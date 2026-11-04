https://crimea.ria.ru/20261104/shkolnye-kanikuly-v-sevastopole-prodlili-do-9-noyabrya-1160779553.html
В Севастополе продлили школьные каникулы из-за ситуации со светом до 9 ноября
В Севастополе продлили школьные каникулы из-за ситуации со светом до 9 ноября - РИА Новости Крым, 04.11.2026
В Севастополе продлили школьные каникулы из-за ситуации со светом до 9 ноября
Школьные каникулы в Севастополе продлены до конца текущей недели в связи с сохраняющимися ограничения энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T14:21
2026-11-04T14:21
2026-11-04T14:25
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михаил развожаев
новости севастополя
образование в крыму и севастополе
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Школьные каникулы в Севастополе продлены до конца текущей недели в связи с сохраняющимися ограничения энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Таким образом, к занятиям севастопольские школьники вернутся в понедельник, 9 ноября. Учреждения дополнительного образования в эти дни также работать не будут.При этом детские сады продолжат работу в штатном режиме, добавил Развожаев. По его словам, власти сделают все необходимое, чтобы обеспечить пребывание детей в дошкольных учреждениях.В случае отключения электроэнергии в тех детских садах, которые пока не обеспечены резервными генераторами, будет организовано питание детей в виде сухих пайков.В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя.Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий.Из-за дефицита электроэнергии соблюдение графиков отключений света в РК и Севастополе невозможно, сообщили власти регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, школа, каникулы, михаил развожаев, новости севастополя, образование в крыму и севастополе, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму
В Севастополе продлили школьные каникулы из-за ситуации со светом до 9 ноября
В Севастополе школьные каникулы продлили на два дня из-за ограничений энергоснабжения
14:21 04.11.2026 (обновлено: 14:25 04.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Школьные каникулы в Севастополе продлены до конца текущей недели в связи с сохраняющимися ограничения энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В связи с сохраняющимися энергетическими ограничениями в регионе и с учетом текущей ситуации оперативным штабом города принято решение продлить школьные каникулы: 5 и 6 ноября объявлены неучебными днями", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
Таким образом, к занятиям севастопольские школьники вернутся в понедельник, 9 ноября. Учреждения дополнительного образования в эти дни также работать не будут.
При этом детские сады продолжат работу в штатном режиме, добавил Развожаев. По его словам, власти сделают все необходимое, чтобы обеспечить пребывание детей в дошкольных учреждениях.
В случае отключения электроэнергии в тех детских садах, которые пока не обеспечены резервными генераторами, будет организовано питание детей в виде сухих пайков.
В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя.
Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию
аварийно-восстановительных мероприятий.
Из-за дефицита электроэнергии соблюдение графиков отключений света в РК и Севастополе невозможно, сообщили
власти регионов.
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