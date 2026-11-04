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Свет в Крыму и Севастополе: графики отключений не работают
Свет в Крыму и Севастополе: графики отключений не работают - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Свет в Крыму и Севастополе: графики отключений не работают
В Республике Крым и Севастополе невозможно соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T10:09
2026-11-04T10:09
2026-11-04T10:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Республике Крым и Севастополе невозможно соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что этой ночью вновь повреждены объекты энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя.По словам губернатора, электроснабжение социально значимых объектов города обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты.В Крыму ночью произошла новая авария на магистральных сетях в энергосистеме за пределами Крыма, сообщило предприятие "Крымэнерго". Ведутся аварийно-восстановительные работы.В ряде городов и районов Крыма будет ограничено водоснабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Свет в Крыму и Севастополе: графики отключений не работают
В Крыму и Севастополе невозможно соблюдение графиков отключений света из-за ограничений
10:09 04.11.2026 (обновлено: 10:11 04.11.2026)