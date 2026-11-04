https://crimea.ria.ru/20261104/russkiy-yazyk-i-russkiy-narod-ostayutsya-osnovoy-gosudarstvennosti-rf--putin-1160782571.html
Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин
Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин
Русский язык и русский народ были и остаются основой государственности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T16:18
2026-11-04T16:18
2026-11-04T16:19
владимир путин (политик)
день народного единства
общество
россия
новости
видео
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/04/1160782283_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_ed04202b3b3e9a145ee2954914f51746.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Русский язык и русский народ были и остаются основой государственности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной недели "Народы России".Путин призвал помнить, что согласие, взаимоуважение между народами России, их единство - это несущая конструкция суверенитета и независимости нашей страны. А забота о сохранении культуры, обычаев, языков каждого народа - это основа национальной политики РФ.Президент также подчеркнул, что в многообразии культур, традиций и обычаев – сила России, ее огромное конкурентное преимущество и потенциал."Мы должны его постоянно укреплять, беречь многонациональное согласие, наше общее достояние", - призвал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/04/1160782283_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_f62bfd9b7b8144fe37782ce80594bfc2.jpg
Путин отметил объединительную и созидающую роль русского языка и народа
Путин отметил объединительную и созидающую роль русского языка и народа
2026-11-04T16:18
true
PT1M39S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), день народного единства, общество, россия, новости, видео, видео
Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин
Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин
16:18 04.11.2026 (обновлено: 16:19 04.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Русский язык и русский народ были и остаются основой государственности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной недели "Народы России".
"Подчеркну, что русский язык и русский народ были и остаются основой, образующей российскую государственность. Своей объединительной, созидающей миссией он является гарантом сохранения и развития всех других народов Российской Федерации, сбережения их свободы, самобытности в гармонии с единством", – сказал российский лидер.
Путин призвал помнить, что согласие, взаимоуважение между народами России, их единство - это несущая конструкция суверенитета и независимости нашей страны. А забота о сохранении культуры, обычаев, языков каждого народа - это основа национальной политики РФ.
"Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей", - заявил глава государства.
Президент также подчеркнул, что в многообразии культур, традиций и обычаев – сила России, ее огромное конкурентное преимущество и потенциал.
"Мы должны его постоянно укреплять, беречь многонациональное согласие, наше общее достояние", - призвал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.