а проект отметили в Калуге и Москве. Завод помогает иногородним с жильем – общежитием или частичной оплатой аренды, и многие выпускники остаются работать. Сейчас в колледже, который, кстати, входит в десятку лучших в стране, думают о том, чтобы расширить географию проекта и пригласить другие колледжи.Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали на судостроительном заводе им. Б.Е. Бутомы в Керчи, чтобы рассказать о том, как здесь свой путь в профессии находят молодые рабочие – сварщики, сборщики, механики, судовые инженеры. И как реализуется заводом совместно с Керченским морским техническим колледжем экспериментальный проект, который объединяет образовательный процесс и производство в единую систему.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как скала - корабел из Керчи восстановился после тяжелого ранения на СВОСудостроители получат рекордную поддержку от кабминаДинастия судостроителей Михайлык в Керчи: завод – это наша жизнь

https://crimea.ria.ru/20261020/ucheniki-i-nastavniki-kak-na-zavode-imeni-butomy-v-kerchi-rastyat-svoikh-korabelov-1160333083.html

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