https://crimea.ria.ru/20261104/russkiy-yazyk-i-russkiy-narod-ostayutsya-osnovoy-gosudarstvennosti-rf--putin-1160782571.html

Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин

Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин

Русский язык и русский народ были и остаются основой государственности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T16:18

2026-11-04T16:18

2026-11-04T16:19

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Русский язык и русский народ были и остаются основой государственности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной недели "Народы России".Путин призвал помнить, что согласие, взаимоуважение между народами России, их единство - это несущая конструкция суверенитета и независимости нашей страны. А забота о сохранении культуры, обычаев, языков каждого народа - это основа национальной политики РФ.Президент также подчеркнул, что в многообразии культур, традиций и обычаев – сила России, ее огромное конкурентное преимущество и потенциал."Мы должны его постоянно укреплять, беречь многонациональное согласие, наше общее достояние", - призвал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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Путин отметил объединительную и созидающую роль русского языка и народа Путин отметил объединительную и созидающую роль русского языка и народа 2026-11-04T16:18 true PT1M39S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), день народного единства, общество, россия, новости, видео, видео