https://crimea.ria.ru/20261104/shkolnye-kanikuly-v-sevastopole-prodlili-do-9-noyabrya-1160779553.html

В Севастополе продлили школьные каникулы из-за ситуации со светом до 9 ноября

В Севастополе продлили школьные каникулы из-за ситуации со светом до 9 ноября - РИА Новости Крым, 04.11.2026

В Севастополе продлили школьные каникулы из-за ситуации со светом до 9 ноября

Школьные каникулы в Севастополе продлены до конца текущей недели в связи с сохраняющимися ограничения энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T14:21

2026-11-04T14:21

2026-11-04T14:25

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школа

каникулы

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новости севастополя

образование в крыму и севастополе

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Школьные каникулы в Севастополе продлены до конца текущей недели в связи с сохраняющимися ограничения энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Таким образом, к занятиям севастопольские школьники вернутся в понедельник, 9 ноября. Учреждения дополнительного образования в эти дни также работать не будут.При этом детские сады продолжат работу в штатном режиме, добавил Развожаев. По его словам, власти сделают все необходимое, чтобы обеспечить пребывание детей в дошкольных учреждениях.В случае отключения электроэнергии в тех детских садах, которые пока не обеспечены резервными генераторами, будет организовано питание детей в виде сухих пайков.В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя.Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий.Из-за дефицита электроэнергии соблюдение графиков отключений света в РК и Севастополе невозможно, сообщили власти регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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