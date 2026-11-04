Рейтинг@Mail.ru
Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261104/russkiy-yazyk-i-russkiy-narod-ostayutsya-osnovoy-gosudarstvennosti-rf--putin-1160782571.html
Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин
Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин
Русский язык и русский народ были и остаются основой государственности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T16:18
2026-11-04T16:19
владимир путин (политик)
день народного единства
общество
россия
новости
видео
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/04/1160782283_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_ed04202b3b3e9a145ee2954914f51746.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Русский язык и русский народ были и остаются основой государственности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной недели "Народы России".Путин призвал помнить, что согласие, взаимоуважение между народами России, их единство - это несущая конструкция суверенитета и независимости нашей страны. А забота о сохранении культуры, обычаев, языков каждого народа - это основа национальной политики РФ.Президент также подчеркнул, что в многообразии культур, традиций и обычаев – сила России, ее огромное конкурентное преимущество и потенциал."Мы должны его постоянно укреплять, беречь многонациональное согласие, наше общее достояние", - призвал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин отметил объединительную и созидающую роль русского языка и народа
Путин отметил объединительную и созидающую роль русского языка и народа
2026-11-04T16:18
true
PT1M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/04/1160782283_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_f62bfd9b7b8144fe37782ce80594bfc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), день народного единства, общество, россия, новости, видео, видео
Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Русский язык и русский народ были и остаются основой государственности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной недели "Народы России".
2026-11-04T16:18
true
PT1M39S
Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин

Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин

16:18 04.11.2026 (обновлено: 16:19 04.11.2026)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк4 ноября 2026. Президент РФ Владимир Путин н
4 ноября 2026. Президент РФ Владимир Путин н - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Русский язык и русский народ были и остаются основой государственности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной недели "Народы России".
"Подчеркну, что русский язык и русский народ были и остаются основой, образующей российскую государственность. Своей объединительной, созидающей миссией он является гарантом сохранения и развития всех других народов Российской Федерации, сбережения их свободы, самобытности в гармонии с единством", – сказал российский лидер.
Путин призвал помнить, что согласие, взаимоуважение между народами России, их единство - это несущая конструкция суверенитета и независимости нашей страны. А забота о сохранении культуры, обычаев, языков каждого народа - это основа национальной политики РФ.
"Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей", - заявил глава государства.
Президент также подчеркнул, что в многообразии культур, традиций и обычаев – сила России, ее огромное конкурентное преимущество и потенциал.
"Мы должны его постоянно укреплять, беречь многонациональное согласие, наше общее достояние", - призвал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)День народного единстваОбществоРоссияНовостиВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Кто представит Россию на встрече с Меланией Трамп – заявление Кремля
16:57Путин рассказал детям о святителе Луке Крымском
16:49Новый коррупционный скандал на Украине с участием СБУ: что известно
16:36Представители более сотни народов России отмечены наградами на СВО
16:18Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин
16:13Путин призвал пресекать любые попытки подтачивать стабильность в РФ
16:03Умер итальянский кинорежиссер Тинто Брасс
15:57В Севастополе почтили память защитников Отечества в День народного единства
15:42Путин на выставке "Душа России" в Центре международной торговли - видео
15:25Автобусы из Симферополя к поездам в Керчь в среду идут по измененному расписанию
15:14Путин: представители Африки были приятно удивлены религиозным согласием в РФ
14:41США не будут применять ядерное оружие против Ирана – Трамп
14:32Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому 1:29
14:21В Севастополе продлили школьные каникулы из-за ситуации со светом до 9 ноября
14:05"Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней
13:51Более 30 россиянок задержаны в Турции по обвинению в нарушении морали
13:22Новости СВО: армия России уничтожает боевиков и технику врага
13:10Крым без света: Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с электроснабжением
12:48Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборов
12:32Более 30 человек отравились после употребления донера на юге Турции — СМИ
Лента новостейМолния