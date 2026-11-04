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Самые сладкие: местные яблоки в Крыму появятся во всех супермаркетах - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Самые сладкие: местные яблоки в Крыму появятся во всех супермаркетах
Самые сладкие: местные яблоки в Крыму появятся во всех супермаркетах - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Самые сладкие: местные яблоки в Крыму появятся во всех супермаркетах
Крымские яблоки появятся во всех супермаркетах республики в больших объемах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава Минсельхоза РК Крыма Денис... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T20:48
2026-11-04T20:48
минсельхоз крыма
денис кратюк
урожай в крыму
урожай
фрукты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Крымские яблоки появятся во всех супермаркетах республики в больших объемах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава Минсельхоза РК Крыма Денис Кратюк.По словам Кратюка, на фоне трудностей с перевозками морем в Черноморском бассейне, с которыми столкнулись в последнее время все черноморские страны, включая Россию, урожай крымской сельхозпродукции будет по возможности максимально ориентирован на внутренний рынок. Это касается в том числе яблок, которых в этом году много.Аграриям Крыма надо позаботиться о правильном хранении зерна - экспертПо его словам, уборка яблок в Крыму еще продолжается, и все это любимые многими сорта, которые, к тому же, хорошо хранятся.Любая возможность вывезти часть яблочного урожая, конечно же, будет использоваться, чтобы реализовать товар за пределами полуострова, добавил министр. Однако трудности в Крыму используют с пользой, поскольку они позволили местным производителям "увидеть своего покупателя", а крымчанам оценить по достоинству местные продукты.Что касается урожая винограда, то здесь проблем вообще никаких нет, поскольку весь он перерабатывается на месте, в республике, и вывозиться будет только в виде виноматериала, сказал Кратюк. Относительно вывоза урожая зерновых, то и они найдут своего покупателя за пределами полуострова, только время реализации сдвинется.Что касается урожая винограда, то здесь проблем вообще никаких нет, поскольку весь он перерабатывается на месте, в республике, и вывозиться будет только в виде виноматериала, сказал Кратюк. Относительно вывоза урожая зерновых, то и они найдут своего покупателя за пределами полуострова, только время реализации сдвинется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму выращивают самую качественную пшеницу и как определяют классКакие ниши в виноделии следует развивать Крыму – экспертВремя урожая: яблоки и орехи начали собрать в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
минсельхоз крыма, денис кратюк, урожай в крыму, урожай, фрукты
Самые сладкие: местные яблоки в Крыму появятся во всех супермаркетах

Крымские яблоки появятся во всех супермаркетах республики в больших объемах

20:48 04.11.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСЯблоки
Яблоки
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Крымские яблоки появятся во всех супермаркетах республики в больших объемах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава Минсельхоза РК Крыма Денис Кратюк.
По словам Кратюка, на фоне трудностей с перевозками морем в Черноморском бассейне, с которыми столкнулись в последнее время все черноморские страны, включая Россию, урожай крымской сельхозпродукции будет по возможности максимально ориентирован на внутренний рынок. Это касается в том числе яблок, которых в этом году много.

"Конечно, мы понимаем, что весь объем перевалить быстро не удастся, поэтому надо настроиться на хранение того количества, которое яблоко мы соберем. Второе – это яблоко максимально надо выбросить на внутренний рынок Крыма, чтобы его можно было съесть. Во все супермаркеты и сети. Это однозначная история", – сказал министр.

Аграриям Крыма надо позаботиться о правильном хранении зерна - эксперт
По его словам, уборка яблок в Крыму еще продолжается, и все это любимые многими сорта, которые, к тому же, хорошо хранятся.
Любая возможность вывезти часть яблочного урожая, конечно же, будет использоваться, чтобы реализовать товар за пределами полуострова, добавил министр. Однако трудности в Крыму используют с пользой, поскольку они позволили местным производителям "увидеть своего покупателя", а крымчанам оценить по достоинству местные продукты.
"Мы сейчас увидели внутренний рынок Крыма такой, как он есть – для внутреннего потребления. Увидели свою продукцию, которую можно самим же перерабатывать. Увидели своего покупателя", – сказал глава Минсельхоза.
Что касается урожая винограда, то здесь проблем вообще никаких нет, поскольку весь он перерабатывается на месте, в республике, и вывозиться будет только в виде виноматериала, сказал Кратюк. Относительно вывоза урожая зерновых, то и они найдут своего покупателя за пределами полуострова, только время реализации сдвинется.
Что касается урожая винограда, то здесь проблем вообще никаких нет, поскольку весь он перерабатывается на месте, в республике, и вывозиться будет только в виде виноматериала, сказал Кратюк. Относительно вывоза урожая зерновых, то и они найдут своего покупателя за пределами полуострова, только время реализации сдвинется.
"Ситуация при всех негативных и позитивных моментах, кто бы как ни хотел, все равно разрешится. Да, это не произойдет в ноябре – декабре. Скорее всего, движение активное начнется после Нового года, хотя, я думаю, что и декабрь уже покажет положительный результат", – подытожил министр.
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