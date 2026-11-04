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США не будут применять ядерное оружие против Ирана – Трамп
США не будут применять ядерное оружие против Ирана – Трамп - РИА Новости Крым, 04.11.2026
США не будут применять ядерное оружие против Ирана – Трамп
Белый дом не видит необходимости в применении ядерного оружия против Ирана, заявил журналистам президент США Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T14:41
2026-11-04T14:41
2026-11-04T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Белый дом не видит необходимости в применении ядерного оружия против Ирана, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.Американский журналист Такер Карлсон в понедельник вступил с утверждением, что США под давлением Израиля якобы могут нанести ядерный удар по горе Пикакс в Иране, и что Трамп примет решение об этом до конца этой недели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, сша, ядерное оружие, иран, новости, политика
США не будут применять ядерное оружие против Ирана – Трамп
США не видят необходимости в применении ядерного оружия против Ирана – Трамп