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США не будут применять ядерное оружие против Ирана – Трамп - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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США не будут применять ядерное оружие против Ирана – Трамп
США не будут применять ядерное оружие против Ирана – Трамп - РИА Новости Крым, 04.11.2026
США не будут применять ядерное оружие против Ирана – Трамп
Белый дом не видит необходимости в применении ядерного оружия против Ирана, заявил журналистам президент США Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T14:41
2026-11-04T14:41
дональд трамп
сша
ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Белый дом не видит необходимости в применении ядерного оружия против Ирана, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.Американский журналист Такер Карлсон в понедельник вступил с утверждением, что США под давлением Израиля якобы могут нанести ядерный удар по горе Пикакс в Иране, и что Трамп примет решение об этом до конца этой недели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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дональд трамп, сша, ядерное оружие, иран, новости, политика
США не будут применять ядерное оружие против Ирана – Трамп

США не видят необходимости в применении ядерного оружия против Ирана – Трамп

14:41 04.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезентация инсталляции "Дальневосточный финал" в Музее Победы
Презентация инсталляции Дальневосточный финал в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Белый дом не видит необходимости в применении ядерного оружия против Ирана, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
"Мне это не нужно. Мы уже разбили их на 90%. Так что мне это не нужно", – приводит РИА Новости слова американского лидера.
Американский журналист Такер Карлсон в понедельник вступил с утверждением, что США под давлением Израиля якобы могут нанести ядерный удар по горе Пикакс в Иране, и что Трамп примет решение об этом до конца этой недели.
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Дональд ТрампСШАЯдерное оружиеИранНовостиПолитика
 
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